Turtingi rusai gali likti be vizų

Parengė Viljama SUDIKIENĖ 2018 03 30 13:40

"Chelsea" futbolo klubo savininkas Romanas Abramovičius švenčia įvartį. Reuters/Scanpix nuotrauka

Londone gyvenantys išeiviai iš Rusijos sunerimę dėl smarkiai atšalusių santykių su Maskva. Nervinasi ir teisininkai, buhalteriai, privatūs bankininkai, statybų vystytojai bei daugelis kitų, kurių kišenes už jų paslaugas pripildo Rusijos turtuoliai.

Nepaisant to, daugelis įsitikinę, kad po kelių mėnesių triukšmas dėl masinio diplomatų išsiuntimo nurims ir įtampa atslūgs – niekas nė neprisimins diplomatinio kivirčo. Bet kol kas tebegalioja premjerės Theresos May pažadas peržiūrėti programą, pagal kurią mainais į dideles investicijas išduodamos vizos. Pagal šią programą nuo 2008 iki 2015 metų į Britaniją atvyko daugiau nei 700 turtingų rusų. Jų investicijos sudarė 729 mln. svarų sterlingų.

Vyriausybė nori išnagrinėti, ar šis kelias, atviras visų šalių piliečiams, neturi spragų, kuriomis nederamai naudojasi užsieniečiai, kitaip niekaip negalintys gauti leidimo atvykti į Didžiąją Britaniją. Parlamente skamba raginimai įsitikinti pinigų kilme išduodant 706 vizas rusams. 2014 metais norint gauti tokią vizą reikėjo investuoti Didžiojoje Britanijoje bent 1 mln. svarų sterlingų, vėliau ši suma išaugo iki 2 mln. svarų (2,3 mln. eurų). Pagal dabartinę tvarką toks asmuo po penkerių metų gauna nuolatinio gyventojo statusą, o jei nori – ir pilietybę. Terminas sutrumpėja iki dvejų metų, jei investicija siekia 10 mln. svarų.

Ieško mokyklų iš Hario Poterio

Britų spauda rašo, kad Rusijos pinigai įsigavo net į Vestminsterį. Naujausias pavyzdys – Olegas Deripaska. Šio Vladimirui Putinui artimo oligarcho, turėjusio problemų gaunant JAV vizą, kompanijoje En+ įdarbintas buvęs konservatorių energetikos ministras Gregas Barkeris. Ir daugiau žinomų perų užima vadovaujamus pelningus postus rusiškose kompanijose, kurias dažnai kontroliuoja Kremliui artimi oligarchai.

Neseniai konservatoriai sulaukė kaltinimų, kad nuo 2010 metų gavo daugiau kaip 3 mln. svarų „su Rusija susijusių“ įnašų. Buvusio V. Putino finansų ministro pavaduotojo žmona sumokėjo 160 tūkst. svarų už privilegiją žaisti tenisą su Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretoriumi Borisu Johnsonu. Kai kurie britų politikai mano, kad šių piktinančių atvejų mastas jau persveria rusų dosnumo naudą, vyriausybė tai pradeda suprasti.

Visai kita nuotaika tvyrojo praėjusio amžiaus dešimtąjį dešimtmetį, kai Britanija ištiesė raudonąjį kilimą turtingiems rusams. Daugelis jų uždirbo pasakiškus pinigus per chaotišką valstybės turto privatizavimą po SSRS subyrėjimo. Daugiausia pinigų jie įdėjo į elitinį nekilnojamąjį turtą Londone.

Vienas pavyzdys – Romano Abramovičiaus rūmai vadinamojoje milijardierių gatvėje, privačiame kelyje Kensingtono soduose, palei kurį išsidėsčiusios diplomatų rezidencijos. R. Abramovičiaus kaimynas – išeivis iš Ukrainos seras Lenas Blavatnikas. Jis finansuoja naują valdymo mokyklą Oksforde ir naująjį „Tate“ šiuolaikinio meno galerijos sparną.

Šie turtingi rusai atsiveždino į Londoną ir savo šeimas. Tie, kurie liko Rusijoje, taip pat išsiunčia savo vaikus mokytis į Angliją. Mokyklose jaučiamas rusų bumas. Svarbiausia – kad tik būtų žalia veja ir atmosfera iš Hario Poterio.

Rusai nekenčia magnatų - degina Vladimiro Potanino ir Olego Deripaskos portretus Maskvoje.

Dabar tvyro nuojauta, kad ši era eina į pabaigą arba jau pasibaigė. Nekilnojamojo turto agentai, anksčiau sulaukdavę po 20–30 skambučių per savaitę, džiaugiasi, jei dabar kas nors paskambina du tris kartus. Jie spėja, kad rusai pradės pardavinėti savo turimą nekilnojamąjį turtą. Nes ir Kremlius nori priversti juos grįžti namo.

Nesmagus jausmas

Tačiau ne visi Londone gyvenantys rusai yra oligarchai ar V. Putino gerbėjai. Pratrūkusi krizė jiems buvo it perkūnas iš giedro dangaus. Tokie žmonės jaučiasi nesmagiai, o tie, kurie dažnai skraido tarp Maskvos ir Londono, susidūrė su nemaloniu netikėtumu – juos stabdo ir tikrina muitininkai.

Neaiškiomis aplinkybėmis Londone miręs, o galbūt nužudytas Kremliaus kritiku tapęs oligarchas Borisas Berezovskis turėjo prabangius namus Berkšyre.

Kol kas dar neaišku, ar Londonas tikrai pajus, kad Rusijos turtuoliai išsikrausto. Savo turtus jie saugiai laiko lengvatinio apmokestinimo rojuose, o į britų verslą investuoti neskuba, domisi nebent futbolo klubais.

Be to, jei Th. May pradės grasinti V. Putino draugams ir atims iš jų pinigus, tai gali išgąsdinti ir kitus: kinus, singapūriečius, Saudo Arabijos princus. Tad ji turi apginti 20 proc. pajamų atnešantį Sitį, o ypač tokiais neaiškiais laikais, kai vyksta „Brexitas“. Skripalių apnuodijimas Solsberyje atvėrė suvokimą, kad į Londoną ateinantys pinigai turėtų būti maksimaliai skaidrūs – Britanija turi žinoti, ką įsileidžia.