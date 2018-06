Vašingtonas siunčia užuominas Turkijos prezidentui

BNS 2018 06 26 9:30

Recepas Tayyipas Erdoganas AFP/Scanpix nuotrauka

Jungtinės Valstijos pirmadienį be didelio entuziazmo sureagavo į Turkijos prezidento Recepo Tayyipo Erdogano perrinkimą ir paragino jį imtis priemonių, turinčių sustiprintų šalyje demokratiją.

Baltųjų rūmų atstovė Sarah Sanders pareiškė, kad prezidentas Donaldas Trumpas dar nerado laiko pasikalbėti su R. T. Erdoganu, po savo triumfo rinkimuose įgysiančiu naujų plačių įgaliojimų.

„Ruošiamės surengti pokalbį telefonu tarp prezidento ir Turkijos prezidento, kad dar kartą patvirtintumėm mūsų stiprius ryšius“, – pažymėjo ji.

„Raginame Turkiją imtis žingsnių demokratijai stiprinti ir toliau siekti pažangos sprendžiant dvišalių santykių iššūkius“, – žurnalistams sakė S. Sanders.

Vašingtonas ir Ankara yra ilgalaikiai NATO sąjungininkai, bet pastaruoju metu jųdviejų santykiai yra įtempti, o R. T. Erdoganas kartu su savo šalininkais rinkimų kampanijos metu naudojo antiamerikietišką retoriką.

Turkija prieštarauja dėl JAV teikiamos karinės paramos Sirijos kurdų Liaudies apsaugos daliniams (YPG), padedantiems Vašingtono vadovaujamai koalicijai kovoti su džihadistų judėjimu „Islamo valstybė“ (IS). Be to, Ankara reikalauja, kad Vašingtonas išduotų Pensilvanijoje gyvenantį musulmonų pamokslininką Fethullah Guleną, kurį Turkijos valdžia laiko nepavykusio mėginimo nuversti R. T. Erdoganą sumanytoju.

JAV savo ruožtu ragina paleisti iš Turkijos kalėjimų amerikiečių misijų darbuotojus ir kitus piliečius. Vašingtonas įsitikinęs, kad jiems pateikti kaltinimai terorizmu yra pritempti.

„Gerbiame Turkijos rinkėjų sprendimą ir tikimės konstruktyvių santykių su prezidentų Erdoganu, mums kartu įveikiant bendrus iššūkius“, – nurodė JAV Valstybės departamentas.

„Raginame visus Turkijos išrinktus atstovus, įskaitant prezidentą Erdoganą, atstovauti visų Turkijos piliečių skirtingoms nuomonėms ir stiprinti demokratija Turkijoje“, – pabrėžė amerikiečių diplomatijos tarnyba.

Europos Sąjungos reakcija į R. T. Erdogano perrinkimą taip pat buvo šaltoka, bet Turkijos prezidentas savo politikos veikiausiai nepakeis. Skelbdamas pergalę, jis sakė šalininkams, kad „Turkija visam pasauliui davė demokratijos pamoką“.