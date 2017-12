#KitaipPoPasaulį: psichologinės jaunystės transformacijos

Rugilė Bausytė ir Justinas Kiškis 2017 12 27 17:00

Asmeninio archyvo nuotrauka

Dar prieš savaitę gyvenamo kalnuose įsikūrusioje inkų bendruomenėje. O po šios savaitės tiek daug dalykų pasikeitė ir tiek daug pamatėme, kad net sunku įsisavinti visas pamokas ir vaizdus. #KitaipPoPasaulį.

Pirmadienį atsikėlėme ketvirtą valandą ryto. Apsirengėme, ant durų užkabinome anglišką ir ispanišką tekstą, kuriame Marcelo ir visai jo šeimai padėkojome už svetingumą, puikų maistą ir, apskritai, kad priėmė. Paaiškinome, kad sergame ir dėl to turime nusileisti kažkur, kur nėra taip aukštai ir šalta, pasveikti.

Kodėl negalėjome sutvarkyti visko civilizuočiau? Kodėl dabar tapome bėgliais? Gal vis dėlto tereikėjo Marcelo paprašyti šildytuvo į kambarį ir viskas būtų išsisprendę?

Tikrai nejautėme daug šiltų jausmų šiai vietai ar mūsų „šeimininkams“, tačiau nesinorėjo dingti tyloje it niekšams. Kodėl bėgome, o ne tiesiog kalbėjomės? Pirmiausia dėl to, kad Marcelo su mumis nebendravo, geriausias mūsų pokalbis ir tebūtų buvęs skiemenuotas to paties dabar užrašyto teksto perskaitymas iš „Google Translate“, o ir šiaip jautėme bendravimo barjerą.

Antroji pabėgimo priežastis buvo pragmatiška: paskutinę dieną norėjome gauti pavalgyti ir vietą pernakvoti, nes laukė ilga kelionė, o mes nežinojome, kaip, sužinojęs apie tai, kad išvažiuojame, elgtųsi Marcelo. Per daug girdėjome istorijų apie tai, kaip reikalai yra tvarkomi Centrinėje ir Pietų Amerikoje, tad mažų mažiausiai traukė tai dar ir patirti.

Taigi, pajudėjome iš kambario į autobusą, kuris pro mūsų viešbutį turėjo pravažiuoti pusę penkių. Beeinant viešbučio priekine terasa iki mažų laiptelių, vedančių į gatvę (autobusai sustoja bet kur, kur laukia ar prašo sustoti pinigų šaltinis-klientas, stotelės yra bergždžias reikalas), pabudo Marcelo ir išlindo į lauką, nes pagalvojo, kad kažkas tokią valandą šlaistosi aplink jo nuosavybę. Jam pravėrus duris ir išlindus į terasą mes buvome beužlendą už viešbučio tvorelės, kuri dengia viską.

Taigi, stengdamiesi neišleisti nei menkiausio garso, tupėjome kažkur 4.20 val. tyloje ir klausėmės naktyje rėkaujančio ir vagių ieškančio Marcelo balso.

Betupėdami vis galvojome: „Kodėl negalėjome sutvarkyti visko civilizuočiau? Kodėl dabar tapome bėgliais? Gal vis dėlto tereikėjo Marcelo paprašyti šildytuvo į kambarį ir viskas būtų išsisprendę?“ Bet kažkodėl dar dabar galvojant atrodo, kad viskas išėjo geriausiai, kaip galėjo išeiti, ir paprastas dialogas nebuvo mūsų komunikacijos būdas „Samay Kirutoa Lodge“.

Betupint ir bemąstant tolumoje išgirdome griausmingą autobuso pypsėjimą. Bet ta toluma buvo ne aukštyn į kalnus, iš kurių paprastai autobusas nusileidžia, bet tolumoje žemyn, kur yra kažkas panašaus į Quilotoa miestelio autobusų stotį. Mes kaip tikri kvailiai nepagalvojome, kad tokią ankstyvą valandą autobusas aukštyn į kalną nevažiuos, o vietoj to išvyks iš autobusų stoties. Taigi, 4.20 val. ryte mes supratome, kad mūsų autobusas išvažiavo dešimčia minučių anksčiau iš vietos, kurios pasiekti šiuo metu negalime, nes tektų pasirodyti Marcelo. Pagal tvarkaraštį, artimiausias autobusas turėjo būti po dviejų valandų.

Sulaukėme kol Marcelo užsidarė viešbutyje, ir pradėjome leistis žemyn nuo kalno. Nieko daugiau negalėjome padaryti: buvome su savo dviem kuprinėmis ir be vietos sugrįžti ir pasišildyti. Taigi, norėdamas naktį išgyventi 4 kilometrų aukštyje lauke, turi judėti. Besileidžiant pro mus į viršų pravažiavo keletas pieną vežančių sunkvežimių (tai tiesiog vadinamosios mašinos su galu, skirtu daiktams krauti, pick up‘ai), kurie visuomet yra pasiryžę sustoti ir pavežti pakeleivius. Be abejonės, ne nemokamai, bet už menką mokestį. Ir tam, kad jie sustotų ir siūlytų pavežėti nereikia tranzuoti, čia žmonės patys kuriasi galimybes užsidirbti ir klausia kiekvieno pakeleivio.

Visiems sustojusiems atsakėme, kad mes traukiame žemyn, ir tiesiog tikėjomės, kad atsiras nors keletas transporto priemonių, lekiančių mūsų kryptimi. Po valandos keliavimo išvydome žemyn besileidžiantį pick up‘a. Tamsoje gerai nematėme, kas ant jo parašyta, tačiau tik įsėdę supratome, kad tai yra taksi.

Gera žinia, kad jis važiavo ne iki tolimojo miesto Latakungos, o iki artimesnio miestelio. Taigi, už du dolerius nuvažiavome iki Zumbahua ir ten sulaukėme autobuso į Latakungą. Važiavome porą valandų.

Atvykę į miestą buvome išbadėję, todėl užsukome į kepyklėlę. Visos bandelės, kepiniai kainavo po 20–30 dolerio ccentų. Negalėjome patikėti tokiomis mažomis kainomis. Bet dar labiau negalėjome patikėti, kad atsikandę bandelės su sūrio viduje išvydome baltą lietuviškos varškės konsistenciją ir pajautėme kaimiško sūrio skonį. Kaip mes to pasiilgome!

Latakungoje persėdome į kitą autobusą, kuris vyko iki miestelio Ambato, o šiame miestelyje sėdome į autobusą, vykstantį į Banos. Banos – tai mažas kaimelis, įsikūręs šalia gausybės krioklių ir įžymių vaikščiojimo takų. Pirmadieniui buvome suplanavę nuvykti į Velnio krioklius. Taigi, Banos sėdome į dar vieną autobusą ir nuvykome į už dvidešimties kilometrų įsikūrusią turistinę vietovę Rio Verde, iš kurios ir veda takas iki mūsų taip trokštamų pamatyti krioklių.

Gamta čia buvo visiškai kitokia negu kalnuose: labai daug vešlios lapijos, šalia tekėjo upė ir, apskritai, ore buvo galima jausti drėgmę, svarbiausia, čia buvo šilta, nes visas Banos regionas yra Ekvadoro žemumose. Atėję iki tako link Velnio krioklių pradžios, išsirinkome patikimiausiai atrodančią moterį, pardavinėjančią inkų atributiką (Velnio kriokliai yra gausiai turistų lankoma vieta, taigi, čia ir kavinukės, parduotuvėlės klesti, priešingai, negu atšiaurioje Quilotoa, kur tik dabar pradeda kurtis kažkokie šiuolaikinės civilizacijos ženklai), ir paprašėme jos pasaugoti mūsų kuprines.

Be abejonės, į neperšlampančius maišelius susirinkome pinigines, pasus, telefonus, tačiau nenorėjome į vandens purslus temptis kuprinių, supakuotų metams, su kuriomis mobilumas yra nulinis. Patraukėme taku žemyn. Gamta atrodė nuostabiai: stipri, vešli, žalia.

Ekvadorietiškas juokas yra toks: papusryčiauk pajūryje, papietauk kalnuose ir pavakarieniauk Amazonės džiunglėse. Iš tiesų, gamtos kontrastai, kuriuos išvydome po sąlyginai trumpos kelionės autobusu vertė išsižioti. Ten, kur daugiau turistų, iškart ir gražių objektų lankymo mokesčiai, tačiau nepagailėjome kelių dolerių ir užlipome į abi krioklių parko dalis. Vakare buvome suplanavę pasiekti netoliese esantį Ekvadoro didmiestį Riobambą ir jame pernakvoti.

Miestą pasiekėme jau sutemus, todėl aiškiai žinojome, kad neturėdami tikslaus plano, kaip pasiekti viešbutį, kuriame rezervavome kambarį per booking.com, turime važiuoti taksi. Ten, kur stotis, yra ir dešimtys taksistų. Apskritai, Centrinėje ir Pietų Amerikoje taksi yra daug dažniau vietinių naudojama transporto priemonė.

Parodžius taksistų būriui vietą, į kurią mums reikia pakliūti ir pasakius viešbučio pavadinimą, visi vyrai buvo labai sutrikę ir nežinojo, kur tai yra. Turėjome suvokti, kad kažkas negerai, bet galvojome, kad gal tai tiesiog mažiau turistų lankoma vieta, kurią sunku prisiminti, nes taksistai GPS čia nenaudoja.

Bet čia nuotykiai tik prasidėjo, nes atvykus iki nurodytos vietos žemėlapyje, supratome, kad esame kažkokiame baisiame industriniame rajone.

Atsirado vienas jaunas vairuotojas, kuris pasiryžo už porą dolerių mus nuvežti. Įsėdome į automobilį ir atsipalaidavome, galvojome: „Štai, pagaliau po tokios ilgos dienos pasieksime vietą poilsiui.“ Bet čia nuotykiai tik prasidėjo, nes atvykus iki nurodytos vietos žemėlapyje, supratome, kad esame kažkokiame baisiame industriniame rajone, kuriame nėra nei ženklo, rodančio, kad kažkur yra viešbutis. Visi buvome sutrikę.

Žinoma, čia ir vėl išlindo ekvadorietiškojo gerumo dvasia ir taksistas dėl to, kad nežinome, kur tiksliai norime pakliūti, buvo ne nepatenkintas, o kaip tik jautėsi kaltas, kad negali padėti. Jis išlipo iš mašinos ir apėjo šalia esančias įstaigas, visus apklausė, ar nežino, kur galima rasti „Hotel El Fenix“. Išgirdęs šūsnį neigiamų atsakymų, grįžo į mašiną ir paprašė viešbučio numerio, tačiau pabandžius paskambinti, pasirodė, kad numeris nenaudojamas. Taigi, po geros valandos blaškymosi aplink baisius pastatus paprašėme taksisto mus parvežti atgal į stotį. Už pasivažinėjimą susimokėjome 4 dolerius ir vėl pradėjome savo kelionę Riobamboje iš pradžių.

Laiko praleisti stoties rajone tikrai nenorėjome, bet ir į pirmą įstaigą, kviečiančią visus, atvykusius į stotį, pernakvoti, netraukė. Pasinaudoję stotyje esančiu nemokamu internetu susiradome pigių viešbučių aplink stotį sąrašą ir išėjome ieškoti.

Tą naktį praleidome kambaryje, kuriame nei patalynė buvo keista, nei, apskritai, kažkas valyta. Tualete radome paliktas priklijuojamas blakstienas, o ant vienos iš pagalvių puikavosi ilgas juodas plaukas. Gera žinia ta, kad kol kas dar niekuo nesergame ir kitą rytą į stotį ilgai keliauti neteko. Vis dėlto apsilankymai tokiose vietose leidžia suvokti, kad nors pinigai ir nėra svarbiausia. Galėti sau leisti pernakvoti kambaryje, kuriame kažkas bent pasistengia sukurti švaros įspūdį, yra jėga ir labai norisi.

Antradienį anksti iš ryto išvykome į Chimborazo kalną, kuris pagal santykinį atstumą nuo žemės centro yra aukštesnis už Everestą. Nusprendėme, kad kopsime nuo trijų kilometrų aukščio iki aukščiausios kalno vietos (5,2 kilometrų), kurią galima pasiekti be gido.

Maždaug aštuntą valandą ryto atvykus į turistų informacijos centrą, mus pasitiko jaunas malonaus veido vaikinukas, tikrinantis pasus. Jis užsirašė mūsų duomenis, uždėjo antspaudą į pasą ir palinkėjo sėkmės. Susirinkę visus brangius daiktus, išskyrus kompiuterius, kurie buvo užkišti taip, kad tektų viską iškapstyti (o kuprines, supakuotas metams, patikėkite, iškraustyti ir supakuoti yra darbo) ir mažą seną „iPodą“, paprašėme pasaugoti mūsų kuprines. Buvo aišku, kad mes tikrai ne pirmieji, kurie į jį kreipiasi tokiu klausimu. Vaikinukas maloniai sutiko ir priglaudė mūsų daiktus.

Lipome ilgai, pakeliui sutikome prancūzę, gyvenančią Rattoneau saloje. Taigi didžiąją laiko dalį kopėme į viršų su ja ir kalbėjomės apie Lietuvą, Prancūziją ir tai, kaip diktatūros iškraipo ir pakeičia visuomenę. Tai buvo nepaprastai graži ir įspūdinga dienos pradžia, nes ne tik vaizdai buvo stulbinantys, bet ir sutikta moteris, kuriai maždaug 65 metai stebino savo ištverme ir ryžtu.

Užkopus į penkių kilometrų aukštį prasidėjo daug statesnis ir akmenuotas kelias, lipti buvo sunku. Karts nuo karto vis ironiškai pasijuokdavom iš to, kaip gerai mes esame pasiruošę kalnų kopinėjimams: žmonės, einantys į tokias vietas, turi termo drabužius, neperpučiamas striukes, kopinėjimo batus ir taip toliau.

O mes iš viso turime tris megztinius (vieną nusipirkome Ekvadore, nes buvo šalta), dvi plonas striukes ir sportbačius. Vis dėlto apranga nebuvo kliūtis. Mes pamiršome pasitepti kremu nuo saulės ir gavome antro laipsnio nudegimą su pūslėmis – smagus suvenyras visai savaitei.

Vaizdai, pasiekus 5,2 km buvo nepaprasti, ten taip pat sutikome lenkės ir belgo porą, kurie mums davė gerų patarimų apie keliavimą Peru, vokietį, kuris keliauja su tėvais pensininkais. Tiek kopiant, tiek leidžiantis buvo nepaprastai gražu ir išgirdome daug įdomių istorijų. Visa diena buvo kažkoks atsigavimas po nebylaus laikotarpio prie Quilotoa kraterio.

Šiek tiek prieš tris grįžome prie turistų informacijos centro, kuriame buvome pasilikę kuprines. Trečią turėjo būti autobusas atgal į Riobambą, o iš ten buvome suplanavę ilgąją kelionę į Quito, kur dar nežinojome, ar turėsime vietą savanoriauti. Vyrukas iš informacijos centro mus pasitiko su šypsena, atidavė daiktus ir lyg skubindamas pasakė, kad mūsų autobusas už penkių minučių. Patikrinome, ar yra kompiuteriai, ir patraukėme prie gatvės.

Įsėdome į autobusą, susimokėjome ir iškart atsisegėme kišenėlę, kurioje laikėme „iPodą“. Centrinėje ir Pietų Amerikoje viskas vyksta labai garsiai: visuose autobusuose arba rodomi ispaniški filmai, arba amerikietiški, ispaniškai įgarsinti filmai, arba groja ispaniška muzika, todėl „iPodas“ buvo mūsų nuolatinis kelionių palydovas, padedantis neapkursti.

Ir jau aišku, link ko mes sukame – „iPodo“ nebuvo. Paprašėme autobuso vairuotojo sustoti ir mus paleisti. Išlipome ir susitranzavome sunkvežimį, traukiantį link Chimborazu. Kaip smagu buvo vėl sėdėti aukščiau visų kitų mašinų ir jaustis it savo natūralioj aplinkoj.

Grįžome į turistų informacijos centrą su intencija taikiai susigrąžinti „iPodą“. Nors buvome daugiau nei šimtu procentų, kad jį pavogė būtent kuprines saugojęs vaikinukas, nusprendėme, kad ateisime ir apsimesime kvaileliais. Pasakysime, kad kažkur pametėme „iPodą“, jog galvojame, kad atidavėme jam neužsegtą kuprinę ir taip toliau. Žodžiu, galvojome jam sukurti visas galimybes apsimesti, kad netyčia rado „iPodą“ ant žemės ir tapti dienos didvyriu, kuris mums jį atidavė.

Jis mums pasiūlė iškviesti policiją, jeigu jaučiamės apgauti. O mes tokie ir jautėmės. Ne tik apgauti, bet ir bejėgiai.

Deja, pusantros valandos gražių mūsų prašymų ir paskutinių septynių dolerių grynais siūlymas vaikino širdies nesuminkštino ir „iPodo“ mes neatgavome. Tiesa, nei karto neišgirdome, kad jis jo neėmė, vaikinas visą laiką kartojo, kad daiktai, paliekami turistų informacijos centre, nėra jo atsakomybė.

Taip pat jis mums pasiūlė iškviesti policiją, jeigu jaučiamės apgauti. O mes tokie ir jautėmės. Ne tik apgauti, bet ir bejėgiai. Be abejonės, mažas muzikos grotuvas yra tik daiktas ir jis lengvai atperkamas. Džiugu, kad tai buvo tik menkas daiktelis, o ne mūsų kompiuteriai.

Vis dėlto „iPodą“ pirkome iš Anglijoje uždirbtų pinigų. Naudotą, bet iš savų pinigų ir jį labai branginome. Ir tas faktas, kad daiktas buvo pavogtas ir tu matai prieš akis vagį, atvirai tau meluojantį, ir nieko negali padaryti, buvo žiauriausias.

Žiauriausia buvo jaustis taip toli nuo visko, ką pažįstame: kalbos nemokame, netgi paskambinę policijai negalėtume nupasakoti situacijos, o, tarkime, ją iškvietę, neaišku, ar neišvystume „pusbrolis pusbroliui“ situacijos. Atrodė, norėtųsi imti ir spręsti viską panamietiškosios mačetės būdu, bet juk mes ne iš to pasaulio.

Apsisukome ir išvykome į Riobambą penktos valandos autobusu. Visa diena atrodė tokia nuostabi, bet ta akistata su neteisybe ir išniekintu pasitikėjimu mus sugniuždė. Negana to, patikrinę elektroninio pašto dėžutę, jokių teigiamų atsakymų apie savanoriavimą Quito neradome. Žodžiu, emocinis krytis buvo didžiulis ir sunkus.

Visi skeptikai galėtų sakyti, kad to ir reikėjo tikėtis Pietų Amerikoje, nes visi ten vagys. Taip, čia žmonės vagia ir pamoka per daug nepasitikėti kitais išmokta. Bet dar svarbesnė pamoka, kurią dar vis bandome išmokti, yra negeneralizuotas požiūris į tautas, žmones. Iki tol sutikti ekvadoriečiai buvo labai geranoriški ir maloniai padėjo vos tik pamatę, kad išsižiojęs sukinėjiesi gatvėje. O suskių, kuriems rūpi tik jų interesai ir svetimos ašaros nedaro jokios įtakos, yra visur ir štai mes „ant tokio“ ir pataikėme. Bet tai neturi versti bijoti tautos ar šalies.

Kadangi dvi valandas susivėlinome prie Chimborazu, Quito pasiekėme tik naktį. Apsistojome tame pačiame viešbutyje, kaip ir pačią pirmąją naktį Ekvadore. Ėjome miegoti neramūs ir liūdni. Tačiau juk viskas juda sinusoidėmis – pabudę ryte radome tris pasiūlymus savanoriauti. Taigi, papusryčiavome ir išėjome tartis dėl sąlygų.

Pirmajame aplankytame viešbutyje, kuriame galėjome savanoriauti, būtume gavę tik pusryčius ir apgyvendinimą, o laisvadienius turėtume imti skirtingomis dienomis. Ši vieta viliojo, nes joje buvo kalbančių angliškai žmonių. Vis dėlto pasiūlymo atsisakėme ir nuėjome į viešbutį „Hostal Quito Cultural“, kurio savininkė mums atrašinėjo labai maloniai, tačiau iškart įspėjusi, kad angliškai nemoka. Atvykę į viešbutį buvom maloniai nustebinti: jaukus, neperkrautas, modernių papuošimų derinys su tradicinėmis inkų iliustracijomis ir dirbiniais. Mus pasitiko dvidešimt vienerių metų vaikinukas recepcijoje, kuris sunkiai kalbėjo angliškai. Su juo aptarėme sąlygas ir jis mus patikino, kad gausime visus dienos patiekalus ir apgyvendinimą, taigi, dėl vietos net neabejojome.

Viešbučio savininkė Alicia mus gražiai pasveikino, davė gražų kambarį trečiame aukšte ir pasakė pailsėti. Pasidėję daiktus ir apžiūrėję viešbutį, nusileidome žemyn pasikalbėti. Paaiškėjo, kad už savo darbą čia gausime tik pusryčius ir apgyvendinimą. Ilgai svarstėme, ar galime čia pasilikti ir sau tai leisti, bet apgalvoję, kad būsime tik dvi savaites, o Quito maistas yra pigiausias negu kur nors kada nors matėme, pasakėme, kad liksime.

Mums patiko atmosfera, patiko dvidešimt vienerių metų vaikinukas ir jo nepaprastai įdomi gyvenimo istorija: jis užaugo Amazonės džiunglėse inkų gentyje ir tik prieš porą mėnesių atvažiavo į didmiestį dirbti. Patiko, kad Alicia nors ir nelabai moka, bandė kalbėtis su mumis angliškai ir nors ir didžiąją laiko dalį dabar kalba su mumis ispaniškai, tai daro lėtai ir gestikuliuodama, kad išmoktume. Patiko kambarys, kuriame buvo šilta ir šiltas vanduo buvo visą laiką. Patiko, kad viešbutis arti visų istorinių pastatų ir pats viešbutis gražus. Taigi, mes čia likome ir tuo labai džiaugiamės.

Išdažėme kambario sienas, išvertėme viešbučio svetainę į anglų kalbą ir pasiruošėme dirbti su turistais. Čia gera ir ramu.

Kadangi Kalėdos nusimatė liūdnos ir nežinioje, nusprendėme nuveikti kažką kitokio. Kalnuotose šalyse labai populiaru kopti į kalnus, kurie viršuje yra padengti ledynu. Įspūdingiausias kalnas Ekvadore, be abejonės, Chimborazu, tačiau į jį kopti reikia patirties ir rimtesnės technikos. Mes nusprendėme, kad Kalėdas atšvęsime ekvadorietiškai ir įkopsime į Cotopaxi, aukščiausią veikiantį vulkaną Ekvadore. Į jį kopti sunku, tačiau neprivaloma turėti ankstesnės patirties. Abu sportuojame ir turėjome labai ilgą aklimatizacijos laikotarpį, todėl nusprendėme, kad mes tai galime. Į tokias ekspedicijas leistis leidžiama tik su gidu dviem žmonėms, prieš lipant reikia pasimokyti naudotis ledo kirviu ir alpinistų batais kapliukais.

Be abejonės, ir tokia ekspedicija kainuoja nemažai, bet paskaičiavę, kad sutaupėme nenuvykę į Koibą, kad keliaujame po Pietų Amerika autobusu, o ne lėktuvu, vadinasi, pinigų keliavimui biudžete mums lieka daugiau, negu buvome numatę, galime sau leisti šį išbandymą.

Gruodžio 24 dieną ryte susipažinome su savo gidu Fausto ir prancūzų pora, kuri šią ekspediciją užsisakinėjo toje pačioje agentūroje. Prancūzai buvo pasiruošę: turėjo visą įrangą, buvo apsirengę taip, kaip įsivaizduotum stereotipinį kalnų žygeivį. Prie jų mes, apsirengę treningais ir apsiavę sportbačiais, atrodėme juokingai. Žinoma, agentūra mums parūpino visą įrangą ir mes nieko turėti neprivalėjome, vis dėlto abejones, ar įkopti sugebėsime, tokios mažos detalės tik kurstė.

Viską susipakavę sėdome į mašiną, pasileidę AC/DC ir išvažiavom į Cotopaxi nacionalinį parką. Maždaug antrą valandą dienos, pasiekę pradinį tašką, pradėjome kopti į vadinamąjį „refuge“, kalnų trobelę, nuo kurios prasideda rimtesni kopimo takai. Ten pasidėjome daiktus, susipažinome su dešimtimi kitų žygeivių.

Juokinga, kad visi išsiruošę į šį žygį galvojo, kad bus unikalūs ir paminės Kalėdas kitaip, o sutiko dar bent dvidešimt tokių pačių unikaliųjų. Chimborazu kalnas mus pakerėjo vaizdais, o čia, nors gamta ir buvo stebuklinga, mes žavėjomės žmonėmis.

Visą Kūčių vakarą prieš kopimą praleidome su kanadiečiu, olandu, austro ir kinietės pora bei švedu. Žinoma, visi už mus vyresni bent vienuolika metų, visi iš absoliučiai skirtingų kultūrų, bet šventes padarė vienas iš įsimintiniausių. Sėdėjome prie stalo, gėrėme karštą šokoladą, valgėme maistą, paruoštą ekvadoriečių šefų, ir kalbėjomės apie tikslus, patirtis. Pavyzdžiui, kanadietis, kuriam yra dvidešimt devyneri, savo gimtajame mieste organizuoja „gap year“ programą žmonėms, kurie nenori staigiai po mokyklos eiti į universitetą ir studijuoti. Atrodo, kiek šansų yra sutikti žmogų, kuris domisi absoliučiai tokiu pačiu ir neįprastu dalyku kaip tu Kūčių vakarą ant Cotopaxi kalno? Bet štai tokie netikėtumai viską ir nuspalvina. Visas tas laikas, skirtas socializacijai, buvo tarsi atotrūkis nuo to, ko, iš tikrųjų, visi ir susirinkome, nuo minčių apie tai, koks didžiulis išbandymas laukia.

Stebėdami žmones aplink ir klausydami jų istorijų negalėjome ignoruoti to fakto, kad esame labai jauni ir nepatyrę, todėl neperkrauti smegenų buvo gera. Maždaug devintą valandą vakaro kartu su švedu uždegėme bengališką ugnelę, pasveikinom vieni kitus su šventėmis ir nuėjome miegoti, nes turėjome keltis dvyliktą ir pajudėti į kalną pirmą valandą nakties. Kopti reikia naktį, nes tik tada sniegas yra kietas ir nėra sniego griūties pavojaus.

Po pirmų dešimties minučių mane pradėjo stipriai pykinti, Justinas jautėsi gerai. Kopėme į viršų ir tikėjomės, kad praeis.

Deja, miegoti penkių kilometrų aukštyje nėra lengva ir atsikėlę jautėmės, kaip pirmosiomis dienomis Quilotoa kaimelyje, kuris yra visu kilometru žemiau: skaudėjo galvą, pykino, sapnai buvo pilni haliucinacijų, o širdies plakimas buvo toks stiprus ir greitas, kad net girdėjosi ausyse. Prieš leisdamiesi į šį žygį su Fausto ilgai aptarinėjome, ar užteks mūsų aklimatizacijos Quilotoa ir žygio į Chimborazu, kad pasiektume Cotopaxi viršūnę. Šis mus patikino, kad tikrai užteks.

Pakalbėjus su kitais prabudusiais visų simptomai buvo panašūs, todėl nusiraminome. Papusryčiavome, apsirengėme visas dešimtis sluoksnių, užsidėjome šalmus, lempas, pasiėmėme kirstukus ir jautėmės gerai. Žingsnis po žingsnio pradėjome kopti akmenuotu kalnu į viršų, grupelės po du arba daugiausiai po tris judėjo kelių dešimčių metrų atstumu viena nuo kitos. Po pirmų dešimties minučių mane pradėjo stipriai pykinti, Justinas jautėsi gerai. Kopėme į viršų ir tikėjomės, kad praeis.

Dauguma žmonių kopė su galvos skausmu, kai kurie apsisuko ir grįžo. Atrodė, kad viską tuo metu iškeisčiau į tai, kad vietoj pykinimo atsirastų galvos skausmas. Su skausmu dar galima kovoti ir eiti tolyn, jis pasireiškia vienoje vietoje, o pykinimas yra būklė, kai visas kūnas silpnas ir lipti aukštyn, kai esi silpnas, sunku. Kovojau su pykinimu dvi valandas (iki viršūnės yra maždaug šešios), norėjau, kad pasiektume ledą. Pasiekėme. Susirišome virvėmis, apsiavėme kapliukus ir pradėjome kopti, bet kopimas ledu nors ir stabilesnis dėl kapliukų, bet yra sudėtingas ir po šiek tiek laiko teko sustoti, nes ėmiau jaustis dar blogiau. Fausto buvo įsitikinęs, kad tai yra kalnų liga, kurios geriausias vaistas – nusileidimas. Negalėjome tuo patikėti, nes ledas ant Cotopaxi prasidėjo ties 5,2 km, lygiai tokiame pačiame aukštyje, kurį pasiekėme ant Chimborazu ir jautėmės puikiai. Justinas be to, kad buvo šalta, jautėsi gerai.

Jeigu vienas iš poros/trijulės narių turi grįžti, grįžta visi – tokia yra kopimo taisyklė. Jeigu vienas suskysta, tai turi kentėti visi.

Esi pasiekęs tam tikrą psichologinę būseną, tu nemąstai, tu kopi. Ir kopti yra sprendimas.

Apsisukti ir grįžti atgal buvo vienas iš sunkiausių sprendimų gyvenime. Kai tik galvojom apie šį žygį, manėm, kad grįžti atgal nepasiekus viršūnės skaudžiausia, nes pinigų niekas negrąžina, bet dėl jų mums neskauda. Šiemet pinigai įgavo kitokią prasmę. Apsisukti ir grįžti skaudėjo, nes tai pamynė visus įsivaizdavimus, kaip užlipsime, kaip pasieksime, kaip įrodysime sau. Kai pasiryžti šešias valandas kopti į kalną, keturias iš jų kopti sniegu, tuomet dar tris valandas leistis, tu nemąstai apie tai, kaip apsisuksi. Esi pasiekęs tam tikrą psichologinę būseną, tu nemąstai, tu kopi. Ir kopti yra sprendimas.

Skaudėjo, nes mūsų Kūčių vakaro draugai kopė tolyn (austro ir kinietės pora grįžo), o mes nekopėme. Skaudėjo, nes, apskritai, šis žygis būna išbandymas fizinei būklei ir žmonės grįžta, nes pavargsta. Mes jautėmės stiprūs ir jėgų turėjome labai daug, net neabejojome, kad viršūnę pasieksim, bet kalnų liga buvo stipresnė.

Taigi, nulipome nuo ledo, nusiėmėme įrangą ir tuomet nusileidome nuo kalno. Pasiekėme kalnų trobelę ir ten praleidom naktį. Ryte pasitikome žmones, kurie grįžo išsekę, bet blizgančiomis iš laimės akimis ir visiems į klausimą: „How are you“ (Kaip jūs?), teko atsakyti: „We didn‘t make it“ (Mes nepasiekėm viršūnės).

Klastinga ta kalnų liga ir neaišku, kodėl ji išlindo būtent čia. Atrodo, imk ir daužyk galvą į sieną, kaip apmaudu. Kitą dieną į viską žiūrėjome ramiau: ir gerai, kad neįlipom. Įlipti spėsim visada, dabar, kai pamatėm visą šią kultūrą, kai susipažinome su tiek bendraminčių, kai išgirdome apie penkiasdešimtmečius gidus, kurie į tą patį kalną kopia 447 kartą, sunku bus mus iš jos ištraukti. O grįžimas atgal yra skaudulys, kurį reikia nuryti, bet tai labai užgrūdina. Ir ne, tai nėra iš serijos: „apkarpė jaunimui sparnus“, dabar lipti mes norime labiau negu bet kada anksčiau. Tai tiesiog padeda suvokti, kad kartais mokėti grįžti ir neiti su visais yra svarbiau.

Sunku rašyti apie šią savaitę, nes tiek daug emocinių išgyvenimų būta, tiek daug pakilimų ir nusileidimų. Bet jau dabar žinome, kad į Ekvadorą sugrįšime. Ne tik dėl to, kad čia gražu, bet ir į kaip reikšmingą vietą, kurioje tiek daug psichologinių jaunystės transformacijų įvyko.