Seulas ir Pchenjanas susitarė atkurti kariškių tiesioginio ryšio liniją

BNS 2018 01 09 12:21

AFP/Scanpix nuotrauka

Šiaurės ir Pietų Korėja antradienį susitarė atkurti tiesioginio ryšio liniją tarp abiejų šalių kariuomenių, pranešė pareigūnai.

Šis susitarimas buvo pasiektas surengus pirmąsias abiejų šalių oficialias derybas per beveik dvejų metų laikotarpį. Be to, praeitą savaitę buvo iš naujo įjungta civilinė tiesioginio ryšio linija.

Per derybas Šiaurės Korėja paskelbė, kad ryšio linija, nutiesta tarp abiejų šalių karinių postų vakarinėje pasienio dalyje, vėl buvo įjungta, Pietų Korėjos suvienijimo viceministras Chun Hae-sungas sakė žurnalistams Seule.

„Mūsų pusė atitinkamai nutarė pradėti naudoti karinę telefono liniją nuo rytojaus 8 val. (1 val. Lietuvos laiku)“, – pridūrė jis.

Surengs kariškių derybas

Šiaurės ir Pietų Korėja antradienį susitarė surengti kariškių derybas, per kurias būtų aptartos galimybės sumažinti pusiasalyje tvyrančią įtampą.

Šis susitarimas buvo pasiektas per pirmąsias oficialias abiejų šalių derybas po ilgesnio kaip dvejų metų laikotarpio.

Susipriešinusios šalys susitarė „mažinti dabartinę karinę įtampą ir surengti kariškių derybas, kad šis klausimas būtų išspręstas“, sakoma bendrame pranešime.