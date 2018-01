Donaldas Trumpas: „Tinkamomis aplinkybėmis esu atviras JAV ir Šiaurės Korėjos deryboms“

BNS 2018 01 10 20:07

AFP/Scanpix nuotrauka

JAV prezidentas Donaldas Trumpas savo kolegai Pietų Korėjos prezidentui pareiškė esąs atviras JAV ir Šiaurės Korėjos deryboms „tinkamu laiku ir tinkamomis aplinkybėmis“.

Taip sakoma Baltųjų rūmų pranešime apie D.Trumpo pokalbį telefonu su Pietų Korėjos prezidentu Moon Jae-Inu.

Šis pokalbis buvo organizuotas po pirmųjų per pastaruosius dvejus metus aukšto rango derybų tarp abiejų Korėjų. Šiaurės Korėja sutiko atsiųsti savo delegaciją į Olimpines žaidynes, be to abi šalys sutarė dėl derybų įtampai pasienyje mažinti.

Anksčiau Moon Jae-Inas sakė esąs atviras susitikti su Šiaurės Korėjos vadovu Kim Jong Un (Kim Čen Unu) tartis dėl išeities iš aklavietės, susidariusios dėl Pchenjano branduolinio ginklavimosi.

Tačiau jis dar pažymėjo, kad tokio vadovų susitikimo sėkmę reikėtų garantuoti dar iki tokio susitikimo realizavimo.