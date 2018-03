Metinis Vladimiro Putino pranešimas: 5 pagrindiniai akcentai

BNS 2018 03 01 14:31

AFP/Scanpix nuotrauka

Rusijos lyderis Vladimiras Putinas ketvirtadienį, prieš šį mėnesį įvyksiančius prezidento rinkimus perskaitė savo metinį pranešimą. Metinis pranešimas pateikė informacijos apie V. Putino politikos prioritetus laukiamai naujai kadencijai po kovo 18-osios rinkimų, kuriuos jis beveik neabejotinai laimės. Pateikiame 5 pagrindinius akcentus.

1. Nori bendradarbiauti su JAV ir ES

Rusija drauge su partneriais Eurazijos Ekonominėje Sąjungoje ketina „paversti ją pasauliniu mastu konkurencingu integraciniu susivienijimu“.

Pranešime Rusijos prezidentas teigė, jog jo vadovaujama šalis suinteresuota partneriškais santykiais su Jungtinėmis Valstijomis ir Europos Sąjunga, ketvirtadienį pareiškė prezidentas Vladimiras Putinas.

„Mes suinteresuoti normaliu konstruktyviu bendravimu su JAV ir Europos Sąjunga. Tikimės, kad viršų paims sveikas protas ir mūsų partneriai pasirinks garbingą, lygiateisišką bendradabiavimą. <...> Net jeigu mūsų pozicijos kai kur nesutampa, vis tiek liekame partneriai, todėl kad drauge turime atsakyti už sudėtingiausius iššūkius, užtikrinti visuotinį saugumą, kurti pasaulio, ... kuriame aktyviai didėja integracinių procesų dinamika, ateitį“, – pabrėžė Rusijos vadovas.

2. Baigė hipergarsinių sparnuotųjų raketų komplekso bandymus

Rusija sėkmingai baigė hipergarsinio aviacijos ir itin tiksliai nutaikomų raketų komplekso bandymus: „Šiuolaikinių ginkluotės sistemų kūrimo svarbiausiu etapu tapo itin tiksliai nutaikomo hipergarsinio aviacijos raketų komplekso sukūrimas. Tikriausiai jau supratote, kad jis neturi analogų pasaulyje. Jo bandymai sėkmingai baigti. <...> Dar daugiau, nuo praeitų metų gruodžio 1 dienos pradėtas šio komplekso bandomasis kovinis budėjimas Pietų karinės apygardos aerodromuose“, – pridūrė prezidentas.

Valstybės vadovas sakė, kad itin dideliu greičiu galintis skristi lėktuvas nešėjas galėtų per kelias minutes nugabenti raketą į paleidimo vietą. Be to, šio komplekso raketos gali skristi 10 kartų didesniu negu garso greičiu ir manevruoti viso skrydžio metu.

Naujasis kompleksas galėtų įveikti visas egzistuojančias ir kuriamas priešlėktuvinės bei priešraketinės gynybos sistemas.

V. Putinas pažymėjo, kad šios charakteristikos užtikrina, jog naujasis kompleksas galėtų įveikti visas egzistuojančias ir kuriamas priešlėktuvinės bei priešraketinės gynybos sistemas. Prezidentas pridūrė, kad naujoji sistema galėtų smogti taikiniams esantiems toliau kaip už 2 000 km ir nešti branduolines arba įprastas kovines galvutes.

„Tokio ginklo turėjimas, be abejo, suteikia rimtą pranašumą ginkluotos kovos srityje. Jo galia ir pajėgumai, pasak karinių ekspertų, gali būti milžiniški. Greitai (naujosios raketos) taps nepažeidžiamos dabartinių priešlėktuvinės ir priešraketinės gynybos sistemų, kadangi raketų gaudyklės jų tiesiog nepavys“, – tęsė V. Putinas.

3. Mažins skurdą

Iškėlė tikslą per artimiausius šešerius metus dvigubai sumažinti skurdo lygį Rusijoje, o per 10 metų – užtikrinti piliečių pajamų augimą. „Mums būtina rimtai atnaujinti užimtumo struktūrą, kuri šiandien daugeliu atžvilgių neefektyvi ir archajiška; duoti žmonėms gero darbo – motyvuojančio, nešančio gerovę ir leidžiančio save realizuoti; kurti šiuolaikines, oriai apmokamas darbo vietas. <...> Tuo remdamiesi privalome išspręsti vieną pagrindinių uždavinių būsimam dešimtmečiui – užtikrinti tvirtą ilgalaikį piliečių realių pajamų augimą, o per šešerius metus – mažiausiai dukart sumažinti skurdo lygį“, – sakė Rusijos prezidentas. Pasak jo, remiantis teisingumo ir tikslingumo principais būtina sukurti visą socialinės pagalbos sistemą.

„Mes daug apie tai kalbame, bet tai reikia galų gale padaryti. Ją turi gauti piliečiai, šeimos, kuriems to to tikrai reikia“, – pabrėžė V. Putinas. Pasak jo, ankstesniais metais aktyviai remdami šeimą, motinystę, vaikystę „mes sugebėjome pakeisti neigiamas demografines tendencijas, pasiekėme gimstamumo augimą ir mirtingumo sumažėjimą, sugebėjome neutralizuoti padarinius dviejų sunkiausių, viena po kitos ėjusių demografinių duobių – Didžiojo Tėvynės (Antrojo pasaulinio) karo periodo ir praėjusio amžiaus pabaigos“.

Valstybės vadovas priminė, kad 2000 metais žemiau skurdo ribos Rusijoje gyveno 42 mln. žmonių, beveik 30 proc. visų gyventojų. 2012 metais šį skaičių pavyko sumažinti iki 10 proc., o dėl ekonominės krizės skurdas vėl išaugo ir „šiandien su juo susiduria 20 mln. piliečių“, nurodė jis. Pasak V. Putino, net kai kurie dirbantys žmonės gyvena labai kukliai. Tuo pačiu prezidentas pažymėjo, kad „pirmą kartą per naujausią istoriją sugebėjome prilyginti minimalų darbo užmokestį pragyvenimo minimumui“. Ši norma ims veikti 2018 metų gegužės 1 dieną ir teigiamai paveiks maždaug 4 mln. žmonių pajamas, sakė prezidentas.

4. Technologijos revoliucija

Sugebėjimą reaguoti į technologijų revoliucijos iššūkius ketvirtadienį pavadino itin svarbiu jos saugumui ir suvereniteto išsaugojimui. „Šia prasme ateinantys keleri metai bus lemiami šalies ateičiai. Tai, ką dabar pasakysiu, absoliučiai nesusiję su vidaus politikos ciklu ir prezidento rinkimais. Kas bebūtų išrinktas prezidentu, kiekvienas Rusijos pilietis turi suprasti, kas vyksta pasaulyje, su kokiais iššūkiais susiduriame“, – pabrėžė V. Putinas, sakydamas metinį pranešimą Federaliniam Susirinkimui.

Jis paaiškino, kad „technologinių permainų greitis sparčiai auga, staigiai kyla aukštyn (ir) tas, kas sugebės pasinaudoti šia technologijų banga, išsiverš toli į priekį, (o) tuos, kas nesugebės to padaryti, ji užlies, paskandins“.

„Technologinis atsilikimas, priklausomybė reiškia šalies saugumo ir ekonominių galimybių sumažėjimą. O galiausiai – suvereniteto praradimą. Būtent tokie ... yra reikalai“, – pabrėžė V. Putinas.

5. Gerins aplinkosaugą

Ateinančius kelerius metus jo prioritetas bus aplinkosaugos šalyje gerinimas. Per ateinančius rinkimus V. Putino valdymas tikriausiai bus pratęstas iki 2024 metų.

„Sunku kalbėti apie ilgą ir sveiką gyvenimą, kai iki šios dienos milijonai žmonių yra priversti gerti standartų neatitinkantį vandenį“, – per metinį pranešimą Federaliniame Susirinkime sakė V. Putinas.

Tas pat pasakytina, „jei krinta juodas sniegas, kaip Krasnojarske, kai žmonės pramonės centruose dėl smogo gali savaites nepamatyti Saulės“, susirinkusiems įstatymų leidėjams, vyriausybės aukščiausio rango pareigūnams ir garsiems žmonėms kalbėjo prezidentas.

„Sugriežtinome reikalavimus įmonėms dėl aplinkosaugos, kad sumažintume pramoninę taršą“, – sakė jis ir paminėjo naujas priemones, kurios turi įsigalioti 2019 ir 2021 metais.

Smogas yra didelė problema tokiuose pramoniniuose miestuose kaip Krasnojarskas Sibire, kur giliai į plaučius patenkančių kietųjų dalelių koncentracija gerokai viršija Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomenduojamą limitą.

Be to, yra iškilusi grėsmė gamtos perlams, įskaitant Baikalo ežerą, kuris, pasak ekspertų, išgyvena didžiausią krizę per visą pastarojo meto istoriją.

Aplinkosaugos aktyvistai Rusijoje neretai susiduria su puldinėjimu ir įkalinimu.