„Taikos olimpiada“ įvyks – Šiaurės Korėja dalyvaus

Parengė GINTARĖ GRIGALAVIČIŪTĖ 2018 01 09 17:44

Delegacijų lyderiai Cho Myoung-gyonas (kairėje) ir Ri Son Gwonas spaudžia vienas kitam rankas. / AFP/Scanpix nuotraukos

Šiaurės ir Pietų Korėjos delegacijos antradienį surengė pirmąsias per daugiau kaip dvejų metų laikotarpį oficialias derybas. Per jas dėmesys buvo sutelktas į artėjančią žiemos olimpiadą, pusiasalyje tvyrant didelei įtampai dėl Pchenjano branduolinių ginklų programos.

Derybos paliaubų kaimelyje Panmundžome, esančiame prie pusiasalį dalijančios Demilitarizuotosios zonos, prasidėjo praėjus kiek daugiau nei savaitei po Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno naujametės kalbos, kurioje jis užsiminė, kad galėtų pasiųsti delegaciją į Pietų Korėjoje ateinantį mėnesį vyksiančias Pjongčango žiemos olimpines žaidynes.

Atsakydamas Seulas pasiūlė pradėti aukšto lygio dialogą. Praėjusią savaitę kaimynės vėl įjungė civilinę tiesioginio ryšio liniją, blokuotą beveik dvejus pastaruosius metus.

Žiemos olimpiada Pietų Korėjoje vyks vasario 9–25 dienomis.

Seulo penkių narių delegacija, vadovaujama suvienijimo ministro Cho Myoung-gyono, atvyko į Panmundžomą automobilių kolona. Kaip matyti paskelbtose nuotraukose, panašaus dydžio Šiaurės atstovų grupė, vadovaujama institucijos, atsakingos už abiejų Korėjų santykius, vadovo Ri Son Gwono, perėjo karinę demarkacijos liniją.

„Taikos olimpiada“

Cho Myoung-gyonas ir Ri Son Gwonas atrodė nusiteikę dalykiškai ir paspaudė vienas kitam rankas prie įėjimo į Taikos rūmus – pastatą, kuriame vyko diskusijos. „Įteikime žmonėms brangią Naujųjų metų dovaną, – teigė Ri Son Gwonas. – Sakoma, kad dviejų kelionė trunka ilgiau negu keliaujant vienam.“ Delegacijos vadovas pažymėjo, kad Šiaurės Korėjos pozicija yra rimta ir nuoširdi.

Cho Myoung-gyonas savo ruožtu jam sakė, kad Pjongčango žaidynės taps taikos olimpiada, kai prisidės ir kaimynės atstovai. „Žmonės trokšta pamatyti, kaip Šiaurė ir Pietūs žengia į susitaikymą“, – pridūrė jis.

Šis tonas radikaliai skyrėsi nuo pastarųjų metų retorikos, kai Kim Jong Unas ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas svaidėsi abipusiais asmeniniais įžeidimais ir karo grasinimais. Pchenjanas leido raketas, galinčias pasiekti JAV žemyninę dalį, ir įvykdė savo šeštą, kol kas galingiausią branduolinį bandymą.

Po Šiaurės Korėjos branduolinio ir raketų bandymų Seulas labai norėjo paskelbti Pjongčange (vos 80 km į pietus nuo Demilitarizuotosios zonos) vyksiančias žaidynes „taikos olimpiada“. Kad šis apibrėžimas būtų teisingas, reikėjo Pchenjano dalyvavimo.

Deleguos atstovų

„Šiaurės Korėja pasiųs Nacionalinio olimpinio komiteto delegaciją, atletų, palaikančių šokėjų, artistų grupę, žiūrovų, tekvondo pasirodymų komandą ir žurnalistų, o Pietūs pasirūpins visais reikalingais patogumais ir infrastruktūra“, – sakoma bendrame pranešime.

Nuotraukoje matyti 2018-ųjų žiemos olimpinių ir parolimpinių žaidynių talismanai - baltasis tigras Suhorangas ir juodasis Azijos lokys Bandabis.

Buvo aptartas delegacijos dydis, sudėtis ir apgyvendinimas. Grupė veikiausiai gyvens kruiziniame laive Sokčo mieste, už maždaug valandos kelio automobiliu nuo olimpiados vietos. Tai sudarys sąlygas atidžiai stebėti ir kontroliuoti jos judėjimą.

Per derybas Seulas pasiūlė, kad abiejų Korėjų sportininkai drauge pasirodytų per olimpiados atidarymo ir uždarymo ceremonijas. Taip jau yra buvę 2000-aisiais Sidnėjuje, 2004 metais Atėnuose ir 2006-aisiais per žiemos olimpiadą Turine.

Kvalifikacinius etapus įveikė tik du Šiaurės Korėjos žiemos sporto šakų atstovai. Tai dailiojo čiuožimo pora – Ryom Tae-ok ir Kim Ju-sikas. Šalis savo delegaciją pastiprins šokėjomis. Šimtai jaunų Šiaurės Korėjos šokėjų kėlė nemenką sujudimą per tris ankstesnius tarptautinius sporto renginius Pietų Korėjoje.

Šiaurės Korėjos dailiojo čiuožimo pora - Ryom Tae-ok ir Kim Ju-sikas.

„Kad pasiektų trokštamą poveikį ir patrauktų dėmesį, Pchenjanas turės išsiųsti savo gražiųjų sveikintojų būrį“, – sakė An Chan Ilas, kuris 1979 metais pabėgo iš Šiaurės Korėjos, tapo mokslininku, o dabar vadovauja Seule įsikūrusiam Šiaurės Korėjos studijų institutui (World Institute for North Korea Studies).

Pietūs žadėjo laikinai sustabdyti kai kurių sankcijų taikymą Šiaurei, kad palengvintų kaimynės dalyvavimą olimpiadoje.

Kiti klausimai

Be olimpiados, abi šalys iškėlė savų prioritetinių klausimų. Jie, pasak analitikų, buvo daug sunkesni.

Pietų Korėja jau seniai nori aptarti šeimų susijungimo atnaujinimą. Pchenjanas vis atsisakydavo tai svarstyti, jeigu Seulas negrąžins kelių Šiaurės Korėjos piliečių. Antradienį Pietų Korėja pasiūlė, kad šeimų, išskirtų per 1950–1953 metų Korėjos karą, naujas susitikimas įvyktų tuo pačiu metu, kai vyks olimpiada. Ši iniciatyva nesulaukė pritarimo.

Delegacijų lyderiai Cho Myoung-gyonas (kairėje) ir Ri Son Gwonas apsikeičia dokumentais.

Pchenjanas savo ruožtu ragino visam laikui nutraukti Seulo ir Vašingtono kasmet rengiamas dideles bendras karines pratybas. Jungtinės Valstijos ir Pietų Korėja, tikriausiai norėdamos sumažinti įtampą regione, praėjusią savaitę sutiko atidėti pratybas „Jaunasis erelis“ (Foal Eagle), „Esminis ryžtas“ (Key Resolve) ir surengti jas po olimpiados.

Derybininkai susitarė nuo sausio 10 dienos vėl pradėti naudoti karinę telefono liniją. Ji nutiesta tarp abiejų šalių karinių postų. Taip pat nutarta surengti kariškių derybas, per kurias būtų aptartos galimybės sumažinti pasienyje tvyrančią įtampą.

Pasak BBC apžvalgininko Ruperto Wingfieldo-Hayeso, tai labai staigus santykių pokytis turint omenyje tai, kad tarp šalių pastaruoju metu tvyro didžiulė įtampa. Pasak kritikų, šios derybos gali būti Pchenjano mėginimas skaldyti Seulo ir Vašingtono aljansą.

Pastarąjį kartą kaimynių atstovų susitikimas vyko 2015 metais gruodį, tačiau konkrečių susitarimų pasiekti nepavyko. Apžvalgininkai prognozavo, kad ir šįkart lengva nebus, o derybos gali užsitęsti iki nakties.