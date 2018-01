Turistams vis dar patraukliausia Prancūzija

Parengė GODA JUREVIČIŪTĖ 2018 01 17 18:00

Praėjusiais metais, palyginti su 2016-aisiais, pasaulio turistų padaugėjo 7 procentais. AFP/Scanpix nuotrauka

Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos (JT PTO) duomenimis, daugiausia turistų 2017 metais, kaip ir prieš metus, rinkosi Prancūziją. Tačiau antroje vietoje gana netikėtai atsidūrė Ispanija, iš šios pozicijos išstūmusi JAV.

Kol kas tai dar preliminarūs duomenys. Pagal juos, Ispanija, sulaukusi 82 mln. turistų, pernai aplenkė Jungtines Valstijas. Tikslius duomenis JT PTO skelbs pavasarį.

JT PTO vadovas Zurabas Polilikashvilis nepateikė skaičių, kiek turistų apsilankė Jungtinėse Valstijose. Jis taip pat nepaaiškino, kodėl Ispanija atsidūrė antroje vietoje, nors rugpjūčio mėnesį ten įvykdytas teroro atakos, o Kataloniją, turistų magnetą, krečia atsiskyrimo siekio krizė.

Pasak Johno Kesterio, Turizmo rinkos tendencijų programos vadovo minėtoje JT agentūroje, „viskas rodo“, kad Prancūzija išlaikys aukščiausią poziciją ir 2017 metais, o tai labai neblogos prognozės, nes praeitais metais, palyginti su 2016-aisiais, pasaulio turistų padaugėjo 7 procentais. Tai didžiausias toks šuolis per 7 metus.

Bene labiausiai už tai atsakingos Europos valstybės, nes jos pernai pritraukė daugybę lankytojų – 8 proc. daugiau nei 2016 metais. Kaip ir visada, turistus labiausiai viliojo Viduržemio jūros pakrantė.

Tokios tendencijos smarkiai skiriasi nuo 2016 metų, kai susirūpinimas saugumu pakenkė turizmui Europoje.

„Mes matome, kad kelionių į Europą paklausa buvo labai didelė, – teigė J. Kesteris. – Taip pat pastebime, kad smarkiai atsigauna turizmas Prancūzijoje.“

Nors teroro ataka Katalonijoje ir nesėkmingi regiono bandymai atsiskirti nuo Ispanijos kiek atbaidė turistus, tačiau, regis, bendras Ispanijoje apsilankiusiųjų skaičius nuo to smarkiai nesumažėjo.

JT PTO duomenimis, 2016 metais Ispanija sulaukė 75,3 mln. lankytojų, taip visai nedaug atsilikdama nuo JAV, į kurią atvyko 75,6 mln. turistų. O Prancūzija lengvai išlaikė lyderės pozicijas, sulaukusi 82,6 mln. turistų.

Remiantis JAV tarptautinės prekybos administracijos duomenimis, per pirmuosius Donaldo Trumpo prezidentavimo mėnesius užsienio turistų šalyje sumažėjo. Per pirmąjį 2017 metų ketvirtį į šalį atvyko 5 proc., o per antrąjį – 3 proc. mažiau turistų negu tais pačiais laikotarpiais prieš metus.

Ispanijos premjeras Mariano Rajoy praeitą savaitę jau paskelbė, kad pernai šalyje apsilankiusių žmonių skaičius išaugo – 2016 metais turizmo sektorius sudarė 11 proc. šalies bendrojo vidaus produkto, o šiemet ši dalis padidėjo iki 12 proc. ir siekė 87 mlrd. eurų.