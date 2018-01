„Sostų karų“ teks laukti dar bent metus

Kadras iš 7-ojo serialo "Sostų karai" sezono. Vidutiniškai vieną seriją vien Jungtinėse Valtijose žiūri apie 20 mln. žmonių. outnow.ch nuotrauka

Ketvirtadienį HBO televizija pranešė, kad vienas populiariausių per jos istoriją serialų „Sostų karai“ (Game of Thrones) daro metų pertrauką. Gerbėjams paskutinio, 8-ojo, sezono teks palūkėti iki 2019 metų.

Apie pramogų pasaulį rašanti spauda naujienas įvertino daugiausia palankiai. Pasak kritikų, atidėjimas reiškia geresnę kokybę.

„Tai, kad didžiausias per HBO istoriją hitas paliekamas kiek ilgesniam laikui, nėra blogas dalykas, – rašė Jamesas Hibberdas iš žurnalo „Entertainment Weekly“. – Be to, septintajam sezonui 2018 metais varžantis dėl apdovanojimų „Emmy“, nes sezono serijos buvo parodytos pernai vasarą, HBO gali susitelkti į „Sostų karų“ reklamavimą per savo „Emmy“ kampaniją, o ne pradėti naują sezoną.“

Serialas, kuriame vaidina Kitas Haringtonas, Emilia Clarke, Peteris Dinklage'as ir daugybė kitų žvaigždžių, pasakoja apie kilmingas šeimas, besivaržančias dėl Geležinio sosto ir tuo pat metu stebinčias Baltuosius klajūnus – prisikėlusių numirėlių ordas Vesteroso žemyno Šiaurėje.

„Sostų karai“ yra pelnę daugiau „Emmy“ negu bet kuris kitas vaidybinis serialas. Kiekvieną serialo dalį vien Jungtinėse Valstijose stebėdavo maždaug po 20 mln. žiūrovų.

Šeštajame sezone serialo veiksmas peržengė George'o R. R. Martino „Ledo ir ugnies giesmės“ (A Song of Ice and Fire) romanų, kuriais iki šiol rėmėsi, ribas.

Serialo kūrėjai Davidas Benioffas ir Danielis Brettas Weissas 2016 metais paskelbė, kad epą užbaigs 13 serijų, kurios bus parodytos per paskutinius du sezonus. Septintasis septynių serijų sezonas baigėsi pernai vasarą, o paskutinį sezoną sudarys tik šešios serijos, bet kai kurios jų gali būti ilgesnės nei įprasta.