„YouTube“ biure San Franciske šūvių motyvas kol kas neatskleidžiamas

BNS 2018 04 04 6:48

Reuters/Scanpix nuotrauka

Dėl šaudymo internetinių vaizdo įrašų platformos „YouTube“ būstinėje įtariama moteris yra 39 metų Nasim Aghdam iš San Diego, sakė du teisėsaugos pareigūnai.

Per incidentą interneto milžinės „Google“ valdomos vaizdo dalijimosi platformos būstinėje San Bruno mieste Kalifornijoje kilus didžiulei sumaiščiai užpuolike laikoma moteris, buvo rasta negyva įvykio vietoje.

„Vienas asmuo yra negyvas pastate, su paties pasidaryta žaizda, – žurnalistams sakė San Bruno policijos viršininkas Edas Barberini. – Šiuo metu manome, kad tai šaulys.“

Į daugybę iškvietimų reaguojantys policininkai matė iš pastato bėgančius darbuotojus ir prie jo rado vieną žmogų, iš pažiūros pašautą į koją, sakė policija.

Televizijos reportažuose buvo matyti iš pastato vorele išeinantys žmonės, iškėlę rankas, kad juos galėtų patikrinti policininkai. Pareigūnai tikrino išeinančius, ar jie nesineša ginklų. Kompleksą buvo apsupusios policijos mašinos.

„YouTube“ darbuotojas Vadimas Lavrusikas per „Twitter“ parašė girdėjęs šūvių ir matęs bėgančius žmones. Jis pridūrė, kad užsibarikadavo kambaryje su bendradarbiais, o vėliau buvo saugiai evakuotas.

Į vietos ligonines atvežti keturi žmonės, iš jų trys – pašauti, nurodė teisėsauga. Ketvirtam žmogui lūžo čiurna arba buvo patempti raiščiai.

San Fransisko bendrosios ligoninės atstovas Brentas Andrew sakė, kad jo įstaiga priėmė tris pacientus. Pasak jo, vieno 36 metų vyro būklė buvo kritinė, 32 metų moteris – sunki, o dar vienos 27 metų moters – vidutiniška.

Neaiškūs motyvai

Tyrėjai tebesiaiškina išpuolio motyvus, bet esama ženklų, kad išpuolį galbūt nulėmė asmeniniai nesutarimai.

Kalifornijos naujienų kanalai antradienį vakare pranešė, kad numanoma šaulė tikriausiai buvo turinio apie veganišką gyvenimo būdą kūrėja, savo asmeniniame tinklalapyje liejusi pyktį ant „YouTube“, nes esą jos vaizdo įrašai buvo cenzūruojami.

N. Aghdam buvo paminėta San Diego laikraščio „The San Diego Union-Tribune“ 2009 metų straipsnyje apie gyvūnų teises ginančios organizacijos „People for the Ethical Treatment of Animals“ (PETA) protestą prieš kiaulių naudojimą apmokant karius suteikti pagalbą traumų atvejais.

Demonstracijoje prie jūrų pėstininkų Kemp Pendltono bazės N. Aghdam dalyvavo užsidėjusi peruką ir vilkėdama džinsus su nupieštais „kraujo“ lašais, laikydama plastikinį kardą.

„Man gyvūnų teisės prilygsta žmogaus teisėms“, – tuo metu minėtam laikraščiui sakė N. Aghdam.

„Realiame pasaulyje žodžio laisvės nėra, ir jūs būsit užgniaužiamas už tiesos, kurios nepalaiko sistema, sakymą, – dienraštis „San Francisco Chronicle“ citavo neva šios moters paskelbtą žinutę. – Nei „YouTube“, nei jokiame kitame vaizdo dalijimosi tinklalapyje nėra lygių augimo galimybių.“

„Žinau, kad daugelis jūsų dabar sukrėsti“, – „Google“ generalinis direktorius Sundaras Pichai pranešime darbuotojams, bendrovės išplatintame per „Twitter“.

„Esu dėkingas visiems kompanijos viduje ir išorėje už parodytą palaikymą ir geranoriškumą“, – pridūrė jis.

Įmonės vadovas padėkojo specialiosioms tarnyboms, kad greitai atskubėjo į pagalbą. S. Pichai nurodė, kad kartu su „YouTube“ vadove Susan Wojcicki deda pastangas palaikyti darbuotojus po smurto išpuolio.

„Nėra žodžių nusakyti, kaip šiurpu buvo, kai @YouTube (biure) šiandien buvo aktyvus šaulys, – rašė S. Wojcicki. – Mūsų širdys – su visais šiandien sužeistais ir paveiktais. Susitelksime, kad atsigautume kaip šeima.“

Jungtinėse Valstijose retai pasitaiko moterų surengiamų šaudynių. Šalyje didžiąją dalį ginkluoto smurto išpuolių surengia vyrai.

Kaip rodo Federalinio tyrimų biuro (FTB) studija, kurioje buvo išnagrinėta 160 šaudymo incidentų, įvykusių 2000–2013 metais ir susijusių su vienu arba daugiau ginkluotų užpuolikų, per šį laikotarpį buvo tik šeši atvejai, kai šaudė moterys. Jie sudaro tik 3,8 procento.

Per incidentą San Brune buvo skelbiama prieštaringų duomenų apie aukas, o E. Barberini nurodė, kad sužeistieji „buvo išvežti ir yra gydomi dėl sužeidimų, kuriuos galima gydyti.“

Jis nurodė, kad policija uždarė pastatą ir aiškinasi, ar nesama kitų aukų.

Karštligiškas bėgimas

Darbuotojai pasakojo apie sumaištį, kilusią jiems sprunkant iš „YouTube“ būstinės netoli San Fransisko. Vienas sakė matęs ant grindų kraujo.

Šaudymas įvyko apie vidurdienį, kai daugelis darbuotojų pietavo.

„Sėdėjome susirinkime ir išgirdom bėgančius žmones – grindys drebėjo. Pirmiausiai pagalvojom, kad vyksta žemės drebėjimas“, – savo tviterio žinutėje rašo Toddas Shermanas (Todas Šermanas).

Jis sakė, kad nuskubėjo prie išėjimo ir išgirdo, kaip „kažkas pasakė, kad yra ginkluotas žmogus“.

„Tuomet kiekvienas naujas žmogus, kurį pamatydavau, atrodė kaip potencialus šaulys, – rašė T. Shermanas. – Pažvelgiau žemyn ir pamačiau kraujo, prilašėjusio ant grindų ir laiptų. Apsižvalgėm, ar niekas negresia, ir patraukėm laiptais žemyn bei išėjom per pagrindinį išėjimą.“

Vienas darbuotojas sakė išgirdęs įsijungusį priešgaisrinės signalizacijos signalą, todėl žmonės stengėsi dar skubiau palikti pastatą, juolab pasklidus žiniai apie šaudymą.

Įvykio liudininkai sakė matę policijos sraigtasparnius ir policijos specialiųjų pajėgų grupes.

Baltieji rūmai nurodė, kad prezidentas Donaldas Trumpas buvo informuotas ir kad jo administracija stebi padėtį San Brune.

Vėliau D. Trumpas paskelbė „Twitter“ žinutę: „Mūsų mintys ir maldos su visais susijusiais. Dėkoju mūsų fenomenaliems teisėsaugos pareigūnams ir gelbėtojams, šiuo metu esantiems įvykio vietoje.“

„YouTube“ būstinė yra maždaug už 50 km nuo pagrindinio „Google“ komplekso Mauntin Vju mieste.

Šis incidentas, įvykęs po virtinės pražūtingų šaudymų mokyklose ir kitur, įvyko Jungtinėse Valstijose verdant karštiems debatams dėl šaunamųjų ginklų kontrolės priemonių.

Manoma, kad apie 1,5 mln. žmonių kovo 24-ąją dalyvavo demonstracijose, per kurias buvo raginama griežtinti šaunamųjų ginklų priežiūrą. Šie reikalavimai suintensyvėjo po šaudymo, vasario 14-ąją įvykusio vienoje mokykloje Parklando mieste, Floridos valstijoje.

Demonstracijų „Žygis už mūsų gyvybes“ (March for Our Lives) pasiuntė solidarumo žinutę „YouTube“ darbuotojams, paveiktiems naujausio incidento: „Mūsų širdys su jumis, @YouTube.“