Prancūzija mobilizavo 100 tūkst. saugumo pajėgų narių šventėms

BNS 2017 12 24 16:16

AFP/Scanpix nuotrauka

Prancūzijos vyriausybė švenčių sezonui dislokuoja beveik 100 tūkst. policininkų ir karių, šalyje neslopstant nuogąstavimams dėl galimų naujų ekstremistų atakų.

Papildomos apsaugos priemonės skiriamos pirmiausia Kalėdų mugėms, parduotuvių centrams, religiniams pastatams, viešajam transportui ir turistiniams objektams.

Atsižvelgdama į „vis dar padidėjusią teroristinę grėsmę“, Vidaus reikalų ministerija sekmadieniui ir pirmadieniui mobilizavo 97 tūkst. saugumo pajėgų narių, sakoma ministerijos pareiškime.

Be sustiprinto saugumo per Kalėdas, ministerija anksčiau šį mėnesį organizavo papildomą religinių vietų apsaugą per Chanuką ir ketina ją užtikrinti per ortodoksų Kalėdas sausio mėnesį, „kad šios šventės galėtų vykti geromis sąlygomis“.

Naujame prezidento Emmanuelio Macrono (Emanuelio Makrono) vyriausybės kovos su terorizmu įstatyme po islamo ekstremistų atakų, per kurias 2015–2016 metais žuvo daugiau kaip 200 žmonių, numatyti papildomi policijos įgaliojimai.