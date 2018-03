Opozicija pešasi, Viktoras Orbanas laimi

Parengė Goda JUREVIČIŪTĖ 2018 03 28 13:00

Prognozuojama, kad Vengrijos premjerui Viktorui Orbanui ir jo partijai "Fidesz" pavyks išsaugoti daugumą šalies parlamente. AFP/Scanpix nuotrauka

Iki Vengrijos parlamento rinkimų teliko kiek daugiau kaip savaitė. Apklausos rodo, kad dalis vengrų būtų linkę atsikratyti dabartinio premjero Viktoro Orbano ir jo kraštutinės dešinės partijos „Fidesz“. Tačiau dėl opozicinių jėgų susiskaldymo rinkėjų protesto balsas greičiausiai nenueis į dangų ir valdantiesiems pavyks parlamente išlaikyti daugumą.

Vengrijos sostinės centre įsikūrusi rinkimų apygarda „Budapeštas 1“. Dauguma jai priklausančių rinkėjų balandžio 8 dieną nepalaikys V. Orbano. Tačiau „Fidesz“, nepaisydama to, veikiausiai ne tik skelbs pergalę šioje apygardoje, bet ir užsitikrins absoliučią daugumą parlamente.

V. Orbano laimėjimą gali lemti nemažai veiksnių. Visų pirma, jį vis dar palaiko daug rinkėjų. Be to, girdėti kaltinimų, jog dabartinė šalies vyriausybė perbraižė rinkimų apygardos ribas, kad palengvintų „Fidesz“ pergalę. Negana to, dauguma šalies privačių žiniasklaidos priemonių yra atsidūrusios premjero sąjungininkų rankose, o tai leidžia iš dalies kontroliuoti informacijos srautus.

Neką mažiau prie V. Orbano pergalės prisidės ir tai, kad grupė nedidelių opozicinių centro kairiųjų partijų, kurios kartu tokiose apygardose kaip „Budapeštas 1“ tikrai galėtų laimėti, atsisako susitelkti į vieną kandidatą. Šis faktas piktina kai kuriuos rinkėjus, nes jų pagrindinė paskata balsuoti yra nepasitenkinimas V. Orbanu, o ne kokio nors konkretaus opozicijos politiko palaikymas.

Vienybė lėmė pergalę

Kaip rodo judėjimo „Valstybė visiems“ (Közös Ország Mozgalom, KOM), kuris ragina opozicines partijas vienytis, atlikta analizė, koordinuota opozicija iš principo galėtų turėti daugumą parlamente. Tačiau jeigu ji ir toliau bus susiskaldžiusi, „Fidesz“, surinkusi mažiau nei pusę rinkėjų balsų, veikiausiai ir vėl užsitikrins du trečdalius vietų šalies parlamente.

„Žmonės tikrai nori atsikratyti „Fidesz“, – laikraščiui „The New York Times“ tvirtino KOM vadovas Martonas Gulyasas. – Problema, kad nėra vienos stiprios opozicinės partijos.“

KOM rengta apklausa atskleidžia: jei centro kairės partijos susivienytų, apygardoje „Budapeštas 1“ jos gautų 54 proc. rinkėjų balsų, o „Fidesz“ turėtų tenkintis 36 procentais. Taigi joms net nereikėtų „Jobbik“, opozicijoje esančios kraštutinės dešinės jėgos, paramos. Tačiau opozicinės partijos nesugeba susitarti, kas turėtų nešti tą vienybės vainiką ir vesti į pergalę.

Be to, politinė kairė nenori vienytis su „Jobbik“, kurios lyderis Gaboras Vona pastaruoju metu bando pakeisti partijos įvaizdį ir paversti ją nuosaikia politine jėga. „Nežinau, koks tikrasis „Jobbik“ veidas, – teigė buvęs šalies premjeras ir nedidelės centro kairės Demokratinės koalicijos pirmininkas Ferencas Gyurcsany. – Ar tai nuosaikus G. Vonos veidas, ar jo pavaduotojo, kuris prieš kelis mėnesius tikino norintis nušauti Ferencą Gyurcsany?“

Vasario mėnesį pietinės Vengrijos Hodmezėvašarhėjaus mieste vykę papildomi mero rinkimai tik patvirtino, ką būtų galima pasiekti, jei visos opozicinės partijos, tarp jų ir „Jobbik“, susivienytų bei pasiūlytų vieną kandidatą. Hodmezėvašarhėjus buvo „Fidesz“ tvirtovė. Apklausos rodė, kad partijai pavyks išsaugoti mero kėdę. Tačiau kai visos opozicinės jėgos sutiko pasitraukti ir susitelkti į nepriklausomo konservatoriaus Peterio Marki-Zay kandidatūrą, netikėtas rinkėjų aktyvumas padėjo jam įveikti „Fidesz“ atstovą.

„Hodmezėvašarhėjaus pergalės moralas – jei prieš „Fidesz“ eina vienas kandidatas, laimėti įmanoma, – „The New York Times“ aiškino P. Marki-Zay. – Tačiau jeigu opozicija susiskaldžiusi ir neturi vilties, žmonės nė nesivargins balsuoti.“

Atsisako pasitraukti

Kita vertus, kai kuriuose miestų rajonuose užtektų susivienyti tik centro kairės kandidatams ir jie net be „Jobbik“ paramos galėtų nugalėti „Fidesz“. Viena tokių vietovių – minėta „Budapešto 1“ apygarda.

Iš lenktynių jau pasitraukė F. Gyurcsany Demokratinės koalicijos kandidatas, taip pat nedidelės liberalų partijos „Kartu“ atstovas. Dėl pergalės vis dar varžosi naujos centristinių pažiūrų jėgos „Momentum“ lyderis Andrasas Fekete'as-Gyoras ir vienas svarbiausių kitos tokių pat pažiūrų partijos „Politika gali būti kitokia“ atstovas Antalis Csardi. Dabar šiuos vyrus palaiko atitinkamai 7 ir 10 proc. apklaustųjų, taigi jie smarkiai atsilieka nuo Martos V. Naszalyi (19 proc.), kuri atstovauja kelioms socialistų partijoms.

M. V. Naszalyi mano, kad ji turėtų tapti vienybės kandidate, nes iš opozicijos yra labiausiai palaikoma vengrų. Tačiau kiti du kandidatai atsisako pasitraukti. Viena to priežasčių – išdidumas, juk abu yra savo partijų vadovai. Kita – pinigai. Kuo daugiau vietų parlamente užsitikrins partija, tuo daugiau gaus valstybės lėšų.

Bet yra ir trečia priežastis. 2010 metų rinkimuose „Fidesz“ užsitikrino pergalę todėl, kad rinkėjų netenkino senų kairiųjų partijų nekompetentingumas ir arogancija. Siekiant suteikti politinei arenai kitokios energijos, buvo įkurtos naujos partijos, tarp jų – „Momentum“ ir „Politika gali būti kitokia“. Dabar šių jėgų atstovai tvirtina neužleisiantys vietos tokioms partijoms, dėl kurių prasto valdymo „Fidesz“ ir atėjo į valdžią.

V. Orbano kliūtys

Opozicijos susiskaldymas – ne vienintelė kliūtis jos kandidatams pasiekti pergalę. Didžiausius trukdžius vis dėlto sukūrė pats V. Orbanas, kai 2011 metais jo „Fidesz“ perbraižė rinkimų apygardų žemėlapį. Dėl šios priežasties kairiosioms partijoms dabar sunkiau pasiekti pergalę.

„Žmonės tikrai nori atsikratyti „Fidesz“. Problema, kad nėra vienos stiprios opozicinės partijos.“

Be rinkimų manipuliacijų, opozicijai gana sunku perduoti savo žinią per žiniasklaidos priemones. Valstybiniai transliuotojai opozicinėms partijoms beveik nesuteikia eterio laiko. Negana to, V. Orbano sąjungininkai ėmė supirkti privačias žiniasklaidos priemones, tad ir nepriklausomame sektoriuje mažėja erdvė, kurioje opozicija galėtų informuoti rinkėjus. Visus regioninius laikraščius kontroliuoja V. Orbanui palankūs verslininkai.

„Žmonės Vengrijos kaimuose, jei nesinaudoja internetu, iš esmės gyvena valdančiosios partijos žiniasklaidos burbule“, – „The New York Times“ tvirtino Budapešto Korvino universiteto dėstytojas Andrasas Biro-Nagy.

Rinkimų įstatymo pakeitimai taip pat buvo smūgis opozicijai. Pagal ankstesnę rinkimų sistemą dvi daugiausia balsų per pirmąjį ratą surinkusios partijos susirungdavo antrajame ture. Tai leisdavo mažesnėms partijoms dalyvauti pirmajame ture, o antrajame sutelkti jėgas. Tačiau 2011-aisiais „Fidesz“ pakoregavo rinkimų įstatymą ir paliko tik vieną turą. Dėl šios priežasties opozicinėms partijoms sunku išsaugoti vienybę.

Tačiau iki rinkimų dar liko 10 dienų, tad kompromisai tebėra įmanomi. „Pažiūrėsim, kas nutiks, – svarstė „Momentum“ vadovas A. Fekete'as-Gyoras. – Manau, kai kurie kandidatai dar gali pasitraukti, tarp jų ir aš.“