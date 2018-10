10 neįtikėtinų faktų, kurių nežinojote apie šokoladą

LŽ 2018 10 28 12:54

Tomo Lukšio/fotobankas nuotrauka

Sakoma, kad visus žmones galima skirstyti į du tipus – tuos, kurie mėgsta šokoladą ir tuos, kurie jį dievina. Ne veltui šio saldumyno garbei suskaičiuotume kone dešimtį tarptautinių ir nacionalinių švenčių, leidžiančių dar kartą pasimėgauti mylimiausiu desertu.

Viena iš jų Amerikoje minima šiandien, spalio 28 dieną, kurios dėka šokolado tema garsiai nuskamba visame pasaulyje. Tačiau šis saldumynas dar gali nustebinti – ar jis gali padėti numesti svorio? Ar žinojote, kad šokoladas iš dalies priskiriamas vaisiams ar daržovėms? O ar teko girdėti apie pasaulį užkariavusį rožinį šokoladą?

1. Šokoladas gali būti vadinamas vaisiumi ar daržove?

Skamba itin netikėtai, tačiau šis saldumynas yra gaminamas iš kakavos pupelių, o pupeles daugelis priskirtų daržovėms. Tačiau šokolado suskubti vadinti daržove nevertėtų – kakavos pupelės nėra priskiriamos ankštinių daržovių kategorijai, nes kakavos pupelės – tai kakavos medžio vaisių sėklos. Kita vertus, „Chemistry Central Journal“ dar 2011 m. publikuotuose tyrimo rezultatuose teigiama, kad šokolado pupelės gali būti įvardijamos kaip „super vaisius“ (angl. super fruit). Taip yra dėl kakavoje esančio antioksidantų kiekio, kuris gali būti didesnis nei tam tikrų vaisių sultyse.

2. Didžiausia naujovė šokolado rinkoje – rožinis šokoladas

2018 m. įeis į šokolado istoriją visam laikui – būtent šiemet visuomenei buvo pristatyti pirmieji saldumynai su naujuoju šokoladu – „Ruby“. Tai ketvirtoji šokolado rūšis, papildžiusi juodojo, pieniško ir balto šokolado pasiūlą. Tai didžiausia pastarojo šimtmečio šokolado industrijos inovacija, kurią sukūrė šveicarų kompanija „Barry Callebaut“. Naujojo šokolado spalva išgaunama natūraliai, nenaudojant dažiklių ar skonio priedų. Praėjus vos keturiems mėnesiams po „Ruby“ šokolado išradimo, „Nestle“ tarptautinė komanda sukūrė pirmąjį produktą – „KitKat Ruby“ šokoladinį batonėlį. Jo pristatymas sukėlė didžiulį susidomėjimą – per pirmąją savaitę šokolado batonėliai būdavo išparduodami per 30 minučių nuo specializuotų parduotuvių darbo laiko pradžios. Naujovę jau spėjo pamėgti ne tik viso pasaulio, bet ir Lietuvos smaližiai.

3. Šokoladas gali padėti numesti svorio

Kopenhagos universitete atliktas tyrimas atskleidė, kad reguliariai ir nedidelėmis dozėmis valgant juodąjį šokoladą, greičiau jaučiame sotumo jausmą bei lengviau kontroliuojame potraukį kitiems saldumynams ar greitiems ir nesveikiems užkandžiams. Žurnale „The Journal of the International Society of Sports Nutrition“ paskelbti duomenys taip pat įrodo, kad nedidelis gabalėlis juodojo šokolado gali pagerinti deguonies cirkuliaciją treniruotės metu. Egzistuoja net šokolado dieta, kurios metu pusvalandį iki valgio suvalgoma po mažą juodo šokolado gabalėlį, siekiant sumažinti apetitą.

4. 90 proc. šokolado istorijos jis buvo skystos konsistencijos

Kai dauguma iš mūsų išgirsta žodį „šokoladas“, įsivaizduojame šokolado plytelę, batonėlį ar saldainius. Tačiau apie 90 proc. visos šokolado istorijos jis buvo skystos konsistencijos gėrimas, neturintis nieko bendro su cukrumi ar saldumu. O ir pats žodis „chocolatl“, atkeliavęs iš Centrinės Amerikos, yra dviejų žodžių „choco“ ir „latl“ junginys, kurie reiškia „kartus vanduo“. Ir tik prieš kiek daugiau nei pusantro šimto metų Didžiojoje Britanijoje buvo sukurta pirmoji šokolado plytelė, kuri buvo pagaminta kartu išlydant cukraus, šokolado ir kakavos sviesto masę.

5. Šokoladas – tai naujosios kartos vaistas

Juodasis šokoladas yra vienas galingiausių antioksidantų. Esama daugybės įrodymų, kad kakava gali būti itin naudinga sveikatai, ypač apsisaugant nuo širdies ir kraujagyslių ligų, ji gali sumažinti širdies ligomis sergančių žmonių mirties riziką iki 3 kartų. Dėl kraujotakos palaikymo savybių, juodasis šokoladas gerina ir smegenų veiklą. Specialistai teigia, kad juodasis kartusis šokoladas mažina ir odos vėžio riziką.

6. Ar egzistuoja sušių, vasabio ar net sakės šokoladas?

Sojų padažas ar suši – tai nėra tik Japoniškos virtuvės maistas, tai taip pat ir šokolado skoniai. Tam tikros Japonijos dalys turi savo regioninius riboto leidimo „KitKat“ šokoladinių batonėlių skonius. Jų sėkmę lemia ne tik skonių įvairovė, bet ir užkoduota šokoladinių batonėlių pavadinimo prasmė. Žodis „KitKat“ skamba panašiai kaip „kitto katsu“ – japoniška frazė, kuri reiškia sėkmės palinkėjimą (tiksliau – „tikrai laimėsi“). Todėl šį šokoladinį batonėlį tapo itin populiaru dovanoti vaikams ar studentams prieš įvairius atsiskaitymus ar egzaminus.

7. Šokoladiniai sausainiai iš tiesų buvo atsitiktinumas

1930m. kepdama sausainius Ruth Wakefield turbūt nė nesitikėjo, kad mažas eksperimentas virtuvėje taps naujuoju maisto pramonės išradimu, kurį pamėgs visas pasaulis. Moteris kepdama sausainius vietoj įprasto kepinių šokolado į tešlą įdėjo įprasto šokolado sulaužytus gabaliukus, tikėdamasi, kad šokoladas ištirps tešlos masėje. Tačiau iš tiesų, vietoj įprastų šokoladinių sausainių per klaidą ji iškepė traškius sausainius su šokolado gabaliukais. Vėliau moteris šį receptą perdavė „Nestle“ kompanijai. Mainais už receptą Ruth Wakefield gavo ne milijonus dolerių, bet nemokamą šokolado tiekimą visam gyvenimui ir įėjo į istoriją kaip viena ryškiausių to meto moterų-išradėjų maisto srityje.

8. Rekordinė šokolado plytelė svėrė beveik 6 tonas

Pernai Peru saldumynų meistrai pagamino didžiausią pasaulyje juodojo šokolado plytelę su riešutais. Plytelė, kurios 70 proc. sudarė gryna kakava, buvo 7 metrų ilgio, 3 metrų pločio ir 5 cm storio. Ši plytelė buvo įregistruota Gineso pasaulio rekordų knygoje. Meistrai plytelės gaminimui užtruko apie aštuonias valandas, sudėdami daugiau nei 900 kilogramų kakavos ir daugiau nei 20 kilogramų riešutų.

Sunkiausia pasaulyje svorio šokoladinė plytelė buvo sukurta Jungtinėje Karalystėje. 2011-ųjų rugsėjį pagaminta šokolado plytelė svėrė beveik šešias tonas.

9. Šokoladas gali padėti įveikti nerimą

Šokoladas yra išskirtinis saldumynas ne tik dėl jo skoninių ar gydomųjų savybių, bet ir dėl sodraus kvapo. Jis turi raminamųjų savybių, kurios teigiamai veikia centrinę nervų sistemą, mažina nuovargį, palankiai veikia psichiką, mažina dirglumą bei subalansuoja emocijas. Štai Australijos mokslininkai iš Swinburne universiteto 2013 m. publikavo tyrimo rezultatus, kurie įrodė, kad kakavoje esančios sudedamosios dalys padeda nusiraminti ir įveikti nerimą. Ne veltui šokolado kvapai naudojami ir kuriant eterinių aliejų, namų kvapų ar kūno priežiūros priemones.

10. Juodas šokoladas gali padėti užkirsti kelią dantų ėduoniui

Saldumynai ir sveiki dantys skamba tarsi du nesuderinami dalykai, tad turbūt sunku patikėti, kad juodasis šokoladas gali būti naudingas sveikiems dantims. Tačiau juodasis šokoladas turi daug kakavos, kurioje gausu tanino, o būtent ši medžiaga užkerta kelią dantenų uždegimui bei erozijai. Be to, juodajame šokolade gausu kalcio, kuris reikalingas, kad dantys būtų tvirti ir sveiki. Kakava taip pat naudinga kovojant su ėduonimi, nes mažina rūgštingumą burnos ertmėje. Tačiau norint, kad juodasis šokoladas būtų iš tiesų naudingas, reikėtų rinktis šokoladą, kuriame mažiau cukraus ir 80 proc. sudėties sudaro kakava.