„Oskarų“ nominacijos: 8 pagrindiniai akcentai

Parengė GODA JUREVIČIŪTĖ 2018 01 25 6:00

Dėl geriausio režisieriaus "Oskaro" statulėlės besivaržantys Greta Gerwig ir Jordanas Peelas. variety.com nuotrauka

Antradienį JAV kino meno ir mokslo akademija paskelbė šių metų „Oskarams“ nominuotų filmų ir menininkų sąrašą, jis neišvengiamai sukėlė daugybę diskusijų. Štai 8 didžiausi netikėtumai, rekordai bei kiti įdomūs faktai.

1. Daugiausia nominacijų

Meksikos režisieriaus Guillermo del Toro romantiška fantastinė juosta „Vandens forma“, kurioje britų aktorės Sally Hawkins vaidinama nebylė įsimyli vandens būtybę, gavo daugiausia 90-ojo „Oskarų“ sezono nominacijų – net 13. Šiam filmui pritrūko tik vienos nominacijos, kad kartu su tokiomis juostomis kaip „Kalifornijos svajos“ (2016), „Titanikas“ (1997) ir „Viskas apie Ievą“ (1950) patektų į daugiausia nominacijų – 14 – per visą apdovanojimų istoriją gavusių filmų sąrašą.

8 nominacijų sulaukusi juosta Christopherio Nolano „Diunkerkas“ bei 7 kategorijose nominuotas filmas „Trys stendai prie Ebingo, Misūryje“ taip pat iškilo kaip stiprūs varžovai.

2. Pirmas kartas

Sunku patikėti, bet iki šiol, per 90 metų „Oskarų“ teikimo istoriją, nė viena moteris nebuvo nominuota už kino operatoriaus darbą. Tačiau šiemet amerikietė Rachel Morrison buvo pagerbta už darbą kuriant Dee Rees režisuotą juostą „Purvinas“ (Mudbound). Jame pasakojama apie rasinius santykius Jungtinėse Valstijose po Antrojo pasaulinio karo. „Tai ne vien kino operatorystė. Tai ir tikėjimas savimi bei tuo, kad viskas įmanoma“, – po nominacijų paskelbimo teigė tapymo šviesa meistrė.

Viena filmo aktorių – Mary J. Blige taip pat perrašė apdovanojimų istoriją. Nors iki šiol ne vienas menininkas buvo nominuotas keliose kategorijose (pavyzdžiui, Emma Thompson už scenarijų ir aktorystę), M. J. Blige tapo pirmoji, kuri tais pačiais metais nominuota už aktorystę (geriausio antraplanio moters vaidmens kategorijoje) ir originalios dainos sukūrimą.

3. Pagerbta tarp vyrų

Per „Oskarus“ nepasikartos aktorės Natalie Portman per „Auksinių gaublių“ įteikimo ceremoniją pasakyta kalba, kai ji, pristatydama geriausio režisieriaus kategorijoje pagerbtus asmenis, pareiškė: „Štai jūsų visi nominantai vyrai.“ To nenutiks, nes debiutuojanti režisierė Greta Gerwig, kurios brendimo istoriją pasakojanti juosta „Lady Bird“ tiesiog pakerėjo kino kritikus, buvo įtraukta į šių metų nominantų sąrašą. Iki šiol kaip aktorė ir scenaristė garsėjusi G. Gerwig yra tik penkta moteris, nominuota geriausio režisieriaus kategorijoje, ir pirmoji nuo 2010 metų, kai šioje kategorijoje su „Išminuotojų būriu“ laimėjo Kathryn Bigelow.

4. Didžiausias netikėtumas

Iki paskelbiant nominacijas britų režisieriaus Martino McDonagho drama „Trys stendai prie Ebingo, Misūryje“ buvo pelniusi tiek apdovanojimų, kad ryškėjo kaip galima šių metų „Oskarų“ favoritė. Ir nors juosta nominuota geriausio metų filmo kategorijoje, manoma, kad jos šansai laimėti kiek sumenko, nes M. McDonaghas nebuvo įtrauktas į geriausių metų režisierių sąrašą. (Manoma, kad jo vieta atiteko filmo „Įsivaizduojama siūlė“ (Phantom Thread) režisieriui Paului Thomasui Andersonui, kurio nominacija buvo kiek netikėta.) Tai svarbu, nes per pastaruosius 29 metus tik vienas filmas, kurio režisierius nesulaukė nominacijos, buvo apdovanotas „Oskaru“ kaip geriausia metų juosta. Tas filmas – Beno Afflecko „Operacija Argo“ (2012).

Rachel Morrison yra pirma už kino operatorystę nominuota moteris per visą "Oskarų" istoriją./indiewire.com nuotrauka

5. Daugiau įvairovės

Vargu ar kas išdrįs tvirtinti, kad kino verslas atsikratė „baltojo vyro“ šališkumo. Tačiau tarp šių metų „Oskarų“ nominacijų tikrai galima pastebėti daugiau įvairovės. Už savo aktorinius gebėjimus nominuoti net keturi juodaodžiai aktoriai – jau minėta Mary J. Blige, aštuntą kartą taip pagerbtas, dviejų „Oskaro“ statulėlių lauretas Denzelis Washingtonas, Octavia Spencer ir Danielis Kalluya. Pastarasis aktorius suvaidino siaubo filme „Pradink“ (Get Out), kurio režisierius ir scenaristas Jordanas Peelas nominuotas tiek už filmo scenarijų, tiek ir geriausio režisieriaus kategorijoje. Jis tapo tik penktu juodaodžiu, patekusiu į geriausių metų režisierių trumpąjį sąrašą.

6. Rekordininkai

Meryl Streep sustiprino savo, kaip daugiausia kartų per visą „Oskarų“ istoriją nominuotos aktorės, pozicijas. 21-ą kartą ji buvo nominuota už darbą Steveno Spielbergo juostoje „Valstybės paslaptis“ (The Post). Tris „Oskarų“ statulėles aktorė yra gavusi už vaidmenis filmuose „Kramer prieš Kramerį“ (1979 metai), „Sofijos pasirinkimas“ (1982) ir „Geležinė Ledi“ (2011).

Johnas Williamsas padidino ir taip rekordinį nominacijų geriausios muzikos kategorijoje skaičių: 46-ąjį kartą jis nominuotas už „Žvaigždžių karus: paskutinius džedajus“. Iš viso aktorius turi 51 nominaciją, įskaitant penkias geriausios originalios dainos kategorijoje. Tai didžiausias skaičius, kuriuo gali pasigirti šiuo metu gyvenantys kūrėjai, ir antras po Walto Disney, gavusio 59 nominacijas.

7. 14 kartas laimingas?

Britas Rogeris Deakinsas geriausio kino operatoriaus kategorijoje buvo nominuotas net 13 kartų, bet nė sykio taip ir negavo „Oskaro“ statulėlės. Pirmą kartą į geriausių kino operatorių trumpąjį sąrašą jis pateko 1995 metais už darbą kuriant juostą „Pabėgimas iš Šoušenko“. Šiais metais jis sulaukė jau 14 nominacijos už kino operatorystę filme „Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“. Tikėtina, kad Holivudas pagaliau šiam kino meistrui atiduos duoklę.

8. Prarado nominaciją?

Vos prieš kelias savaites aktorius Jamesas Franco už vaidmenį juostoje „Nesėkmingas menininkas“ (The Disaster Artist), kurią jis taip pat ir režisavo, buvo apdovanotas „Auksiniu gaubliu“. Tačiau „Oskaro“ nominacijos šiemet jis nesulaukė. Sunku pasakyti, kaip yra iš tiesų, bet manoma, jog prie to prisidėjo po „Auksinių gaublių“ pasirodę pareiškimai dėl aktoriaus netinkamo seksualinio elgesio. J. Franco visus kaltinimus neigia.

„Oskarų“ statulėlės bus išdalytos kovo 4 dieną.

Daugiausia "Oskaro" nominacijų - net 13 - sulaukė režisieriaus Guillermo del Toro juosta "Vandens forma"./bestofneworleans.com nuotrauka