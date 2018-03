„Facebook“ laukia EK atkirčio

BNS 2018 03 26 9:32

AFP/Scanpix nuotrauka

Kilus skandalui dėl socialinio tinklo „Facebook“ naudotojų duomenų naudojimo trečiosiomis šalimis, Europos Komisija žada imtis griežtų priemonių prieš JAV įmonę.

„Piktnaudžiavimas 50 mln. „Facebook“ naudotojų duomenimis yra visiškai nepriimtinas“, – interviu vokiečių dienraščiui „Bild“ pareiškė už teisingumą atsakinga Komisijos narė Vera Jourova.

Ji pareikalavo, kad „Facebook“ vadovybė pateiktų oficialius paaiškinimus dėl šio incidento.

„Reikalauju, kad „Facebook“ pateiktų daugiau paaiškinimų, pavyzdžiui, apie tai, kiek tai palietė Europos naudotojus“, – pareiškė ji.

„Šis skandalas turi tapti ženklu mums visiems. Tai, kaip mes elgiamės su asmeniniais duomenimis, gali turėti didžiulių pasekmių“, – pabrėžė V. Jourova.

BBC pranešė, kad Didžiosios Britanijos teismas išdavė orderį atlikti kratą įmonės „Cambridge Analytica“ Londono biuruose.

Kiek anksčiau „Facebook“ blokavo „Cambridge Analytica“ ir Kembridžo universiteto psichologijos profesoriaus Aleksandro Kogano puslapius socialiniame tinkle. A. Koganas per savo programėlę „This is your digital life“, kurią jis sukūrė socialinio tinklo platformoje ir kuri turėjo sudaryti naudotojo psichologinį portretą, perdavė duomenis apie „Facebook“ naudotojus trečiosioms šalims, įskaitant „Cambridge Analytica“.

Spėjama, kad šie duomenys galėjo būti panaudoti per JAV prezidento rinkimų kampaniją 2016 metais. Tačiau „Cambridge Analytica“ atstovas teigė, jog rengiant JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) rinkimų kampanijos projektą, 2015 metais gauti duomenys nebuvo analizuoti.

„Facebook“ įkūrėjas Markas Zuckerbergas pareiškė, kad įmonė ištirs visas programėles su prieiga prie naudotojų informacijos ir apribos jų kūrėjų prieigą prie duomenų. Jis pripažino, kad šis skandalas pakenkė pasitikėjimui tarp A. Kogano, „Cambridge Analytica“ ir „Facebook“, taip pat tarp socialinio tinklo ir naudotojų.