Armėnija pripažino genocidą Irake prieš jazidus

BNS 2018 01 16 18:51

Asociatyvi nuotrauka / Sipa/Scanpix nuotrauka

Armėnijos parlamentas antradienį priėmė rezoliuciją, kuria pripažįsta, kad 2014 metais „Islamo valstybės“ (IS) veiksmai Irake prieš jazidus buvo genocidas, ir paragino tarptautinę bendruomenę pradėti tyrimą.

Prieš ketverius metus džihadistai nužudė tūkstančius žmonių. Dar tūkstančiai moterų ir mergaičių buvo pagrobtos ir pateko į sekso vergiją.

„Šia rezoliucija mes ne vien pripažįstame ir pasmerkiame genocidą, bet ir raginame tarptautinę bendruomenę imtis tarptautinio masto tyrimo“, – sakė parlamentinės žmogaus teisių komisijos jazidų atstovas Rustamas Makhmudyanas.

„Armėnija pati yra genocidą išgyvenusi valstybė ir jos žmonės supranta šio pripažinimo reikšmę“, – sakė valdančiosios partijos įstatymų leidėjas Armenas Ashotyanas.

Armenijoje yra apie 35 tūkst. jazidų, kurie sudaro didžiausią tautinę mažumą šioje šalyje. Didžiausia pasaulyje jazidų šventykla šiuo metu statoma mažame Armėnijos kaimelyje.

Per skerdynes Irake kelios dešimtys jazidų šeimų iš šiaurės Irako pabėgo į Armėniją.

Pasaulyje yra apie 1,5 milijonai jazidų, o jų didžiausia bendruomenė anksčiau buvo susibūrusi Irake, kur gyveno apie 550 tūkst. jazidų, pabėgusių prasidėjus JAV puolimams prieš IS.

Kurdų Irake pareigūnai gruodžio mėnesį sakė, kad apie pusė IS pagrobtų jazidų vis dar tebėra dingę, ir nuo 2014 metų rastos 47 masinės kapavietės, kuriose aptikti jazidų palaikai.

Jungtinės Tautos jazidų skerdynes įvardijo kaip genocidą ir sakė, kad IS jas suplanavo, be to tyčia atskyrė moteris nuo vyrų, kad gimtų mažiau jazidų vaikų.

Jazidai kalba kurdų kalba, bet išpažįsta savo nemusulmonišką tikėjimą, kuris užtraukė IS sunitų musulmonų ekstremistų neapykantą.