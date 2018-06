Istorinis susitikimas prasidėjo ir baigėsi optimistiškai

BNS 2018 06 12 8:13

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (dešinėje) ir Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas / AFP/Scanpix nuotrauka

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas antradienį Singapūre pradėjo istorinį susitikimą, siekdami išspręsti jau kelis dešimtmečius tvyrančią priešpriešą dėl Pchenjano branduolinės programos.

Per tiesioginę vaizdo transliaciją buvo matyti, kaip abu lyderiai kelias sekundes spaudė vienas kitam ranką žurnalistų akivaizdoje prie prabangaus viešbučio „Capella“ komplekso neutraliame mieste valstybėje. Per šią istorinę akimirką D. Trumpas taip pat ištiesė ranką ir palietė Kim Jong Uno dešinį petį.

Jiems pradėjus susitikimą prie keturių akių ir dalyvaujant tik vertėjams JAV lyderis prognozavo „puikius ryšius“ su Kim Jong Unu.

Šiaurės Korėjos lyderis savo ruožtu užsiminė apie abiejų šalių ilgalaikį konfliktą ir priešpriešą, tačiau pažymėjo, jog pats vykstančio susitikimo faktas rodo, kad praeities problemos gali būti įveiktos.

Atsisėdęs prie stalo su D. Trumpo, Šiaurės Korėjos lyderis sakė: „Kelias į čia nebuvo lengvas. Seni įsitikinimai ir praktikos veikė kaip kliūtys mūsų kelyje į priekį, bet visas jas įveikėme ir šiandien esame čia.“

„Tai tiesa“, – atsakė D. Trumpas.

Po susitikimo JAV prezidentas Donaldas Trumpas derybas pavadino „fantastiškomis“, per kurias buvo pasiekta „daug pažangos“.

„Mūsų susitikimas buvo tikrai fantastiškas“, – prabangiame viešbutyje „Capella“ D. Trumpas sakė žingsniuodamas kartu su Kim Jong Unu.

„Daug pažangos. Iš tikrųjų labai teigiama – manau, geriau negu kas nors galėjo tikėtis. Aukščiausias lygis, išties gerai“, – pridūrė D. Trumpas, prieš aprodydamas Kim Jong Unui savo šarvuoto limuzino, praminto „Žvėrimi“ (The Beast), vidų.

Vėliau pranešta, kad lyderiai pasirašė bendrą susitarimą.

„Pasirašome labai svarbų dokumentą, labai išsamų dokumentą“, – D. Trumpas sakė laukiantiems žurnalistams. Jis pridūrė, kad nuodugniai aptars šį žingsnį spaudos konferencijoje ir pridūrė, kad dokumento tekstas bus viešai prieinamas.

Kim Jong Unas savo ruožtu padėkojo D. Trumpui, kad jis sudarė sąlygas šiam susitikimui įvykti.

„Įvyko mūsų istorinis susitikimas, ir nusprendėme palikti praeitį už savęs bei ketiname pasirašyti istorinį dokumentą“, – Šiaurės Korėjos lyderis sakė per vertėją.

„Vienkartinis pasiūlymas“

Toks susitikimas dar prieš kelis mėnesius atrodė neįsivaizduojamas.

Tuo metu abi branduolinių ginklų turinčios priešininkės atrodė atsidūrusios ties konflikto riba. Kim Jong Unas vykdė branduolinius ir balistinių raketų bandymus; abu lyderiai žarstė asmeninius įžeidimus vienas kito atžvilgiu.

D. Trumpas ragino tarptautinę bendruomenę daryti „maksimalų spaudimą“, kad sutramdytų Kim Jong Uno režimą, ir grasino panaudoti „ugnį ir įniršį, kokio pasaulis dar nėra matęs“, jeigu Pchenjanas nenusiginkluos.

Tuo metu Kim Jong Unas vadino JAV lyderį „pamišusiu nuokvaka“.

Atrodo, kad Singapūre šis priešiškumas buvo atidėtas toli į šalį.

Pasak apžvalgininkų, šis susitikimas turi potencialo apspręsti abiejų lyderių indėlį į istoriją ir pagal savo svarbą yra panašus į JAV prezidento Richardo Nixono 1972 metų vizitą Kinijoje arba prezidento Ronaldo Reagano 1986 metų susitikimą Reikjavike su Sovietų Sąjungos lyderiu Michailu Gorbačiovu.

Savo ruožtu D. Trumpas šį renginį laiko „vienkartiniu“ pasiūlymu išspręsti nesutarimus diplomatinėmis priemonėmis.

„Greitai visi sužinosime, ar tikras susitarimas, kitoks negu ankstesni, gali įvykti, ar ne!“ – D. Trumpas paskelbė „Twitter“ žinute prieš pat prasidedant aukščiausio lygio susitikimui.

Potencialus pagrindas tolesniam dialogui

Ruošiantis deryboms D. Trumpas reiškė viltis, kad jiedu per vieną susitikimą arba per kelias dienas gali susitarti branduoliniu klausimu arba nuspręsti oficialiai užbaigti Korėjos karą, 1953 metais nutrauktą tik paliaubomis.

Tačiau viršūnių susitikimo išvakarėse Baltieji rūmai netikėtai paskelbė, kad D. Trumpas išvyks iš Singapūro iki antradienio vakaro, tad jo bendravimo su Kim Jong Unu laikas bus gana trumpas. Be to, JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo (Maikas Pompėjas) irgi leido suprasti, kad per didelių lūkesčių dėl šio susitikimo neverta puoselėti.

„Tikimės, kad šis viršūnių susitikimas nustatys sąlygas sėkmingoms deryboms ateityje“, – sakė M. Pompeo. Iš jo pareiškimo buvo galima suprasti, kad amerikiečių tikslai yra kuklesni negu D. Trumpas skelbė keliomis dienomis anksčiau.

Staigiai pakeista darbotvarkė papildė netikėtumų virtinę per kelias pastarąsias D. Trumpui ypač įtemptas dienas užsienio politikos srityje. JAV lyderis savaitgalį pribloškė sąjungininkus, per G-7 susitikimą susipriešinęs su artimiausiais Amerikos draugais Vakarų pasaulyje. Piktindamasis dėl prekybos politikos D. Trumpas pažėrė įžeidimų to viršūnių susitikimo šeimininkui, Kanados ministrui pirmininkui Justinui Trudeau. JAV prezidentas iš ten išvyko anksčiau nei planuota ir skrisdamas į Singapūrą „Twitter“ žinute informavo, kad jo šalis neprisidės prie tradicinio G-7 baigiamojo pareiškimo.

Baltieji rūmai nurodė, kad D. Trumpas iš Singapūro išvyks anksčiau, nes derybos vyko „sparčiau nei tikėtasi“. Vis dėlto jokių detalių apie potencialią pažangą per parengiamosias diskusijas nebuvo paskelbta. Susitikimo išvakarėse kelias savaites trukę pasiruošimai atrodė spartėjantys: JAV ir Šiaurės Korėjos pareigūnai pirmadienį nuolat susitikinėjo viename Singapūro viešbutyje.

Pakeliui į Vašingtoną D. Trumpas dar planuoja užsukti į Guamą ir Havajus.

„Šviesi ateitis“

Šis viršūnių susitikimas gali ne vien pakeisti abiejų lyderių politinį palikimą, bet ir paveikti nesuskaičiuojamą daugybę kitų žmonių: skurstančios Šiaurės Korėjos piliečius, dešimtis milijonų kitų, gyvenančių Pchenjano branduolinės grėsmės šešėlyje ir viso pasaulio gyventojų. Kita vertus, gali nutikti ir taip, kad vienintelis apčiuopiamas rezultatas bus šis istorinis rankų paspaudimas.

Iki šiol lieka labai neaišku, ar Pchenjanas yra nusiteikęs atsisakyti savo branduolinio arsenalo, turinčio užtikrinti režimo išlikimą.

Susitikimo išvakarėse abiejų lyderių padėjėjai tebesistengė panaikinti didelius požiūrių skirtumus dėl „denuklearizacijos“, kurią abi stovyklos vertina itin skirtingai.

D. Trumpas teigė pasinaudosiantis savo legendine nuojauta, kad įsitikintų, ar Kim Jong Unas tik blefuoja ir mėgina laimėti laiko, ar yra nusiteikęs rimtai.

Jo administracija savo ruožtu gali būti linkusi pasiūlyti saugumo garantijų Pchenjano režimui, normalizuoti santykius, sušvelninti sankcijas ir suteikti ekonominę pagalbą, galinčią smarkiai pagerinti vargingai besiverčiančios Rytų Azijos valstybės padėtį.

Susitikimo išvakarėse M. Pompeo sakė, kad Jungtinės Valstijos yra nusiteikusios pasiūlyti režimui „unikalių“ saugumo garantijų.

„Imsimės veiksmų, kad suteiktume jiems pakankamą tikrumą, kad jie galėtų būti ramūs, jog denuklearizacija nebus kažkas, kas jiems blogai baigtųsi“, – sakė valstybės sekretorius.

„Priešingai – kad tai ves prie šviesesnės ir geresnės ateities Šiaurės Korėjos žmonėms“, – pridūrė M. Pompeo.

Pchenjanui šios derybos yra itin svarbios.

Stovėjimas kartu su JAV prezidentu prieš daugybę televizijos kamerų ir fotoaparatų yra didžiulis žingsnis siekiant užbaigti Šiaurės Korėjos izoliaciją, o kritikai teigia, kad tokiu būdu pripažįstama vieno negailestingiausių režimų pasaulyje teisėtumas.

Kimg Jong Unas ir D. Trumpas pirmiausia apie 40 min. kalbėjo už uždarų durų ir vėliau kartu su pagrindiniais patarėjais perėjo prie platesnių derybų.

Tačiau šis renginys tikriausiai bus ne žaidimo pabaiga, o ilgesnio derybų proceso pradžia.

„Esu nusiteikęs labai optimistiškai, kad pasieksime sėkmingą rezultatą su abiem lyderiais, – pirmadienį pabrėžė M. Pompeo. – Yra tik du žmonės, galintys priimti tokio masto sprendimus. Abu šie žmonės rytoj sėdės viename kambaryje.“

Kita vertus, Vašingtono diplomatijos vadovas perspėjo, kad Jungtinės Valstijos nesileis „apkvailinamos“ ir kad nebus sutikta su kažkuo kita negu visiška, patikrinama ir negrįžtama denuklearizacija.