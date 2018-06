Maksimalus leistinas greitis Europos keliuose

2018 06 30

Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Leistiną maksimalų greitį dviejų juostų keliuose nuo 90 iki 80 km per valandą sekmadienį sumažinsianti Prancūzija prisijungs prie Europos šalių, kuriose ši riba yra mažiausia.

Šiuo metu 90 km per valandą greičio riba dviejų juostų keliuose be skiriamojo atitvaro galioja Albanijoje, Baltijos šalyse, Kroatijoje, Čekijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Italijoje, Liuksemburge, Makedonijoje, Portugalijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje ir Ispanijoje.

Kitose šalyse ši riba gali svyruoti nuo 70 iki 100 km per valandą.

Kitos šalys

Vokietijoje leistinas maksimalus greitis dviejų juostų keliuose už miesto ribų yra 100 km per valandą. Greitkeliuose greitis neribojamas, tačiau iš tiesų vidutinis greitis dėl kelio remonto darbų siekia apie 120 km per valandą.

Austrijoje dviejų juostų keliuose maksimali riba yra 100 km per valandą, o greitkeliuose – 130 km per valandą.

Didžiojoje Britanijoje maksimalus greitis dviejų eismo juostų keliuose yra 60 mylių per valandą (96,6 km per valandą), o greitkeliuose – 70 mylių per valandą.

Airijoje visuose nacionaliniuose keliuose, įskaitant ir dviejų juostų kelius, maksimalus leistinas greitis yra 100 km per valandą. Antrinės reikšmės keliuose galioja 80 km per valandą riba, o greitkeliuose greitis neturi viršyti 120 km per valandą.

Lenkijos greitkeliuose maksimalus leistinas greitis siekia 140 km per valandą, o kituose keliuose – 90–100 km per valandą.

Griežčiausios šalys

Švedijoje maksimalus leistinas greitis už miesto ribų paprastai siekia 70 km per valandą, o greitkeliuose – 110–120 km per valandą. Kai kurie regionai dviejų juostų keliuose pernai nustatė 80 km per valandą apribojimus.

Belgijoje leistinos ribos skiriasi priklausomai nuo regionų. Flandrijoje leistinas maksimalus greitis dviejų juostų keliuose pernai sausį buvo sumažintas iki 70 km per valandą, tačiau Valonijoje ir sostinės Briuselio regione galioja 90 km per valandą riba.

Kaip ir Prancūzijoje nuo sekmadienio, 80 km per valandą maksimalus leistinas greitis galioja ir Bosnijoje, Kipre, Danijoje, Suomijoje, Maltoje, Nyderlanduose, Norvegijoje ir Šveicarijoje.

Greičio apribojimų ir mirtingumo ryšys

Europos Sąjungos statistikos tarnybos „Eurostat“ duomenimis, kai kuriose šalyse, kaip antai Švedijoje, yra ir labai mažas mirtingumas keliuose – 2,6 žuvusio žmogaus šimtui tūkstančių gyventojų 2015 metais, – ir galioja griežčiausi greičio apribojimai.

Tačiau nedidelis mirtingumas yra ir Vokietijoje (4,2), Britanijoje (2,8) bei Airijoje (3,5), nors čia leistinas greitis dviejų juostų keliuose yra 100 km per valandą.

Prancūzija su 5,2 žuvusio žmogaus šimtui tūkstančių gyventojų rodikliu atitinka Europos vidurkį.

Didžiausias mirtingumas keliuose yra Rumunijoje (9,6) ir Bulgarijoje (9,9). Maksimalaus greičio ribos čia atitinka Europos vidurkį: 90 km per valandą antrinės reikšmės keliuose Bulgarijoje ir 90–100 km per valandą Rumunijoje. O greitkeliuose abiejose šalyse galioja 130 km per valandą limitas.

Didelis mirtingumas keliuose iš dalies siejamas su prasta kelių kokybe ir su tuo, jog važinėjama senesniais automobiliais.