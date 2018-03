„Juodoji pantera“ – pelningiausias visų laikų superherojų filmas

Parengė GODA JUREVIČIŪTĖ 2018 03 27 15:00

"Juodoji pantera" garsėja ne tik rekordais, bet ir puikiais moterų vaidmenimis. Vieną jų atlieka "Oskaro" laureatė Lupita Nyong'o. outnow.ch nuotrauka

Dar visai neseniai Holivudas nemanė, kad filmas, kuriame vaidina daugybė juodaodžių aktorių, gali būti patrauklus JAV ir pasaulio auditorijai. Tačiau šiais metais pasirodžiusi superherojų juosta „Juodoji pantera“ neabejotinai privers prodiuserius permąstyti savo išankstines nuostatas.

Į pramanytą Afrikos valstybę Vakandą nukelianti istorija gerina vieną rekordą po kito. Po pastarojo savaitgalio vien Jungtinėse Valstijose „Juodoji pantera“ susižėrė iš žiūrovų 631 mln. JAV dolerių ir tapo pelningiausiu superherojų filmu.

Tai vos trečias Ryano Cooglerio režisuotas pilnametražis kūrinys, tačiau pagal gautą pelną jis jau aplenkė Holivudo senbuvio Josso Whedono 2012 metais kino ekranuose besisukusią juostą „Keršytojai“, kuri JAV iš viso uždirbo 623 mln. dolerių. Šis rezultatas gana įspūdingas, turint omenyje, kad „Keršytojuose“ surinkta didžiulė visame pasaulyje garsių aktorių komanda.

„Juodoji pantera“, kaip neseniai paaiškėjo, populiaresnė ir už vieną pelningiausių praėjusių metų filmų – „Žvaigždžių karus: paskutinius džedajus“. Pernai Jungtinėse Valstijose jis susišlavė 619 mln. dolerių. Tarp visų JAV daugiausia uždirbusių juostų „Juodoji pantera“ užima 5-ąją vietą.

Filmas pasakoja apie ypatinga stiprybe pasižymintį T'Challą (Chadwickas Bosemanas), kuris po tėvo, Vakandos karaliaus, mirties turi sugrįžti į gimtinę ir perimti vadovavimą jai. Tačiau tokie pokyčiai patinka ne visiems. T'Challai nuolat tenka įrodinėti, kad jis gali būti tinkamas savo šalies valdovas.

Kino ekranuose „Juodoji pantera“ pasirodė vasario 16-ąją ir kaipmat ėmė gerinti vieną rekordą po kito. Vos per 26 dienas ši juosta visame pasaulyje surinko daugiau kaip milijardą dolerių, be to, buvo pati populiariausia JAV net 5 savaitgalius iš eilės. Pastarąjį kartą taip ilgai pirmojoje vietoje išsilaikė 2009 metų filmas „Avataras“.

„Juodoji pantera“ gerina ne vien finansinius rekordus. Ji yra ir daugiausia kartų tviteryje paminėta juosta per visą šio socialinės žiniasklaidos tinklalapio istoriją. Apie kino studijos „Marvel“ hitą tviteryje užsiminta daugiau kaip 35 mln. kartų.

Filmas taip pat yra giriamas dėl Afrikos vaizdavimo, įvairovės ir stiprių moterų vaidmenų.