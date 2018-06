Atskleidė Rusijos juodąsias energetikos schemas?

BNS 2018 06 25 16:24

„Inter RAO“ valdybos narė Karina Curkan./ feisbuko nuotauka

Rusijos energetikos milžinės „Inter RAO“ valdybos narė Karina Curkan buvo suimta įtariant, kad ji perdavė NATO narei Rumunijai informacijos apie elektros tiekimą Maskvos aneksuotam Krymui, pirmadienį pranešė Rusijos žiniasklaida.

Rusijai sunkiai sekėsi aprūpinti elektros energija Krymą, iki 2014 metų kovą įvykdytos aneksijos beveik visiškai priklausiusį nuo elektros tiekimo iš Ukrainos.

Rusijos ir Rumunijos pilietybę turinti K. Curkan, kuri taip pat yra įmonės „Inter RAO Lietuvos“ valdybos pirmininkė, buvo sulaikyta birželio 15 dieną, nurodė vietos naujienų agentūros.

Finansų dienraštis RBK, remdamasis neįvardytais šaltiniais Rusijos saugumo tarnybose, pirmadienį nurodė, kad K. Curkan buvo apkaltinta perdavusi informacijos apie „derybas dėl elektros tiekimo Krymui ir nepripažintoms (prorusiškų separastistų įkurtoms) Donbaso respublikoms“ Rytų Ukrainoje.

„Iš Užsienio žvalgybos tarnybos (SVR) gavome informacijos, rodančios, kad kažkas perdavė informacijos Rumunijai – NATO narei, už kurios gali stovėti Jungtinės Valstijos“, – sakė RBK pašnekovas. – Tai buvo politinė informacija, kas su mumis dirba Ukrainoje, DLR (separatistų Donecko liaudies respublikoje), Kryme ir kituose regionuose, kur mes tiekiame energiją: kas bendradarbiauja, kas atsisako, su kuo kalbamės, kokių esama problemų, kokios schemos.“

Pasak jo, numanomas šnipinėjimas truko „ilgiau kaip metus“, o K. Curkan „buvo žinoma apie visus Rusijos pareigūnų kontaktus Ukrainoje“.

Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pirmadienį sakė žurnalistams, kad prezidentas Vladimiras Putinas „be abejo“ informuojamas apie šį tyrimą.

Rusija pasiuntė savo pajėgas be atpažinimo ženklų užimti Krymo pusiasalio, kai 2014-ųjų vasarį Ukrainoje per Maidano sukilimą buvo nuverstas Kremliui palankus prezidentas Volodymyras Janukovyčius. Faktinės okupacijos sąlygomis buvo organizuotas referendumas, per kurį buvo nubalsuota už pusiasalio prisijungimą prie Rusijos, nors Kijevas ir Vakarai šio plebiscito niekada nepripažino. Tų pačių metų kovą buvo Maskva šią teritoriją aneksavo.

Ukraina 2015 metų pabaigoje liovėsi tiekti Krymui elektros energiją, todėl regionas liko priklausomas nuo povandeninio kabelio iš Rusijos, o ši linija neretai gesdavo.

Pernai liepą dėl neįprastai didelių karščių Rusijos Krasnodaro regione nutrūkus elektros tiekimui į Krymą pusiasalis buvo paralyžiuotas: neveikė netgi šviesoforai ir nevažinėjo troleibusai.