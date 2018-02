Šiaurės Korėjos burtai – karinis paradas ir moterų žavesys

Parengė GINTARĖ GRIGALAVIČIŪTĖ 2018 02 09 18:00

Šiaurės Korėjos sportininkų palaikymo trupė. / AFP/Scanpix nuotrauka

Šiaurės Korėja vykdo didelę su žiemos olimpiada susijusią viešųjų ryšių kampaniją: siunčia į Pjongčangą atlikėjų trupę, šimtus šokėjų moterų ir lyderio Kim Jong Uno seserį. Kai kurie apžvalgininkai tai vadina puolimu žavesiu. Daugelį nustebino Pchenjano sprendimas žaidynių atidarymo išvakarėse surengti karinį paradą.

Praėjusį mėnesį Pchenjanas paskelbė, kad ne balandžio 25-ąją, o vasario 8 dieną – Pjongčango olimpiados atidarymo ceremonijos išvakarėse – paminės 70-ąsias savo kariuomenės įkūrimo metines.

Analitikai sako, kad vykdydama tokią dvejopą politiką Šiaurės Korėja nori pademonstruoti galią ir įtvirtinti savo kaip de facto branduolinės valstybės statusą. Režimas taip pat galbūt mėgina įvaryti pleištą tarp Seulo ir Vašingtono.

Tiesiogiai netransliavo

Ketvirtadienį internete paskelbtoje filmuotoje medžiagoje matyti, kaip iš Pchenjano centro važiuoja sunkvežimis po sunkvežimio su parade dalyvavusiais kariais, taip pat – tankai ir šarvuočiai. Palei gatves stovi išsirikiavę džiūgaujantys žiūrovai.

Kitaip nei per praėjusį Šiaurės Korėjos paradą 2017 metų balandį, valstybinė televizija renginio šįkart tiesiogiai netransliavo. Vietoj jo rytą kelias valandas buvo rodoma propaganda, vėliau – filmas ir reportažai iš ankstesnių paradų. Kai kurie reportažai buvo nespalvoti.

Per Šiaurės Korėjos karinius paradus Kim Il Sungo aikšte paprastai žygiuoja tūkstančiai karių ir važiuoja šimtai šarvuotų mašinų, o pagrindinis akcentas būna raketos. Šiaurės Korėjos stebėtojams tai gera proga sužinoti apie šios šalies technologijų pažangą.

Pchenjanas paprastai pakviečia šimtus užsienio žurnalistų, kad pademonstruotų spektaklį visam pasauliui, bet šį kartą to nepadarė. Toks sprendimas galėtų rodyti, kad šalis nori kontroliuoti tai, kaip bus matomas šis paradas.

Proga pasikalbėti

JAV viceprezidentas Mike'as Pence'as griežtai kritikavo Pchenjaną ir paskelbė, kad Vašingtonas šiam režimui įves griežčiausias, kokios tik yra buvusios, sankcijas. Pareigūno žodžiais, Jungtinės Valstijos neleis Šiaurės Korėjos propagandai užgrobti olimpinių žaidynių žinios ir vaizdų.

Ir M. Pence'as, ir nominalus Šiaurės Korėjos valstybės vadovas Kim Yong Namas, kuris vadovauja Šiaurės Korėjos delegacijai, penktadienį turi dalyvauti Pjongčango olimpiados atidarymo ceremonijoje. Prieš ją surengtame lyderių priėmime jie galėtų atsidurti toje pačioje salėje.

Daugelis kalbėjo, kad tai būtų puiki proga Šiaurės Korėjos ir JAV atstovams pasikalbėti. Tačiau ketvirtadienį Šiaurės Korėjos užsienio reikalų ministerijos aukšto rango pareigūnas Cho Yong Samas pareiškė, kad jo šalies atstovai neketina susitikti su JAV pareigūnais. „Nesinaudosime sporto šventėmis politiniais tikslais“, – sakė jis.

Seulo Mėlynieji rūmai paskelbė, kad šeštadienį Pietų Korėjos prezidentas Moon Jae-inas pietaus su Kim Yong Namu ir Kim Jong Uno seserimi. Ši tikriausiai perduos vadovui asmeninę žinutę nuo savo brolio.

„Taikos olimpiada“

Ši žiemos olimpiada, vyksianti vos 80 km į pietus nuo Korėjos pusiasalį dalijančios demilitarizuotosios zonos, davė pradžią sparčiam draugiškų santykių atkūrimui pusiasalyje. Tiesa, analitikai perspėja, kad šis atšilimas po olimpiados ir pasibaigs.

Pernai tvyrojo didžiulė įtampa dėl Šiaurės Korėjos tarpžemyninių balistinių raketų, galinčių pasiekti JAV žemyninę dalį, bandymų ir kol kas galingiausio branduolinio bandymo. Pchenjanas ištisus mėnesius ignoravo Seulo prašymus dalyvauti „taikos olimpiadoje“, kol galiausiai Kim Jong Unas savo Naujųjų metų kalboje užsiminė to norįs.

Po šios kalbos greit buvo surengta virtinė susitikimų, per kuriuos Korėjos susitarė drauge žygiuoti per olimpiados atidarymo ceremoniją ir suformuoti bendrą moterų ledo ritulio komandą. Jungtinė komanda sudaryta pirmą kartą per 27 metus.

Tačiau kritikai tiegia, kad Seulas padarė per daug nuolaidų Pchenjanui. Aktyvistai šią savaitę protestavo prieš Šiaurės Korėjos meno trupės atvykimą.