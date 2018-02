Tūkstančiai graikų protestuoja prieš kompromisą dėl Makedonijos pavadinimo

BNS 2018 02 04 14:41

pixabay.com nuotrauka

Dešimtys tūkstančių graikų sekmadienį per mitingą Atėnuose ragina vyriausybę nesileisti į kompromisus ginče su kaimynine Makedonija dėl jos pavadinimo.

Atėnų teigimu, Makedonijos pavadinimas reiškia, kad Skopjė gali turėti pretenzijų į Graikijos to paties pavadinimo istorinio šiaurinio regiono teritoriją ir paveldą.

Tačiau Graikijos kairiųjų premjeras Aleksis Cipras galvojo apie šio 27 metus trunkančio ginčo išsprendimą, tuo papiktindamas daugelį opozicijos narių ir jo paties nacionalistų koalicijos partnerius.

Kelios valandos prieš sekmadienio mitingą, kurio pradžia numatyta 12 val. Grinvičo (14 val. Lietuvos) laiku, graikų minios su vėliavomis žygiavo Atėnų centre esančios Konstitucijos aikštės link.

Organizatoriai tikisi, kad aikštėje susirinks maždaug milijonas žmonių, kurių daugelis atvyks iš kitų šalies vietų ar net užsienio.

„Makedonija yra graikiška ir tik graikiška. Jie bando pavogti istoriją. Visi turime kovoti ir pranešti pasauliui“, – sakė iš JAV atskridęs graikų diasporos narys Allia Sarellis.

Maždaug 2,5 tūkst. autobusų iš Šiaurės Graikijos ir du laivai iš Kretos veža tūkstančius demonstrantų, sakoma pranešimuose. Policija atsisakė nurodyti prognozuojamą dalyvių skaičių.

Kai kurie protestuotojai buvo su tradiciniais drabužiais, taip pat graikų partizanų, XX amžiaus pradžioje Makedonijoje kovojusių su bulgarų gaujomis ir Osmanų imperijos pajėgomis, uniformas.

„Tūkstančiai kretiečių liejo kraują už Makedoniją“, – televizijai „Skai TV“ sakė vienas barzdotas protestuotojas iš Kretos.

Protestą, kuris bus jau antroji per dvi savaites demonstracija Makedonijos klausimu, organizuoja ir finansuoja graikų diasporos, padedant į pensiją išėjusių pareigūnų asociacijoms, kultūros sąjungoms ir Bažnyčios grupėms.

„(Mitingas) bus didingas ... Jis pasiųs labai aiškią žinią ir Graikijoje, ir už jos ribų“, – savaitės viduryje žurnalistams sakė organizatorių atstovas Michalis Pacikas.

Atėnai ir ES mažytę Makedonijos valstybę, neturinčią priėjimo prie jūros, pripažįsta jos laikinu pavadinimu – kaip Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją (angl. The Former Yugoslav Republic of Macedonia, FYROM). Šiuo pavadinimu Makedonija buvo priimta ir į Jungtines Tautas.

Europos Sąjungoje FYROM pavadinimas taip pat vartojamas, bet nepriklausomybę iškovojusi dešimtajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje po kruvino Jugoslavijos žlugimo, Makedonija su šia santrumpa sutinka tik laikinai.

Tuo tarpu Graikija tvirtina turinti istorinę teisę taip vadinti savo šiaurinę provinciją, kuri buvo Aleksandro Makedoniečio karalystės užuomazga.

Ieškant išeities iš aklavietės, ilgametis JT tarpininkas Matthew Nimetzas dabar siūlo kelis alternatyvius pavadinimus makedonų kalba, pavyzdžiui, „Republika Nova Makedonija“, reiškiantį „Naujosios Makedonijos Respubliką“.

Tik išsprendus ginčą dėl jos pavadinimo, Makedonija gali būti priimta į NATO ar ES.