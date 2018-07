Moldova slysta tolyn nuo demokratijos

Protestai Kišiniove gali išaugti į didesnio masto revoliuciją, kaip nutiko Jerevane ir Tbilisyje.

Kišiniovo mero rinkimai ir masiniai protestai vienija proeuropietiškas jėgas, bet Europos pasmerkimo sulaukęs teismų sprendimas gali būti labai blogas ženklas Moldovai prieš parlamento rinkimus.

Provakarietiškas kovotojas su korupcija Andrei Nastase laimėjo Moldovos sostinės mero rinkimus – už jį balsavo daugiau nei pusė rinkėjų (52,5 proc.). Tačiau teismų sprendimas paskelbti mero rinkimus negaliojančiais sudavė smūgį demokratinei Moldovos raidai prieš pat parlamento rinkimus, kurie vyks po kelių mėnesių.

Buvęs prokuroras ir politikoje gana naujas žmogus A. Nastase, vykdęs provakarietišką kampaniją, nurungė socialistų kandidatą Ioną Cebaną, kuris siekė glaudesnių ryšių su Rusija ir tuo labai tiko Maskvai. Socialistų partiją kontroliuoja prorusiškas Moldovos prezidentas Igoris Dodonas.

Iš pradžių žemesnysis teismas anuliavo rezultatus dėl to, kad abu kandidatai rinkimų kampanijai jau pasibaigus per socialinius tinklus kreipėsi į rinkėjus. Birželio 25 dieną Aukščiausiasis Teismas, kurio sprendimai neskundžiami, patvirtino šią nutartį. Tai įžiebė gatvių protestus ir sulaukė Vakarų pasmerkimo.

Stebėtojai sako, kad tokia įvykių raida nubloškė Moldovą atgal į suirutę. Šalyje viena po kitos ir taip žlunga vyriausybės, nesiliauja prezidento ir vyriausybės rietenos, o 2015 metais šalį sukrėtęs skandalas, kai iš Moldovos bankų dingo 1 mlrd. dolerių, vos nenuvedė į bankrotą. Baiminamasi blogiausio – kad sostinės mero rinkimų anuliavimas yra preliudija į panašų kišimąsi per parlamento rinkimus lapkritį.

A. Nastase tvirtina, kad nei jis, nei jo varžovas rinkimų dieną nieko neskelbė apie savo politiką, o tik paragino rinkėjus ateiti balsuoti. Europos teismai yra pripažinę, kad tokie raginimai nėra rinkimų kampanijos pažeidimas.

Anuliavus A. Nastases pergalę, iki kitų rinkimų 2019 metais sostinę valdys laikinoji merė Silvia Radu. Ji laikoma nepriklausoma, bet iš tiesų yra remiama prieštaringai vertinamo verslininko Vladimiro Plahotniuco valdančiosios Demokratų partijos.

Įvykiams taip pasisukus, Europos Parlamento narys iš Rumunijos Cristianas Preda paragino Europos Sąjungą griežtai reaguoti. Jis įžvelgia I. Dodono ir V. Plahotniuco siekį uzurpuoti demokratiją Moldovoje. „Ši toksiška porelė nori paversti Moldovą antra Baltarusija“, – sakė C. Preda.

Briuselis blokuoja finansinę pagalbą

Tarp Ukrainos ir Rumunijos įsiterpusi Moldova siekia įstoti į ES ir yra pasirašiusi Asociacijos sutartį, kuri įsigaliojo nuo 2016 metų. Tačiau pastaruoju metu bendradarbiavimas stringa – ES sustabdė 33 mln. dolerių išmoką Moldovos teisingumo sistemai stiprinti, nes Moldovos valdžia per vangiai reformuoja sektorių. Iš viso Moldova turėjo gauti iš ES 100 mln. eurų, tačiau po mero rinkimų anuliavimo Europos Komisija užblokavo finansinę pagalbą Moldovai.

3,5 mln. gyventojų turinčią Moldovą persekioja masinis skurdas ir emigracija, šalis dar turi galynėtis su dešimtmečius įšaldytu konfliktu Maskvos remiamame Padniestrės regione, kuriame dislokuota daugiau kaip 1000 Rusijos karių. Nors pagal įsipareigojimus Maskva seniai turėjo juos išvesti, Jungtinių Tautų raginimus tai padaryti ignoruoja. Maskva labai patenkinta I. Dodono išrinkimu prezidentu ir visomis išgalėmis kaišioja pagalius į ratus, kad sutrukdytų Kišiniovui integruotis į Vakarus. Nepaisant patiriamų sunkumų, Moldova yra viena iš nedaugelio buvusių sovietinių respublikų, kuriose visi valdžios perdavimai iki šiol vyko demokratiškai.

Naujasis karžygys

A. Nastase iškilo kaip naujasis opozicijos lyderis, parodęs, jog geba sutelkti susiskaldžiusią proeuropietišką opoziciją. Jo kampanija iš esmės buvo nukreipta prieš turtingiausią Moldovos žmogų. A. Nastase nestokoja charizmos, tačiau jo kritikai nepatikliai vertina šio 42 metų chameleoniško politiko ryšius su dviem pabėgusiais magnatais ir tai, kad vienu metu jis buvo pasirengęs eiti išvien su I. Dodonu.

Šalyje, laikomoje viena labiausiai korumpuotų Europoje ir pasaulyje („Transparency International“ 2017 metų korupcijos indekse Moldova užima 122 vietą tarp 180 šalių), iš A. Nastases atimta pergalė yra tarsi gelbėjimosi ratas provakarietiškoms jėgoms parlamento rinkimams artėjant. Drauge tai yra ir didelių antikorupcinių protestų katalizatorius. Į gatves išėjo dešimtys tūkstančių žmonių, jie reikalavo pripažinti A. Nastases pergalę. Protestai dar labiau sustiprino jo, kaip provakarietiškos opozicijos lyderio, pozicijas.

Šis politikas pirmą kartą tapo plačiai žinomas visuomenei 2015 metais, kai per šalį ritosi pasipiktinimo banga dėl dingusio milijardo – tai buvo viena didžiausių vagysčių bankų sistemoje, įvykdyta vienoje neturtingiausių Europos valstybių. Tai, kad per bankus dingo maždaug aštuntadalis šalies bendrojo vidaus produkto, papiktino moldavus ir jie išėjo protestuoti prieš „šimtmečio vagystę“. Tuo metu teisininku buvęs A. Nastase pasinaudojo visuotiniu pykčiu prieš politinį elitą ir įkūrė Orumo ir tiesos platformą – antikorupcinį pilietinį judėjimą, kuris rengė didelio masto protestus 2015 metų rudenį. A. Nastase prisijungė prie kaltinimų Moldovos milijardieriui V. Plahotniucui prisidėjus prie šios vagystės. A. Nastases politiniam aktyvumui didėjant ir prieš V. Plahotniucą nukreiptai retorikai stiprėjant, 2015 metų pabaigoje Orumo ir tiesios platforma tapo politine partija PPDA. 2016-ųjų sausį PPDA lyderis A. Nastase sujungė jėgas su I. Dodonu per masinius protestus prieš vyriausybę, kuria, kaip jie sakė, manipuliuoja V. Plahotniucas. llgai vengęs viešumo iki tokio laipsnio, kad nesileisdavo fotografuojamas, V. Plahotniucas šiuos kaltinimus atmetė.

Tačiau į nacionalinę politiką iškilęs A. Nastase irgi užsitraukė kaltinimus, jog tuo metu, kai deklaruoja nulinę toleranciją korupcijai ir griaudėja prieš „oligarchą“, pats dalyvauja tamsiuose susitarimuose su dviem pabėgusiais iš Moldovos verslininkais Victoru Topa ir Viorelu Topa (pavardė ta pati, bet ne giminės).

Andrei Nastase - naujasis opozicijos lyderis.

Skeletai spintoje

A. Nastase gimė 1975 metais sovietinėje Moldovoje. Kai 1991 metais šalis tapo nepriklausoma, jis išvyko į kaimyninę Rumuniją studijuoti istorijos ir geografijos. Rumunija labai artima moldavams, abi šalis sieja ta pati kalba, kultūra bei istorija. Vėliau A. Nastase įgijo teisės mokslo laipsnį ir grįžo į Moldovą, kur iki 2000 metų dirbo prokuroru. Prieš tapdamas advokatu, jis porą metų dirbo Moldovos valstybinių oro linijų „Air Moldova“ direktoriaus pavaduotoju. Kaip tik tuo metu civilinei aviacijai vadovavo Victoras Topa. Pats A. Nastase prisipažino, kad juodu sieja artimi ryšiai.

Victoras ir Viorelas Topa, praėjusio dešimtmečio pradžioje buvę V. Plahotniuco verslo partneriai, pabėgo iš šalies ir buvo nuteisti kalėti 10 ir 8 metus atitinkamai už grobstymą bei šantažą per atskirus teismo procesus Moldovoje. Jie vadina kaltinimus politiškai motyvuotais bei V. Plahotniuco kontroliuojamų teisėjų surežisuotais. Savo ruožtu A. Nastase atmeta žiniasklaidos kaltinimus, kad Vokietijoje gyvenantys du bėgliai, kuriems jis dirbo advokatu, finansuoja jo PPDA. Savo paties turto kilmės A. Nastase nesugebėjo įtikinamai pagrįsti. Prieš vietos rinkimus jis deklaravo 10 namų, 2 automobilius ir 32 tūkst. eurų.

A. Nastases sėkmę analitikai aiškina tuo, kad jo antikorupcinė žinia skirta nusivylusiems moldavams, kurie jaučiasi apiplėšti tiek provakarietiškų, tiek promaskvietiškų politikų. Jis siūlo rinkėjams ne Rytų ir Vakarų supriešinimą, kai pasirinkimas yra arba Rusija, arba Europa, o kitą paradigmą. A. Nastase klausia rinkėjų: ar norime toliau eiti oligarchinio modelio keliu ir tapti tokie patys kaip Vladimiro Putino Rusija, ar norime demokratinės, antioligarchinės, europietiškos valstybės?

Igoris Dodonas (kairėje) Vladimiro Putino priėmime Pergalės dienos proga Kremliuje.

Į ką tai išvirs?

Per liepos 1-osios protesto mitingą Kišiniove greta A. Nastases stovėjo buvusi proeuropietiška kandidatė į prezidentes Maiia Sandu. Paremdama A. Nastase ji iš esmės jam atsidėkojo. Mat A. Nastase jos naudai atsisakė dalyvauti prezidento rinkimuose 2016 metų spalį. Tuomet M. Sandu pralaimėjo I. Dodonui, už kurį balsavo sovietinės praeities besiilgintys rinkėjai.

Dviejų greta stovėjusių populiariausių provakarietiškų Moldovos politikų vaizdas piršo mintį, kad prieš parlamento rinkimus tarp jų susikūrė stipri sąjunga. Mero rinkimų anuliavimas toliau kursto žmonių pyktį prieš korumpuotus politikus ir stiprina paramą A. Nastasei. Turint galvoje tai, kas neseniai vyko Armėnijoje ir Gruzijoje, protestai Moldovoje irgi gali it sniego gniūžtė išaugti į didelį kamuolį. Masiniai protestai Tbilisyje ir Jerevane privertė atsistatydinti šalių ministrus pirmininkus ir pakeitė politinį peizažą. Galbūt dabar atėjo Kišiniovo eilė.