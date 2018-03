„Oskarų“ dalybų vakarą triumfavo „Vandens forma“

Juostos "Vandens forma" režisierius Guillermo del Toro su statulėlėmis. AFP/Reuters/Scanpix nuotraukos

Kovo 4 dieną surengta jubiliejinė 90-oji „Oskarų“ įteikimo ceremonija. Los Andželo teatre „Dolby“ vykusiame renginyje buvo juntamas dėmesys tokiems Holivudo skauduliams kaip seksualinis priekabiavimas ir lyčių nelygybė.

Nors kino industriją ir slegia sunkumai, nugalėjo meilė. Geriausiai buvo įvertintas Guillermo del Toro romantiškas filmas „Vandens forma“ (The Shape of Water) apie fantastinę vandens būtybę.

Ši juosta gavo daugiausia apdovanojimų – keturis, įskaitant geriausios kino produkcijos, geriausios muzikos ir geriausio režisieriaus. G. del Toro tapo trečiu Meksikoje gimusiu kino kūrėju, pelniusiu „Oskarą“. Jis prisideda prie šį įvertinimą jau turinčių savo draugų bei tėvynainių Alejandro Inarritu ir Alfonso Cuarono. Visi jie kitados buvo vadinami „trimis draugais“.

Jordanas Peele'as gavo „Oskarą“ už scenarijų savo siaubo sensacijai „Pradink“ (Get Out) ir tapo pirmuoju afroamerikiečiu, laimėjusiu originalaus scenarijaus kategorijoje. J. Peele'as sakė, kad 20 kartų buvo nutraukęs šio scenarijaus rašymą, nes skeptiškai vertino galimybes kada nors pastatyti filmą.

Pagerbti veteranai

Aktorių kategorijose netikėtumų nebuvo. Frances McDormand gavo savo antrą „Oskarą“ už darbą filme „Trys stendai prie Ebingo, Misūryje“ (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri). Geriausios aktorės statulėlę įteikė Jodie Foster ir Jennifer Lawrence. „Tai nauja diena Holivude“, – pasakė J. Lawrence.

Trys daug gerbėjų turintys aktoriai veteranai laimėjo savo pirmuosius „Oskarus“. Gary Oldmanas buvo pagerbtas už Winstono Churchillio vaidmenį „Tamsiausioje valandoje“ (Darkest Hour), Allison Janney gavo geriausios antrojo plano aktorės statulėlę už darbą filme „Aš esu Tonya“ (I, Tonya), o geriausiu antrojo plano aktoriumi buvo pripažintas Samas Rockwellas iš juostos „Trys stendai prie Ebingo, Misūryje“.

Prestižines statulėles pirmą kartą gavo ir kelios kino legendos. 89 metų Jamesas Ivory pelnė geriausio adaptuoto scenarijaus apdovanojimą už savo darbą filmui „Vadink mane savo vardu“ (Call Me By Your Name). Jis tapo vyriausiu laureatu per visą „Oskarų“ istoriją.

Tuo metu žinomas operatorius Rogeris Deakinsas pagaliau buvo pagerbtas statulėle už darbą filme „Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ (Blade Runner 2049). Beje, šioje kategorijoje šiemet pirmą kartą buvo nominuota moteris – prie „Mudbound“ kūrimo prisidėjusi Rachel Morrison.

Laureatų įvairovė

Geriausio filmo užsienio kalba apdovanojimas atiteko Čilės „Fantastiškai moteriai“ (Una mujer fantastica). Tai Sebastiano Lelio kurta drama, kurioje vaidina translytė aktorė Daniela Vega.

Geriausio dokumentinio filmo statulėlė atiteko Bryano Fogelio „Icarus“ apie dopingą sporte. Sukurti filmą padėjo buvęs Rusijos antidopingo laboratorijos vadovas Grigorijus Rodčenkovas, kuris atvirai papasakojo apie valstybiniu mastu vykdytą dopingo schemą.

Geriausio animacinio filmo „Oskaras“ buvo įteiktas spalvingos „Pixar“ odės meksikiečių kultūrai „Koko“ (Coco) kūrėjams. Be to, juosta gavo „Oskarą“ už geriausią dainą – „Remember Me“.

„Tamsiausia valanda“ laimėjo „Oskarą“ už geriausią grimą. Už kostiumus buvo pagerbtas istorinis filmas „Nematomas siūlas“ (Phantom Thread).

Christopherio Nolano Antrojo pasaulinio karo laikų epas „Diunkerkas“ (Dunkirk) gavo tris „techninius“ apdovanojimus: už geriausią montažą, geriausią garso montažą ir geriausią garso dizainą.

Odė lygybei

Ceremonijos vedėjas Jimmy Kimmelas žadėjo, kad vakaras bus pozityvus. Jis pradėjo renginį monologu, kuriame paminėjo seksualiniu priekabiavimu kaltinamą Harvey Weinsteiną ir entuziastingai kalbėjo apie lyčių lygybę Holivude.

J. Kimmelas, žinoma, priminė pagarsėjusią praėjusių metų klaidą skelbiant geriausią filmą. „Labai noriu paprašyti, kad šiemet išgirdę savo vardą iškart nesistotumėt, – juokavo J. Kimmelas. – Duokit mums minutę.“ Šiemet Kino meno ir mokslo akademija uždraudė vokus tvarkantiems audito kompanijos PwC darbuotojams šou metu naudotis mobiliaisiais telefonais ar socialiniais tinklais.

Ashley Judd, Annabella Sciorra ir Salma Hayek, kurios yra pareiškusios H. Weinsteinui kaltinimų dėl nederamo elgesio, lipo kartu į sceną sakyti kalbos, skirtos #MeToo ir „Time's Up“ judėjimams paremti. Aktorės buvo pasitiktos smarkiais plojimais. Garsenybės paragino laužyti barjerus ir keisti Holivudo kultūrą.

Šįkart „Time's Up“ atstovai nesurengė juodo mados protesto kaip per „Auksinius gaublius“. Prieš „Oskarų“ ceremoniją šio judėjimo nariai teigė, kad tikslai neapsiriboja raudonaisiais kilimais.

Reitingai mažėjo

Prieš 20 metų „Titaniko“ manija nulėmė rekordinius „Oskarų“ transliacijos reitingus. Tačiau pastaraisiais metais reitingai mažėjo. Pernai šį šou įsijungė 32,9 mln. televizijos ABC žiūrovų – 4 proc. mažiau nei ankstesniais metais. Palyginti su 2016-aisiais, 18–49 metų amžiaus grupei priklausančių žiūrovų sumažėjo 14 procentų.

Kino teatrų lankomumas 2017-aisiais taip pat buvo mažiausias per 24 metus. Tačiau šie metai prasidėjo gerai, pirmiausia dėl Ryano Cooglerio „Juodosios Panteros“ (Black Panther). Ši juosta, daugelio analitikų nuomone, suvaidins svarbų vaidmenį per kitų metų „Oskarų“ įteikimo ceremoniją. Per tris savaites filmas JAV uždirbo 500 mln. dolerių (406 mln. eurų).

Daugiausia „Oskarų“ gavę filmai

„Vandens forma“ – 4

„Diunkerkas“ – 3

„Trys stendai prie Ebingo, Misūryje“ – 2

„Tamsiausia valanda“ – 2

„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ – 2

„Koko“ – 2