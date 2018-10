„Instagram“ stiprina kovą su patyčiomis

Dauguma JAV paauglių mano, kad socialinių tinklų pastangos kovoti su patyčiomis yra nepakankamos. twitter nuotrauka

Socialinis tinklas „Instagram“ antradienį pridėjo daugiau įrankių, skirtų kovoti su internetinėmis patyčiomis: nuo šiol „Facebook“ priklausančioje platformoje ieškant įžeidžiamo turinio nuotraukos ir komentarai po jomis bus skenuojami pasitelkiant dirbtinį intelektą.

Šis žingsnis žengtas, kai „Facebook“ taip pat sustiprino savo priemones, skirtas kovoti su patyčiomis, vienai apklausai atskleidus, kad internete patyčias patiriantis jaunimas mano, jog socialiniai tinklai daro nepakankamai spręsdami šią problemą.

„Instagram“ vadovas Adamas Mosseri sakė, kad pasitelkiant dirbtinį intelektą bus ieškoma patyčių ženklų, o tada toks turinys automatiškai bus pažymimas, kad jį patikrintų socialinio tinklo darbuotojai.

„Šis pakeitimas padės mums nustatyti ir pašalinti kur kas daugiau patyčių (turinio), – tinklaraščio pranešime sakė A. Mosseri. – Tai yra svarbus žingsnis, nes daug žmonių, kurie patiria ar pastebi patyčias, apie tai nepraneša.“

Ši technologija visame socialiniame tinkle turėtų paplisti per kelias savaites.

Be to, A. Mosseri teigimu, platformoje jau veikiantis filtras, leidžiantis vartotojams pažymėti ir paslėpti įžeidžiamus komentarus „Instagram“ paskyrose, bus taikomas ir per tiesiogines transliacijas.

JAV strateginių studijų centro „Pew“ apklausų duomenimis, dauguma amerikiečių paauglių teigia tapę interneto patyčių ar priekabiavimo, daugiausia – pravardžiavimo, aukomis.

59 proc. respondentų yra pranešę apie internetines patyčias, o 63 proc. apklaustųjų sakė manantys, kad tai yra svarbi problema, su kuria susiduria paaugliai.

Be to, apklausa atskleidė, kad dauguma patyčias patiriančių jaunuolių mano, jog mokytojų, socialinių tinklų ir politikų pastangos spręsti internetinių patyčių problemą yra nepakankamos.