Susitarė dėl naujo Makedonijos pavadinimo

Parengė GINTARĖ GRIGALAVIČIŪTĖ 2018 06 13 18:00

Skopjės centre stovi garsaus senovės karvedžio Aleksandro Makedoniečio statula. AFP/Scanpix nuotraukos

Šią savaitę Skopjė ir Atėnai išsprendė beveik tris dešimtmečius trukusį tarpusavio ginčą. Derybininkai sutarė, kad Makedonija turės naują sudėtinį pavadinimą su geografine nuoroda. Mažytė Balkanų valstybė vadinsis Šiaurės Makedonija.

Skopjė šį sprendimą laiko istoriniu. Jis leido baigti nuo 1991 metų rusenusį ginčą, kuris žlugdė Makedonijos pastangas prisijungti prie Europos Sąjungos (ES) ir NATO. Atėnai prieštaravo kaimynės teisei vartoti savo pavadinimą, nes tai esą gali reikšti teritorines pretenzijas į Graikijos istorinį šiaurinį regioną, irgi vadinamą Makedonija.

Makedonijos vyriausybės vadovas Zoranas Zajevas antradienį paskelbė, kad oficialiai šalis vadinsis Šiaurės Makedonijos Respublika. Graikijos premjeras Alexis Tsipras savo ruožtu pabrėžė, jog buvo pasiekta didi diplomatijos pergalė ir istorinė galimybė draugauti, bendradarbiauti bei palaikyti taiką regione.

Pasiektas susitarimas yra didi diplomatijos pergalė ir istorinė galimybė draugauti, bendradarbiauti bei palaikyti taiką regione.

Dabar reikia, kad susitarimą patvirtintų Makedonijos parlamentas. Be to, jam per referendumą turi pritarti šalies piliečiai. Susitarimą taip pat privalo ratifikuoti Graikijos parlamentas. A. Tsipras priminė, jog Makedonijos vyriausybė turi užsitikrinti parlamento palaikymą, priešingu atveju kvietimas šaliai prisidėti prie NATO bus atšauktas, o derybos su ES nepajudės į priekį.

Visuomenė nepritaria

Graikijos pareigūnai anksčiau sakė, kad kaip galimi variantai svarstyti ir kitokie pavadinimai, pavyzdžiui, Naujoji Makedonija ar Aukštutinė Makedonija. Tačiau po derybų, kurios truko ne vieną mėnesį, vis dėlto pasirinkta Šiaurės Makedonija.

Iš esmės susitarta, jog šalies pavadinime bus žodis „Makedonija“. Dauguma graikų priešinasi šiam sprendimui, nes taip vadinasi jų šiaurinė Makedonijos provincija – garsaus senovės graikų karvedžio Aleksandro Makedoniečio gimtinė. Kovą paskelbti viešosios nuomonės apklausos rezultatai rodo, kad septyni iš dešimties graikų nepritartų jokiam kaimynės pavadinimui, kuriame būtų žodis „Makedonija“ arba jo vedinys.

Šįmet Atėnuose ir antrame pagal dydį Graikijos mieste Salonikuose keliskart vyko protestai prieš susitarimą. Jų būta ir Makedonijos sostinėje.

Graikijos užsienio reikalų ministras Nikos Kotzias po derybų su Makedonijos diplomatijos vadovu Nikola Dimitrovu maratono parengė 20 puslapių susitarimo projektą. Jame, kaip teigė A. Tsipras, akcentuojama, kad makedonų kalba yra slavų kilmės.

Kritikos banga

Abiejų valstybių vyriausybės ne kartą sulaukė kritikos. Savo susirūpinimą antradienį išsakė ir Makedonijos prezidentas Giorgė Ivanovas. „Reikia platesnio nacionalinio konsensuso, kad būtų rastas sprendimas, kuris nežeistų makedonų tautos ir šalies piliečių orumo“, – pabrėžė jis.

G. Ivanovas palaiko glaudžius ryšius su konservatyvia nacionalistine Makedonijos vidaus revoliucine organizacija-Demokratine partija už Makedonijos nacionalinę vienybę (VMRO-DPMNE), kurią pernai per visuotinius rinkimus įveikė Z. Zajevo Makedonijos socialdemokratų sąjunga.

VMRO-DPMNE lyderis Christijanas Mickoskis žadėjo nepritarti Konstitucijoje įtvirtinto Makedonijos pavadinimo keitimui. „Šis ministras pirmininkas neturi kompetencijos vadovauti deryboms, nes sutiko su visais Graikijos reikalavimais“, – priekaištavo jis.

Graikijos premjero oponentas iš konservatorių stovyklos Kyriakos Mitsotakis taip pat smerkė pasiektą kompromisą ir vadino jį prastu. „Makedonų kalbos ir tautybės pripažinimas – nepriimtinas nacionalinis atsitraukimas“, – aiškino jis.

Makedonijos vyriausybės vadovas Zoranas Zajevas pristato derybų rezultatus.

Gera valia

Kovą Makedonija perkėlė karvedžio Aleksandro Makedoniečio statulą iš savo pagrindinio oro uosto ir taip parodė savo gerą valią kaimynės Graikijos atžvilgiu. Dviejų metrų aukščio Aleksandro Didžiojo skulptūra, kuri oro uosto terminale atsirado 2011 metais, buvo sostinės Skopjės oro uosto operatorės turkų bendrovės TAV dovana.

Ankstesnė Makedonijos konservatorių vyriausybė, buvusi valdžioje dešimt metų, pastatė daugybę Aleksandro Makedoniečio statulų ir šio karvedžio vardu pavadino pagrindinį šalies greitkelį bei Skopjės oro uostą. Tai supykdė Graikiją. Atėnai šią kampaniją vertino kaip bandymą pasisavinti graikų istoriją.

Vasarį Makedonija žengė svarbų žingsnį – sutiko pakeisti sostinės Aleksandro Didžiojo oro uosto pavadinimą. Dabar jis vadinasi Skopjės tarptautiniu oro uostu. Makedoniją ir Graikiją jungianti autostrada taip pat pervadinta Draugystės greitkeliu.

Laukia proveržio

Skopjė viliasi, kad birželio pabaigoje vyksiančiame ES viršūnių susitikime bus paskelbta jos narystės derybų pradžios data, o liepos viduryje rengiamame NATO viršūnių susitikime šalis sulauks kvietimo prisidėti prie Šiaurės Atlanto aljanso.

„Šis istorinis susitarimas yra daugelį metų vykdytos kantrios diplomatijos ir abiejų valstybių lyderių ryžto išspręsti visam regionui ilgai poveikį dariusį ginčą rezultatas, – savo pareiškime pažymėjo NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas. – Jis leis įtvirtinti taiką ir stabilumą visame Vakarų Balkanų regione. Skopjė pajudės pirmyn kelyje į NATO.“

ES diplomatijos vadovė Federica Mogherini savo ruožtu pabrėžė, kad Skopjės ir Atėnų susitarimas padės transformuoti visą Pietryčių Europos regioną.