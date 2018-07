Prie ES vairo – priešiška migrantams Austrija

Austrijos federalinis kancleris Sebastianas Kurzas./ Reuters/Scanpix nuotrauka

Austrija nuo liepos 1 dienos perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungai (ES) ir atskleidė savo planus stiprinti ES išorines sienas. Sunku pasakyti, kaip Austrijos politika pakreips bloką, patiriantį migracijos krizę. Stipri šios šalies kraštutinių dešiniųjų ideologija praeityje vargiai derės su ES vertybėmis, bet imigrantų musulmonų laukia sunkesni laikai.

Po rinkimų 2017 metų rudenį Austrija tapo itin daug diskusijų ES sukėlusia šalimi, nes jauniausio Europoje lyderio Sebastiano Kurzo vadovaujami konservatoriai (OVP) sudarė koalicinę vyriausybę su kraštutinių dešiniųjų Laisvės partija (FPO).

Kai tokia pati koalicija susikūrė 1998 metais, Europos šalys sureagavo labai neigiamai. Pasipiktinusios kraštutinių dešiniųjų ekstremistų dalyvavimu vyriausybėje, visos kitos tuometės 14 ES narių įšaldė politinius santykius su Austrija.

Po 19 metų į valdžią Austrijoje grįžo ta pati koalicija, bet jos reikšmė nūnai didesnė, nes šalis trečią kartą pirmininkauja ES. Tai reiškia, kad prieš imigraciją nusistatęs S. Kurzas visą šį pusmetį vadovaus nuo pirmojo Austrijos pirmininkavimo dvigubai išsiplėtusiai ES. Tiek 1998 metais, tiek dabar imigracija yra vienas svarbiausių klausimų pirmininkavimo darbotvarkėje. Anuomet į ES plūdo pabėgėliai iš Bosnijos ir Kosovo, kur vyko karai, dabar jie traukia iš Sirijos, Afganistano ir Afrikos. Todėl pabėgėliai, migracijos politika ir ES sienų apsauga yra Austrijos pirmininkavimo prioritetai.

Uždaro mečetes ir išsiunčia imamus

Būdamas pirmininkaujančios šalies vadovas, didžiąją savo laiko dalį S. Kurzas turės skirti ES reikalams. Jis vadovaus ministrų susitikimams ir šimtams posėdžių. Tai numatydamas jo pavaduotojas Heinzas-Christianas Strache iš FPO pareiškė, kad po liepos 1-osios jis daug intensyviau įsitrauks į Austrijos vidaus politiką. H.-Ch. Strache garsėja euroskeptiškumu ir priešiškumu musulmonams. FPO rinkimų plakatai skelbė, kad islamizacija turi būti sustabdyta. „Viena netaps Stambulu“, „Meilė tėvynei vietoj Maroko vagių“, „Per daug ES yra kvailystė“ – tai tik keli šios partijos šūkiai.

Per Austrijos pirmininkavimą H.-Ch. Strache gali pakeisti savo antieuropietiškas pažiūras, ir tai būtų pozityvus poslinkis bei didelė permaina vidaus politikoje. Austrijos visuomenėje stiprėja nusistatymas prieš migrantus, ypač musulmonus, prieš juos šalis jau ėmėsi virtinės griežtų priemonių. S. Kurzas pasistengė, kad migrantams būtų uždarytas Balkanų kelias. Visoje Austrijoje vaikų darželiuose uždrausta mokyti islamo, nors ši religija oficialiai pripažįstama nuo 1912 metų. Dabar svarstomas įstatymas uždrausti musulmoniškas skaras mokyklose, universitetuose ir viešose institucijose. Tokie draudimai yra priimti ir dar keliose ES valstybėse. Austrija uždarė septynias mečetes ir ketina deportuoti apie 60 imamų. Tokių žingsnių prieš religinius ekstremistus imamasi nacionalinio saugumo sumetimais. Mokyklose taip pat norima uždrausti pasninkus, tokius kaip ramadanas, dabar apie tai diskutuojama.

Austrija yra šalis, kuri nuo pat pradžių nenorėjo priimti į ES milžiniškos Turkijos, kurioje dauguma gyventojų yra musulmonai, nors iki pastarojo meto valstybė buvo labiau pasaulietinė. Dabar ir ten valdžia siekia sugrąžinti islamo tradicijas, todėl visuomenėje tvyro didžiulė įtampa tarp tradicionalistų ir modernių pažiūrų turkų.

Siekia tiesti tiltus

Prieš pirmininkavimą duodamas interviu dviem svarbiausiems Europos laikraščiams S. Kurzas apibūdino „Brexitą“ kaip „siaubingą sprendimą“, o migracijos problemą ES nurodė kaip pagrindinę jo priežastį. Jis pabrėžė, jog Balkanų kelio uždarymas buvo sėkmingas, Austrijai tai pavyko be Vokietijos, Prancūzijos ar kitų didžiųjų ES valstybių paramos. Nei Europos Komisija, nei kitos šiam regionui nepriklausančios šalys prie to neprisidėjo. Jaunasis lyderis priekaištavo, kad ES tik „švaistė laiką“ šiuo opiu klausimu. ES migrantų paskirstymo kvotų planą S. Kurzas laiko nerealistišku. Jo manymu, metas liautis apie tai diskutuoti ir susitelkti į išorinių sienų apsaugą. „Europos Sąjungoje visada yra žmonių, kurie mano esantys morališkai aukščiau, todėl auklėja kitus. Aš dėl to labai susirūpinęs“, – sakė jis.

Austrijos pirmininkavimo prioritetai yra pabėgėliai, migracijos politika ir ES sienų apsauga.

Vienas S. Kurzo pasiūlymų – leisti Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnybai, žinomai kaip „Frontex“, veikti Šiaurės Afrikoje, kad migracijos srautai į Europą būtų sustabdyti. Naujasis ES ilgalaikio biudžeto projektas numato patrigubinti „Frontex“ finansavimą ir iki 2027 metų padidinti agentūros personalą iki 10 tūkst. žmonių (vietoj 1000 iki 2020-ųjų). S. Kurzas įsitikinęs, jog šis procesas turi būti daug spartesnis, be to, būtina tartis su Šiaurės Afrikos šalimis, kad jos leistų ES pasienio apsaugai veikti prie savo krantų. „Frontex“ darbuotojai jau ten turėtų stabdyti nelegalius migrantus ir nedelsdami grąžinti atgal. Tai padarytų galą nešvariam žmonių gabenimo verslui ir neleistų kontrabandininkų laivams nė pradėti pavojingos kelionės per Viduržemio jūrą, kurioje jau prigėrė tūkstančiai žmonių.

S. Kurzo pozicija – stabdyti narystės derybas su Turkija ir gerinti santykius su Rusija. Be jos ES neapsieis sprendžiant krizes Ukrainoje ir Sirijoje, tad esą „nėra nieko bloga, jei tokios šalys kaip Austrija, visuomet tiesusi tiltus, turės gerus santykius su Rusija“.

Ne taip seniai S. Kurzas Vienoje draugiškai priėmė prezidentą Vladimirą Putiną, tačiau naikinti sankcijų Rusijai nežadėjo, tad jo vyriausybės pozicija šiuo klausimu išlieka darni su ES.

6 žinotini dalykai apie Austriją

Prie ežero įsikūręs idiliškas Halštato miestelis Vidurio Austrijoje.thousandwonders.net nuotrauka

Kai kurie faktai apie žemyno viduryje esančią turtingą Alpių šalį, turinčią 8,75 mln. gyventojų, Europos Sąjungos narę nuo 1995 metų, bet nepriklausančią NATO, vadovaujamą 31 metų kanclerio Sebastiano Kurzo – jauniausio ES vyriausybės vadovo.

1. Laimingo 100-ojo gimtadienio

Moderni Austrija gimė 1918 metais iš Pirmojo pasaulinio karo griuvėsių, susitraukusi iki nedidelio gabalėlio teritorijos – to, kas liko iš didžiulės Austrijos-Vengrijos imperijos. Tarpukario laikotarpį žymėjo smurtas tarp kraštutinių dešiniųjų ir kairiųjų radikalų. Adolfas Hitleris aneksavo savo gimtąją šalį į Trečiąjį reichą 1938-aisiais.

2. Vienos sūkurys

Penktadalis gyventojų telkiasi sostinėje Vienoje – mieste, kuris nuolat pelno aukštus reitingus pasaulio tyrimuose dėl gyvenimo kokybės, turtingos kultūros ir įspūdingos architektūros. Kas antras vienietis yra arba gimęs užsienyje, arba turi užsienyje gimusį vieną iš tėvų, sostinės gyventojų skaičius sparčiai auga, mieste apstu tarptautinių organizacijų.

3. Tebeaidi kalnuose

Viena yra klasikinės muzikos simbolis, Wolfgango Amadeuso Mozarto, Ludwigo van Beethoveno ir Franzo Schuberto namai, XIX amžiaus pabaigoje ir XX amžiaus pradžioje ji buvo kultūrinis ir intelektinis centras. Pastarojo meto Austrijos žvaigždės yra „Rock me Amadeus“ dainininkas Falco, techno muzikos duetas „Kruder & Dorfmeister“ bei barzdota dama Conchita Wurst, 2014 metų „Eurovizijos“ dainų konkurso nugalėtoja. Tačiau tik labai mažai austrų yra matę „Muzikos garsus“ – 1965 metų kino filmą su Alpių pievose šokančia Julie Andrews. Šis miuziklas iki šiol pritraukia daugybę turistų į Zalcburgą.

4. Ginklai ir lošimas

Europos integracija ir ES plėtra į Austrijos rytines kaimynes turėjo labai palankų poveikį smarkiai nuo eksporto priklausančiai šalies ekonomikai. Iki pastarojo meto nedarbas Austrijoje buvo mažiausias ES. Šalyje įsikūrę daug kompanijų – tarptautinių milžinių, tokių kaip „Glock“ (ginklai), KTM (motociklai), „Novomatic“ (lošimų automatai) ir geriausiai žinoma „Red Bull“ (energiniai gėrimai). Tai padėjo Austrijai išsaugoti dosnią socialinės apsaugos sistemą, nors kompanijos seniai skundėsi dideliais apribojimais, mokesčiais ir sąnaudomis – visa tai S. Kurzas pažadėjo sumažinti.

5. Žaliasis milžinas

1978 metais Austrija per referendumą atsisakė branduolinės energetikos, nors jau turėjo pasirengusią veikti elektrinę. Šalis užima prastą vietą, kai kalbama apie šiltnamio efektą skatinančių dujų išmetimą, bet planuoja per 15 metų pusę savo energijos generuoti iš atsinaujinančių šaltinių. Apie 20 proc. Austrijos dirbamosios žemės auginami organiniai produktai, šiame sektoriuje Austrija pirmauja Europoje.

6. Su slidėmis nuo kalno

Austrija garsėja žiemos sporto šakomis, kalnuota yra 60 proc. šalies. Kai šliuožia tokios žvaigždės kaip olimpinio aukso medalininkas Marcelis Hirscheris, austrai prilipę prie televizorių audringai lieja emocijas. Tačiau nuo praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio slidinėjimo pamokos moksleiviams nebėra privalomos, nuolat slidinėjančių gyventojų sumažėjo nuo 60 iki 40 procentų.