Dmitrijus Peskovas: nueita per toli

BNS 2018 04 04 11:26

Dmitrijus Peskovas./ Reuters/Scanpix nuotrauka

Kremlius antradienį pareikalavo, kad Didžiosios Britanijos premjerė Theresa May ir jos vyriausybė, susiejusi Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną su buvusio rusų dvigubo agento apnuodijimu kovine nervus paralyžiuojančia medžiaga per išpuolį Anglijoje, atsiprašytų, taip pat pareiškė, kad šis „idiotizmas nuėjo per toli“.

„Jų teorija nebus patvirtinta jokiu atveju, nes jos neįmanoma patvirtinti“, – V. Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas sakė antradienį vakare per vizitą Ankaroje.

„Ir Britanijos užsienio reikalų ministras, pažėręs kaltinimų prezidentui Putinui, (ir) Britanijos ministrė pirmininkė turės kažkaip pažvelgti savo kolegoms Europos Sąjungoje ... į akis, – pridūrė D. Peskovas: – ir kažkaip jie turės atsiprašyti Rusijos pusės. Aišku, tai bus ilga istorija – šis idiotizmas nuėjo per toli.“

Britanija sako, kad „labai tikėtina“, jog Rusija yra atsakinga už kovo 4-ąją pietiniame Anglijos mieste Solsberyje įvykdytą ataką prieš buvusį rusų karinės žvalgybos tarnybos GRU pulkininką Sergejų Skripalį ir jo dukrą Juliją, apnuodytus Sovietų Sąjungoje sukurta nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“. Tačiau Maskva piktai neigė esanti kaip nors susijusi su šiuo incidentu.

Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretorius Borisas Johnsonas su šia ataka susiejo patį V. Putiną: jis pareiškė, kad „nepaprastai tikėtina“, jog išpuolį nurodė įvykdyti Kremlius.

Britanijos karinė laboratorija, išanalizavusi Solsberyje panaudotą medžiagą, antradienį pareiškė negalinti įrodyti, kad ši medžiaga buvo pagaminta Rusijoje.