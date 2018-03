Angela Merkel grindžia kelią įpėdinei

Parengė Viljama SUDIKIENĖ 2018 02 28 17:00

Angela Merkel ir Annegret Kramp-Karrenbauer per partijos suvažiavimą Berlyne vasario 26 dieną - tądien AKK išrinkta naująja CDU generaline sekretore. AFP/Scanpix nuotrauka

Išrinkus Annegret Kramp-Karrenbauer Vokietijos valdančiosios partijos generaline sekretore, apie šią 55 metų politikę imta kalbėti kaip apie galimą Angelos Merkel įpėdinę.

Artima A. Merkel sąjungininkė, pravardžiuojama AKK dėl gremėzdiškos dvigubos pavardės ir neišsenkančios energijos, kuri daugeliui asocijuojasi su atominių elektrinių trumpiniu AKW, didžiąją dalį savo karjeros praleido mažytėje Vokietijos žemėje prie Prancūzijos sienos, o jos pažiūros yra liberalizmo ir konservatizmo derinys.

Būti išrinktai Krikščionių demokratų sąjungos (CDU), stipriausios Vokietijos partijos, vadove – didelis šuolis kukliai politikei, iki tol buvusiai Saro žemės ministre pirmininke ir mėgusiai per kasmetinį Užgavėnių karnavalą persirengti valytoja. Vokietijos spauda ją praminė „Mini-Merkel“, nes perėmė pareigas, kurias A. Merkel ėjo prieš tapdama kanclere, ir daug kuo primena valstybės vadovę.

Annegret Kramp-Karrenbauer ragina mažiau diskutuoti, ką reiškia būti „konservatoriumi“, ir labiau susitelkti į tai, kaip atremti baimes, kurias kelia globalizuota, skaitmenizuota ateitis.

Per rinkimus pirmadienį beveik 99 proc. partijos narių balsų gavusios A. Kramp-Karrenbauer pečius užgulė didelis organizacinis darbas. Ji bus atsakinga už CDU rinkimų kampanijas ir suvažiavimus, partijos paramą kanclerei, turės atstovauti CDU pažiūroms. Nuo šios moters priklausys tolesnis partijos ir galbūt visos šalies kelias. Didelio tiražo laikraštis „Bild“ apibūdino AKK kaip „labai vidutinį žmogų“, su kuriuo galės tapatintis paprasti vokiečiai. Tačiau ją, kaip kartą apie save pasakė A. Kramp-Karrenbauer, „sunku įkišti į stalčiuką“.

Griežtesnis požiūris į migrantus

Politikė pelnė kolegų pagarbą, kai pernai laimėjo žemės rinkimus. Šią pergalę A. Merkel pavadino sensacinga. Ji prigesino triukšmą, kilusį dėl Martino Schulzo, kuris tada buvo ką tik išrinktas CDU varžovų socialdemokratų lyderiu, ir suteikė impulsą konservatoriams prieš federalinius rinkimus.

AKK, tapusi pirmąja Saro žemės vadove moterimi, nustebino – mažiau nei po pusmečio nutraukė koaliciją su žaliaisiais ir laisvaisiais demokratais (FDP) bei sušaukė pirmalaikius rinkimus. Toks žaidimas kai kuriems konservatoriams atrodė rizikingas, bet atsipirko su kaupu, nes netrukus ji laimėjo rinkimus.

Savo ekonominėmis pažiūromis A. Kramp-Karrenbauer priklauso CDU kairei, yra tvirta minimalios algos gynėja, prieš 2013 metų nacionalinius rinkimus pasiūliusi pakelti mokesčius iki 53 proc. ir dėl to FDP išvadinta „socialiste juodame CDU kailyje“. Tačiau socialiniais klausimais AKK laikosi konservatyvių pažiūrų, nepritaria kampanijai už abortus. 2015 metais prieštaringai nuskambėjo jos žodžiai, kad tos pačios lyties asmenų santuokos gali atverti duris incestui ir poligamijai.

Kita vertus, A. Kramp-Karrenbauer konservatizmas pasireiškia moderniomis formomis. Ji ištekėjo dvidešimt dvejų, o namie rūpintis trimis vaikais liko vyras, buvęs kalnakasybos inžinierius. AKK tuo metu siekė karjeros. „Mudu su vyru nuo pat pradžių sudarėme labai pragmatišką susitarimą: dirbs tas, kuris daugiau uždirba, – yra pasakojusi politikė. – Taigi mudu pasikeitėme klasikiniais vaidmenimis.“

Mokyklos direktoriaus dukra A. Kramp-Karrenbauer augo katalikiškoje šeimoje, kurioje buvo įprasta sekmadieniais eiti į bažnyčią, o penktadieniais nevalgyti mėsos. Tačiau ji, kaip pati yra minėjusi, nenori, jog CDU pakryptų labiau į dešinę, nors partija per rugsėjo rinkimus ir prarado nemažai balsų kraštutinių dešiniųjų antiimigracinei „Alternatyvai Vokietijai“ (AfD). Drauge AKK, sulaukusi vos milijoną gyventojų turinčioje Saro žemėje daugiau kaip 7 tūkst. migrantų, ragino griežtai elgtis su prieglobsčio prašytojais, meluojančiais apie savo kilmę ir kitus dalykus, bei deportuoti visus, kuriems prieglobstis nebuvo suteiktas. Ji pasirūpino, kad tie, kurie atvyko be dokumentų, nelydimi suaugusiųjų, ir teigė esantys nepilnamečiai (kai kuriems, kaip paaiškėjo, buvo jau per trisdešimt), būtų patikrinti mediciniškai siekiant nustatyti tikrąjį amžių. Politikė taip pat sakė, kad vyrai musulmonai, atsisakantys paimti maistą iš savanorių moterų rankų, tegul badauja. Šis požiūris į imigraciją – daug griežtesnis nei A. Merkel. Per rinkimus kanclerei jis labiausiai ir pakenkė.

AKK taip pat yra aktyvi moterų kvotų kompanijų valdybose gynėja, o skaitmenizacija ir glaudesni ryšiai su kaimyne Prancūzija – jos ypač puoselėjami projektai. A. Kramp-Karrenbauer ragina partijos narius mažiau diskutuoti apie tai, ką reiškia būti „konservatoriumi“, – itin dažna debatų tema, ir labiau susitelkti į tai, kaip atremti baimes, kurias kelia globalizuota, skaitmenizuota ateitis.

Modernesnis konservatorių veidas

Po rugsėjo rinkimų, kurie konservatorius labai nuvylė (CDU liko didžiausia partija, bet nesugebėjo laimėti daugumos), iš partijos narių skambėjo raginimai „atnaujinti veidus“. „Ji labai gerai atstovauja moderniajai CDU“, – apie A. Kramp-Karrenbauer atsiliepė šios partijos jaunimo sparno lyderis Paulas Ziemiakas.

Visą gyvenimą A. Kramp-Karrenbauer gyveno Piutlingene, vakariniame Vokietijos mieste, turinčiame maždaug 20 tūkst. gyventojų. Ji yra Australijos roko grupės AC/DC gerbėja, didžiuojasi mokanti išvirti jautienos sriubą, vadina save knygų graužike ir laiko vėžlių.

Iš pradžių A. Kramp-Karrenbauer norėjo būti akušere, svarstė galimybę tapti mokytoja, bet aštuoniolikos įstojo į CDU ir ėmėsi studijuoti politikos mokslus bei teisę. 2000 metais ji tapo pirmąja Vokietijoje regionine vidaus reikalų ministre. „Nėra užduoties, kuriuos negalėtum patikėti Annegret“, – kalbėjo tuometis Saro premjeras Peteris Muelleris.

Dešimtąjį dešimtmetį AKK įgijo politinės patirties federaliniu lygiu, kai maždaug septyniems mėnesiams pakeitė įstatymų leidėją parlamento žemuosiuose rūmuose. Kaip CDU generalinė sekretorė ji galės parodyti, ką yra pasiryžusi nuveikti konservatorių labui tokiu partijai lemtingu laikotarpiu.

Kad A. Kramp-Karrenbauer išrinkta vadovauti CDU, rodo didelį kanclerės pasitikėjimą šia politike. Tai dar vienas ženklas, jog po 12 metų valdžioje A. Merkel era eina į pabaigą. Kaip niekada įtakinga užsienyje – kanclerė laikoma Europos Sąjungos lydere de facto ir vadovauja šaliai, kurios ekonomika yra stipriausia Europoje, – namie ji dar niekada nebuvo tokia pažeidžiama. A. Merkel partijos pasirodymas pastaruosiuose rinkimuose buvo blogiausias nuo Antrojo pasaulinio karo, o pačios kanclerės bandymas sudaryti pirmąją koaliciją su žaliaisiais ir liberalais žlugo. Jai neliko kitos išeities, kaip tik vėl derėtis su senaisiais partneriais socialdemokratais, nors šie po rinkimų smarkiai susilpnėjo. Vis dėlto kanclerė tikino esanti pasiryžusi išlaikyti mandatą visą ketverių metų kadenciją, kuri yra jau ketvirta jos karjeroje.

Prieš du dešimtmečius A. Merkel žadėjo pasitraukti iš politikos, kol dar netapo „leisgyve griuvena“. Tačiau kol kas per anksti svarstyti, kas ir kada pakeis ją kanclerės poste.