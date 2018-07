Donaldo Trumpo vizitas Didžiojoje Britanijoje nebus pats maloniausias

Parengė GINTARĖ GRIGALAVIČIŪTĖ 2018 07 12 16:32

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Didžiosios Britanijos premjerė Theresa May. AFP/Scanpix nuotraukos

JAV prezidentas Donaldas Trumpas liepos 12-ąją išskrido į Didžiąją Britaniją. Keturių dienų vizitą temdys protestai ir politinis sąmyšis dėl „Brexito“. Vis dėlto Londonas viliasi, kad galingosios pasaulio valstybės vadovas per šią viešnagę susidarys teigiamą įspūdį.

Šią savaitę D. Trumpas atskleidė, kad per darbo vizitą Didžiojoje Britanijoje laukia sunkios derybos. Ketvirtadienį Londone numatyta iškilminga vakarienė su vyriausybės nariais ir šalies verslo lyderiais Blenimo rūmuose. Jis apsistojo JAV ambasadoriaus oficialiojoje rezidencijoje Regento parke.

Londone aktyvistai planuoja iškelti prezidentą pašiepiantį balioną.

Liepos 13-ąją premjerė Theresa May ir D. Trumpas aplankys vieną karinę bazę, kur stebės jungtinių britų ir amerikiečių specialiųjų pajėgų kovos su terorizmu pratybas. Tada jie keliaus į ministrės pirmininkės Čekerso užmiesčio rezidenciją derybų, o po jų bus surengta spaudos konferencija. Lyderiai turėtų aptarti santykius su Rusija, „Brexitą“, prekybinius ryšius bei bendradarbiavimą saugumo srityje. „Nėra stipresnio aljanso nei mūsų ypatingi santykiai su JAV“, – sakė Th. May artėjant akistatai su JAV vadovu.

Vėliau penktadienį D. Trumpas nuvyks į Vindzoro rūmus išgerti arbatos su karaliene Elžbieta II. Tuomet JAV prezidentas ir pirmoji ponia Melania keliaus į Škotiją, kur privačiai praleis savaitgalį. Prezidento velionė motina yra kilusi iš Škotijos. Ten jam priklauso du prabangūs golfo laukai.

D. Trumpas į Didžiąją Britaniją atvyko po NATO viršūnių susitikimo Briuselyje. Sekmadienį jis skris į Suomijos sostinę Helsinkį, kur pirmadienį susitiks su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

Ankstyvas kvietimas

D. Trumpo vizito Didžiojoje Britanijoje buvo laukiama daugiau nei metus. BBC apžvalgininkas Jamesas Robbinsas rašė, kad tai bus viena kontroversiškiausių JAV prezidentų viešnagių Didžiojoje Britanijoje.

Pernai sausį Th. May tapo pirmąja užsienio lydere, po prezidento inauguracijos apsilankiusia Baltuosiuose rūmuose. Ji vadino tai ypatingų santykių stiprumo ženklu. Vyriausybės vadovė stengėsi sustiprinti dvišalius prekybinius ryšius.

Th. May buvo kritikuojama, kad stengiasi įtikti D. Trumpui ir per greitai nuo jo prezidentavimo pradžios pakvietė jį valstybinio vizito į Didžiąją Britaniją. Premjerė tai padarė praėjus vos savaitei nuo jo darbo Baltuosiuose rūmuose pradžios. Th. May pirmtakas Davidas Cameronas tuometinį JAV vadovą Baracką Obamą pakvietė atvykti valstybinio vizito praėjus vieniems metams nuo jo administracijos darbo pradžios.

Opozicinės Leiboristų partijos lyderis Jeremy Corbynas, mažesnė Liberalų demokratų partija, Škotijos nacionalinė partija ir net kai kurie Th. May Konservatorių partijos nariai ragino D. Trumpo vizitą atšaukti. Daugiau nei 1,8 mln. žmonių taip pat pasirašė internetinę peticiją, reikalaudami, kad D. Trumpui nebūtų leista atvykti į Didžiąją Britanija su valstybiniu vizitu, nes tai gali užtraukti gėdą karalienei.

„Nėra precedento, kad JAV prezidentas būtų atvykęs valstybinio vizito į šią šalį per pirmus savo metus, – teigė Lordų Rūmų narys Peteris Rickettsas. – Būtų buvę išmintingiau palaukti ir pažiūrėti, koks jis bus prezidentas, prieš pasiūlant karalienei jį pasikviesti.“

Valstybinis vizitas laikomas aukščiausia draugiškų santykių tarp šalių išraiška. Paprastai karalienė Elžbieta II, kuri yra oficiali valstybės galva, priima į šalį atvykstančius svečius, per jį rengiamas banketas, sakoma kalba parlamento nariams. Oficialūs arba darbo vizitai yra ne tokie pompastiški ir paprastai karalienė juose nedalyvauja.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas su žmona Melania nusileido Londono Stanstedo oro uoste.

Vyks protestai

Pernai vasarį kelių tūkstančių žmonių kolona žygiavo apie 3 km nuo JAV ambasados Londone iki parlamento rūmų. Jie reikalavo, kad vyriausybė atšauktų kvietimą ir skandavo: „Theresa May, gėda tau!“

Pompastiškas valstybinis vizitas su auksinėmis karietomis buvo atidėtas paaiškėjus, kad galėjo įvykti prieš D. Trumpą nukreiptų protestų. Be to, JAV prezidentas šių metų pradžioje atšaukė suplanuotą apsilankymą naujos JAV ambasados Didžiojoje Britanijoje atidaryme. JAV prezidentas aiškino, jog neketina lankytis Londone, kol tam priešinasi britų visuomenė.

Tačiau atrodo, kad šalies gyventojų nuotaikos šiuo klausimu ne itin pakito. Neseniai į populiariausiųjų sąrašą sugrįžo 14 metų senumo daina – „American Idiot“ (liet. „Amerikos idiotas“), kurią atlieka pankroko grupė „Green Day“. Ji reiškė nepasitenkinimą tuomečio JAV prezidento George‘o W. Busho vykdoma politika.

Liepos 13-ąją organizuojamoje masinėje demonstracijoje žada dalyvauti 60 tūkst. žmonių.

Maža to, artėjant JAV lyderio vizitui dešimtys tūkstančių žmonių užsiregistravo socialiniuose tinkluose, kad dalyvaus protestuose. Vienas jų buvo numatytas liepos 12 dieną prie šalies premjerės rezidencijos Dauningo gatvėje.

Penktadienį, liepos 13-ąją, kairiojo sparno grupių organizuojamoje masinėje demonstracijoje žada dalyvauti 60 tūkst. žmonių, jie sostinės gatvėmis žygiuos iki Trafalgaro aikštės. Kaip teigė organizatoriai, šios akcijos dalyviai protestuos prieš prezidento klimato kaitos neigimo, seksizmo, rasizmo, karo ir neapykantos politiką.

Šią dieną protestuotojai Londone Parlamento aikštėje ketino paleisti į dangų D. Trumpą pašiepiantį 6 m aukščio oro balioną – milžinišką kūdikį su mažomis rankomis. Buvęs nacionalistinės UKIP partijos lyderis Nigelas Farage‘as tviteryje piktinosi, kad tai bus didelis įžeidimas. JAV ambasadorius Didžiojoje Britanijoje Robertas Woody Johnsonas pavadino šią akciją nereikšminga ir pridūrė, kad Amerikos prezidentas vertina žodžio laisvę.

Tiesa, pats JAV prezidentas savo vizito metu beveik nesilankys centriniame Londone. JAV lyderio apsauga Didžiajai Britanijai kainuos 8–12 mln. svarų. D. Trumpą saugos iki 10 tūkst. policijos pareigūnų.

Donaldas Trumpas Didžiojoje Britanijoje viešės iki sekmadienio.

Piktinantys pareiškimai

Premjerė Th. May tikisi, jog D. Trumpo apsilankymas sustiprins abiejų šalių santykius, kuriuos nuo jo atėjimo į valdžią temdė ne vienas diplomatinis ginčas.

Pernai lapkritį D. Trumpas buvo griežtai kritikuojamas už nuorodas į tris kurstytojiškus antimusulmoniškus vaizdo įrašus, kuriuos paskelbė kraštutinių dešiniųjų grupė „Britain First“. Jis nurodė, kad Th. May turėtų skirti daugiau dėmesio „niokojančio radikalaus islamiško terorizmo“ naikinimui. Tąkart piktai sureagavusi premjerė tikino, kad šis incidentas dvišalių santykių nepakeis.

Spalį JAV prezidentas pareiškė manąs, kad išaugęs nusikalstamumas Didžiojoje Britanijoje yra susijęs su terorizmu, ir įsivėlė į politinius debatus jautriomis temomis už Atlanto. Keli Didžiosios Britanijos parlamento nariai piktai sureagavo į D. Trumpo pranešimą apie jų šalį. Konservatorius Nicholas Soamesas, britų karo laikų ministro pirmininko Winstono Churchillio anūkas, pavadino JAV prezidentą menkysta ir pasiūlė jam verčiau užsiimti ginklus reglamentuojančių įstatymų taisymu savo šalyje. Leiboristas Chrisas Bryantas tviteryje rašė: „Gal galėtumėte nesikišti į mūsų reikalus ir liautis kelti nesantaiką?“

Rugsėjį Th. May viešai priekaištavo D. Trumpui už tai, kad jis leido sau spėlioti Londono metropolitene nugriaudėjusio sprogimo priežastis. JAV lyderis taip pat sulaukė griežto britų tono, kai birželį po teroro atakos Londone žinute tviteryje liejo kritikos Londono mero musulmono Sadiqo Khano atžvilgiu.