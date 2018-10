Paskutinę minutę susitarta dėl prekybos Šiaurės Amerikoje

Kanados ir JAV derybininkai lenktyniavo su laiku, bet sugebėjo pasiekti susitarimą dėl naujos laisvosios prekybos sutarties, kuri apims ir Meksiką.

Jungtinės Valstijos ir Kanada susitarė dėl naujos „modernizuotos prekybos sutarties“, kuri turėtų pakeisti 1994 metų NAFTA paktą. Bendrame abiejų valstybių pareiškime sakoma, kad naujasis susitarimas, pakeisiantis Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos sutartį (angl. NAFTA), vadinsis Jungtinių Valstijų, Meksikos, Kanados sutartimi (angl. USMCA).

Patobulintas susitarimas reikšmingai atvers Amerikai Kanados pieno produktų rinką ir apsaugos Kanados automobilių pramonę nuo galimų JAV tarifų.

„Tai gera diena Kanadai“, – pareiškė ministras pirmininkas Justinas Trudeau po vėlai sekmadienį pasibaigusio nepaprastojo kabineto posėdžio, per kurį buvo aptariama sutartis, jau spėjusi pagyvinti finansų rinkas. Donaldas Trumpas, kaltinęs NAFTA skatinant verslininkus perkelti gamybą į Meksiką dėl jos pigios darbo jėgos, vadinęs šią sutartį katastrofiška, „viena blogiausių per visą istoriją“, grasino iš jos pasitraukti, jei ji nebus pakeista. Tačiau JAV prezidentas pritarė susitarimo su Kanada apmatams jau kitą dieną po to, kai žėrė kritiką premjerui J. Trudeau ir jo derybinei komandai. „Tai didelis prezidento laimėjimas, patvirtinantis jo strategiją tarptautinės prekybos srityje“, – sakė vienas aukštas D. Trumpo administracijos pareigūnas.

Pienas ir mašinos

Abiejų šalių derybininkai dvi dienas intensyviai kalbėjo telefonu, mėgindami susitarti dėl daugelio keblių klausimų. Naujoji sutartis išsaugos prekybinio ginčo sprendimo mechanizmą, dėl kurio Kanada sunkiai kovojo, kad apgintų savo gremėzdišką pramonę ir kitus sektorius nuo JAV antidempinginių tarifų. Tačiau už tai ji turėjo sumokėti tam tikrą kainą – sutiko atverti apie 3,5 proc. savo maždaug 16 mlrd. dolerių per metus pieno produktų rinkos JAV pieno ūkiams. Kanados vyriausybė pasirengusi pasiūlyti kompensacijas pieno ūkiams, kurie nuo to nukentės. Įtakinga lobistinė Kanados pieno ūkininkų grupė, stipriai nepritarianti naujajai sutarčiai, pareikalavo, kad galutinis susitarimas „neturėtų tolesnių neigiamų padarinių Kanados pieno sektoriui“.

Kanada taip pat sutiko su 2,6 mln. į JAV eksportuojamų automobilių kvota, D. Trumpui nacionalinio saugumo sumetimais grasinant įvesti 25 proc. tarifus importuojamiems automobiliams. Kvota leis Kanadai reikšmingai padidinti neapmokestinamų mašinų eksportą, dabar siekiantį maždaug 2 mln., ir apsaugos Kanados gamyklas. Tačiau sutartyje nepavyko išvengti JAV tarifų Kanados plieno ir aliuminio eksportui.

„Mes švenčiame trišalio susitarimo pergalę. Regiono fragmentacijos išvengta, – tviteryje parašė Jesus Seade, išrinkto Meksikos prezidento Andreso Manuelio Lopezo Obradoro NAFTA derybininkas. – NAFTA 2 suteiks tikrumo ir stabilumo Meksikos prekybai su partneriais Šiaurės Amerikoje.“

Naujoji sutartis išsaugos glaudžią JAV, Kanados ir Meksikos partnerystę.

Tiek Kanados doleris, tiek Meksikos pesas pašoko pasklidus žiniai, kad trišalis susitarimas suderintas: Kanados doleris sustiprėjo 0,6 proc. JAV dolerio atžvilgiu, pesas – 0,8 procento.

Skubėjo susitarti

JAV verslo grupės prieštaravo NAFTA pavertimui dvišalėmis sutartimis, nes trijų valstybių ekonomikos patyrė glaudų suartėjimą per tuos beveik 25 metus, kai NAFTA įsigaliojo. Užsimojęs keisti šią sutartį, D. Trumpas sakė siekiantis sąžiningesnės prekybos. Derybos truko daugiau kaip metus, šalys padarė nuolaidų, bet vadino naująjį susitarimą geru sandoriu savo piliečiams 500 mln. gyventojų turinčiame regione. Jo valstybių tarpusavio prekybos apyvarta siekia apie 1 trln. JAV dolerių per metus. Taigi dabar šalys galės pasirašyti sutartį iki Meksikos prezidento Enrique Pena Nieto kadencijos pabaigos gruodžio 1 dieną, būtent dėl šio termino ir buvo skubama susitarti. Pagal JAV įstatymus Baltieji rūmai prekybos sutarties tekstą Kongresui privalo pateikti likus 60 dienų iki jos pasirašymo, ir pareigūnai vos spėjo tai padaryti iki vidurnakčio.

Jungtinės Valstijos ir Meksika susitarimą dėl naujosios NAFTA pasiekė dar rugpjūčio pabaigoje, ir nuo to laiko Otavos derybininkai nuolat vykdavo derybų į Vašingtoną. D. Trumpas pasiskundė dėl Kanados atstovų elgesio ir pareiškė, jog atsisakė susitikimo su Kanados ministru pirmininku J. Trudeau, nors Kanados vyriausybės vadovo biuras pranešė, kad nebuvo planuota jokio susitikimo.

Be pokyčių, susijusių su Kanados pieno rinka, naujojoje sutartyje numatytos geresnės darbininkų apsaugos priemonės ir griežtesnės aplinkos apsaugos taisyklės. Be to, į prekybos santykius įtraukta skaitmeninės ekonomikos sritis ir numatytos „revoliucinės“ intelektinės nuosavybės apsaugos priemonės.

Į naująją sutartį taip pat įtrauktos nuostatos, kuriomis siekiama užkirsti kelią „manipuliavimui“ prekybos taisyklėmis, įskaitant susijusias su valiutos kursais. Numatytos ir kontrolės priemonės, skirtos ne sutarties šalims, bandančioms pasinaudoti rinka, kurioje netaikoma muitų.