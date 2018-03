#MeToo: Rusijos Dūmos deputatas – žurnalisčių siaubas

Seksualiniu priekabiavimu prie žurnalisčių kaltinamas Rusijos politikas Leonidas Sluckis. / Scanpix nuotrauka

Rusijos žurnalistės viena po kitos pradėjo skelbti, kad prie jų priekabiavo Rusijos Valstybės Dūmos deputatas, bet šios šalies valdžia arba kaltino pačias moteris, arba atsikalbinėjo, arba net juokavo šia tema, ir o Etikos komisija neįžvelgė pažeidimų. Galiausiai dėl tokio požiūrio neapsikentusi grupė žiniasklaidos priemonių paskelbė boikotą Dūmai.

Kovo 21 dieną, kai Rusijos Valstybinės Dūmos Etikos komisija nerado pažeidimų dėl deputato Leonido Sluckio elgesio, grupė žiniasklaidos priemonių paskelbė apie Dūmos boikotą, pranešė currenttime.tv. Tai mediaholdingas RBK, „Komersant“, „Dožd“, RTVi, lenta.ru, pravda.ru, „Novaja gazeta“, „Vedomosti“, „Meduza“ ir kiti. „Exo Moskvy“ vyriausiasis redaktorius Aleksejus Venediktovas Dūmą pavadino „nesaugia vieta dirbti abiejų lyčių žurnalistams, nes maža kokių polinkių turi deputatai“ ir taip pat atšaukė iš ten savo žurnalistus.

Atėmė akreditacijas

Šiandien, ketvirtadienį, skelbiama, kad prie boikoto prisijungia vis daugiau žurnalistų – jau daugiau kaip iš 10 leidinių. Žiniasklaidos atstovai reikalauja, kad prie žurnalisčių seksualiai priekabiavęs politikas būtų nubaustas, siekiama, kad jis pasitrauktų iš šios valdžios institucijos.

Tuo metu pranešama, kad Dūma atėmė akreditacijas iš protestuoti nusprendusių žiniasklaidos priemonių, pranešė meduza.io.

Kanalas „Dožd“ pranešė, kad prie Dūmos šiandien, ketvirtadienį, apsauga gavo žurnalistų, kuriems draudžiama patekti į vidų, sąrašus. Tai patvirtino ir agentūra „Interfax“.

Elgėsi grubiai ir įkyriai

Apie skandalingojo Vladimiro Žirinovskio Rusijos liberaldemokratų partijai priklausančio deputato L. Sluckio, priekabiavimą pareiškė nepriklausomo televizijos kanalo „Dožd“ prodiuserė Darja Žuk, televizijos kanalo vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja Jekaterina Kotrikadzė ir BBC žurnalistė Farida Rustamova.

Kovo 6 dieną BBC žurnalistė F. Rustamova pasakojo, kad darant interviu su šiuo politiku, jis pradėjo ją vadinti „zuikeliu“, teigė, kad ji bėgioja nuo jo, nenori bučiuotis. Kai žurnalistė pasakė atsakė turinti vaikimą, L. Sluckis pareiškė: „Gerai, būsi jo žmona, o mano meilužė.“ Šį įrašą F. Rustamova išsaugojo.

Kovo 2 dieną buvo pranešta, kad kanalo „Dožd“ prodiuserė D. Žuk įrašė kreipimąsi į Dūmos deputatą. Politiką ji atvirai apkaltino priekabiavimu.

D. Žuk pasakojo, kad po pažinties su L. Sluckiu, kai ji jau antrą kartą politiką į eterį, tas atsakė, kad ateis į studiją, jei ji sutiks su juo pavakarieniauti.

„Aš nereagavau, bet reikia pažymėti, kad į eterį jūs vis dėlto atėjote. Kai tik užėjote į studiją, beveik iš karto pasireiškėte – jėga bandėte mane pabučiuoti, bandėte paliesti, elgėtės grubiai ir įkyriai. Man buvo nemalonu ir baisu, todėl savo kolegos paprašiau, kad palydėtų jus į eterį, ir daugiau su jumis nekontaktavau“, – pasakė televizijos prodiuserė.

Ištrūko ir pabėgo

Prieš tai apie L. Sluckio priekabiavimą pranešė kanalo RTVi vyr. redaktoriaus pavaduotoja J. Kotrikadzė. Ji tuo apkaltino politiką.

Žiniasklaidos atstovė apie Dūmos nario priekabiavimą papasakojo tiesioginiame eteryje. Pasak J. Kotrikadzės, prieš septynerius metus ji susitarė su L. Sluckiu dėl interviu, jis pakvietė ją į savo biurą aptarti detalių. Kai J. Kotrikadzė atvažiavo, politikas užrakino duris ir vidaus ir ją prispaudė prie sienos.

„Tada jis pradėjo mane liesti, bandė pabučiuoti... Aš ištrūkau ir pabėgau“, – atskleidė žiniasklaidos atstovė.

J. Kotrikadzės teigimu, anuomet ji nepranešė apie incidentą, norėdama išvengti nemalonumų, nes L. Sluckį laikė „labai solidžiu“ žmogumi.

„Apie tai niekada nekalbama garsiai, nes mes suprantame, kad tau neturi ypatingos prasmės – tu tik rizikuoji užsitraukti įžeidimus ir kaltinimus melu“, – kitų žurnalisčių, susidūrusių su priekabiavimu, tylėjimą paaiškino J. Kotrikadzė.

RTVi vyr. redaktorius Aleksejus Pivovarovas pareiškė, kad televizijos kanalas tiki savo atstovės žodžiais ir palaiko ją tiek asmeniškai, tiek kompanijos lygiu.

Pasaulyje #MeToo vadinamas priekabiavimo skandalas kilo ir Rusijoje. / pixabay.com nuotrauka

„Žino visa Dūma“

Pirmoji atvirai ir viešai L. Sluckį priekabiavimu apkaltino kanalo „Dožd“ žurnalistė Jelizaveta Antonova per laidą, kurioje dalyvavo liberaldemokratų partijos vadovas V. Žirinovskis. Pasak žurnalistės, pati netapo to politiko priekabiavimo auka, bet apie jo elgesį „žino visa Dūma“, o kai kurie žurnalistai dėl jo reputacijos net buvo nusprendę nesikreipti dėl komentarų. Tąkart V. Žirinovskis žadėjo patikrinti informaciją apie galimą priekabiavimą.

Iki tol kelios žurnalistės anonimiškai šį politiką buvo apkaltinusios priekabiavimu. Viena jų pasakojo kanalui „Dožd“, kad kai ji L. Sluckiui, užėjusi į jo kabinetą, uždavinėjo klausimus apie tarptautinę politiką. Be to, į klausimą, kada galima kreiptis dėl komentaro, Dūmos narys atsakė, kad po 22 valandos, klausinėjo, kur ji gyvena. Tokį elgesį žurnalistė įvertino kaip priekabiavimą.

Po to ji pradėjo vengti šio politiko ir niekada nebeprašė komentarų.

Prieš tai apie nederamą L. Sluckio elgesį pasakojo dar viena žiniasklaidos atstovė. Ji paaiškino, kad nenorėjo viešumo, nes bijojo, kad po to nebegalės dirbti Dūmoje. Pasak žurnalistės, dėl to ji jau turėjo darbo sunkumų.

Tai „priešiška žiniasklaida“

Pats V. Žirinovskio partijai priklausantis Rusijos politikas kaltinimus priekabiavimu neigė. Kanalui „Dožd“ jis pagrasino teismu.

Tuo metu kiti politikai, L. Sluckio kolegos, teigė esą nuo jo nukentėjusios žurnalistės yra iš „priešiškos žiniasklaidos“. Pokalbio įrašą su tokiu komentaru paskelbė meduza.io. O gazeta.ru skelbė, kad bendražygiai iš liberaldemokratų partijos gina priekabiavimu kaltinamą kolegą.

Pats politikas teigė, kad šios istorijos vietoj to, kad sumažintų jo autoritetą, priešingai – kaip tik padidino autoritetą.

L. Sluckis yra žinomas savo pareiškimais dėl Krymo. Po to, kai Rusija aneksavo Ukrainos pusiasalį, be kita ko, jis pareiškė: „Žmonės laimingi dėl to, kad grįžo į Rusijos sudėtį, dėl to, kad gyvena savoje šalyje.“

Šiam politikui – 50 metų.