„Oskaro“ laureatui nusibodo vaidinti, tad jis tapo rašytoju

Seanas Pennas labiausiai žinomas kaip pagrindinio vaidmens Guso van Santo filme "Milkas" atlikėjas. AFP/Scanpix nuotrauka

Dviem „Oskaro“ statulėlėmis įvertintas aktorius Seanas Pennas pareiškė, kad jo daugiau nebedžiugina vaidyba, tad savo kūrybinį polėkį jis įprasmino rašydamas romaną.

„Tai gali būti puiki patirtis, jei dirbi su gerais aktoriais ar gerais režisieriais, arba pagal gerą scenarijų, – tvirtino aktorius duodamas interviu CBS televizijai. – Bet ar aš manau, kad tai turi išliekamąją vertę? Galbūt galėčiau sugalvoti tam argumentų. Tačiau nebeturiu vidinio tikėjimo – nebejaučiu tam aistros.“

S. Pennas apie 40 metų buvo neatsiejama Holivudo pasaulio dalimi. Tačiau per pokalbį pripažino, kad jau kurį laiką jautė nepasitenkinimą vaidindamas.

Užuot vaidinęs, S. Pennas nusprendė išbandyti jėgas rašydamas romaną. Netrukus turėtų pasirodyti jo pirmoji knyga „Bobas Honey, kuris tiesiog gyvena“ (Bob Honey Who Just Do Stuff). Romane pasakojama apie septikų pardavėją, pasukusį samdomo žudiko keliu. Pagrindinis romano veikėjas taip pat siuntinėja grasinamus laiškus šalies prezidentui. Tai galėtų būti nuoroda į JAV prezidentą Donaldą Trumpą, nes S. Pennas nevengia viešai kritikuoti jo vykdomos politikos ir elgesio.

Aktoriaus knyga padabinta pagiriamuoju rašytojo Salmano Rushdie žodžiu: „Keista sakyti, kad toks distopinis romanas gali būti itin smagus skaitinys, bet tai tiesa. Įtariu, jog Thomasui Pynchonui ir Hunteriui S. Thompsonui labai patiktų ši knyga.“