„Brexit“ vėliavnešiai traukiasi

Parengė Goda JUREVIČIŪTĖ 2018 07 09 19:53

Pareigas perėmė 44 metų euroskeptikas, būsto reikalų jaunesnysis ministras Dominicas Raabas.AFP/Scanpix nuotrauka

Jungtinės Karalystės vyriausybė per 24 valandas neteko net dviejų ministrų: sekmadienį atsistatydino „Brexito“ sekretorius Davidas Davisas, kuris buvo pagrindinis derybininkas dėl šalies išstojimo iš Europos Sąjungos (ES). O pirmadienio pavakarę apie savo pasitraukimą iš vyriausybės informavo ir šalies užsienio reikalų sekretorius Borisas Johnsonas.

Duodamas interviu BBC pirmadienį D. Davisas pareiškė, jog nėra geriausias asmuo įgyvendinti ministrės pirmininkės Theresos May „Brexit“ planą, dėl kurio jos kabinetas sutarė penktadienį, nes jis juo „netiki“. Pasak jo, Jungtinė Karalystė (JK) per derybas su ES „atsisako per daug ir per lengvai“.

Šie atsistatydinimai yra smūgis Th. May, nes jie įvyko tuomet, kai ji stengiasi įkalbėti euroskeptiškus parlamentarus paremti penktadienį su kitais kabineto nariais sutartą „Brexit“ strategiją, kuri būtų šalies principinė pozicija per besitęsiančias derybas su ES. Šis planas buvo apsvarstytas per visą dieną trukusį kabineto pasitarimą premjerės oficialiojoje užmiesčio rezidencijoje Čekerse netoli Londono.

Būsto reikalų jaunesnysis ministras Dominicas Raabas, kuris per 2016 metais vykusį referendumą dėl narystės ES agitavo už pasitraukimą iš bloko, perims „Brexit“ sekretoriaus pareigas.

Trapi dauguma

Jungtinė Karalystė bloką turėtų palikti jau kitų metų kovo 29 dieną, tačiau abi pusės dar nesuderėjo, kaip po „Brexit“ bus vykdoma prekyba tarp bloko ir JK.

Konservatoriai tarpusavyje nesutaria, kiek nuolaidų JK gali padaryti tokiais klausimais kaip Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikcijos galiojimas ar laisvas žmonių judėjimas, kad užsitikrintų gerą susitarimą dėl prekybos.

Th. May Konservatorių partija parlamente turi daugumą tik todėl, kad ją palaiko 10 Šiaurės Airijos demokratinės unionistų partijos atstovų, tad bet koks skilimas jų gretose kelia abejonių, ar jos planas dėl „Brexit“ išgyvens balsavimą Bendruomenių rūmuose. Negana to, tokio aukšto lygio atsistatydinimai kelia klausimų, ar Th. May nebus mestas iššūkis dėl jos tolesnio vadovavimo vyriausybei.

Pasirodė pranešimų, jog vyriausybė žengė neįprasta žingsnį ir opozicinę leiboristų partiją informavo apie penktadienį sutarto „Brexit“ plano detales. Tai ženklas, jog nerimaujant dėl galimo fiasko Bendruomenių rūmuose, siekiama į savo pusę palenkti leiboristus.

B. Johnsonas. Reuters/Scanpix nuotrauka

Th. May pirmadienį kreipėsi į parlamentą ir išdėstė įstatymų leidėjams naująją „Brexit“ strategiją – kad iš bloko išstojusi Jungtinė Karalystė priims kai kurias ES taisykles, siekdama užtikrinti sklandžią prekybą.

Pažėrė kritikos

Savo atsistatydinimo laiške D. Davisas ministrei pirmininkei pareiškė, kad „su dabartinėmis politikos tendencijomis ir taktika“ vis mažiau tikėtina, jog JK paliktų muitų sąjungą ir bendrą rinką. Jis tvirtino esąs „neįtikintas“, kad vyriausybės derybinė pozicija „tiesiog neprives prie reikalavimų dėl tolesnių nuolaidų“ iš Briuselio.

D. Davisas, kuris „Brexit“ sekretoriumi buvo paskirtas 2016 metais, teigė: „Pagrindinė politikos kryptis geriausiu atveju paliks mus silpnoje derybinėje pozicijoje, o galbūt ir tokioje, iš kurios nebebus išeities.“

Jis ypač kritikavo siūlymą parengti „bendras taisykles“ su ES, leidžiančias netrikdomai prekiauti su bloku. Pasak D. Daviso, tokiu atveju „didelės dalies mūsų ekonomikos kontrolė būtų perduota ES, ir tai nėra joks realus savo įstatymų kontrolės susigrąžinimas“.

Th. May savo atsakomajame laiške pareiškė, kad jos „Brexit“ planas „neabejotinai reikš galių sugrąžinimą iš Briuselio į Jungtinę Karalystę“ ir kad jis atitinka įsipareigojimą palikti Europos bendrąją rinką ir muitų sąjungą. „Norėčiau šiltai jums padėkoti už viską, ką nuveikėte per pastaruosius metus valstybės sekretoriaus poste, kad suformuotumėte mūsų pasitraukimą iš ES“, – pridūrė premjerė.

Nepaisant išsakytos kritikos dėl Th. May „Brexit“ plano, D. Davisas tvirtino, kad jis ir toliau remia ministrę pirmininkę. Pasak jo, jei jis būtų norėjęs ją nuversti, tinkamiausias metas tokiam žingsniui būtų buvę praeitų metų rinkimai, per kuriuos Th. May prarado turėtą daugumą parlamente.

Taip pat iš savo pareigų atsistatydino ir „Brexit“ jaunesnysis ministras, euroskeptikas Steve'as Bakeris.

Skirtingi vertinimai

Sekmadienį atsistatydinęs "Brexit" sekretorius Davidas Davisas šias pareigas ėjo nuo 2016 metų./Reuters/Scanpix nuotrauka

Konservatorių atstovas parlamente Peteris Bone'as gyrė D. Daviso atsistatydinimą kaip „principingą ir drąsų sprendimą“, pridurdamas: „Ministrės pirmininkės pasiūlymai, pagal kuriuos „Brexit“ tėra vien pavadinime, yra nepriimtini.“

Leiboristų partijos pirmininkas Ianas Lavery pareiškė: „Tai absoliutus chaosas ir Theresa May nebeturi jokio autoriteto.“

Apie galimą D. Daviso atsistatydinimą gandai sklido jau ne vieną mėnesį. Kaip rašo BBC JK vidaus politikos redaktorė Laura Kuenssberg: „Jo nepasitenkinimas vyriausybe jau kurį laiką nebuvo paslaptis, tačiau po ministrės pirmininkės Čekerso susitarimo su kabineto ministrais siekti glaudesnių, nei jis pageidavo, santykių su ES, jis suprato, kad jo pozicija neįgyvendinama.“

Pasak stipraus „Brexit“ šalininko parlamentaro Jacobo Reeso-Moggo, be D. Daviso paramos, Th. May bus „labai sunku“ užsitikrinti Bendruomenių rūmų palaikymą, todėl ministrė pirmininkė bus priversta persvarstyti penktadienį sutartą strategiją.

Britų pramonės konfederacijos (CBI) generalinė direktorė Carolyn Fairbairn pareiškė, kad atsistatydinimas yra „smūgis“, pridurdama, kad verslininkai palankiai sutiko penktadienį priimtą susitarimą.

O štai kai kurie už tolesnę narystę ES pasisakantys politikai pasinaudojo proga dar sykį paraginti surengti antrąjį referendumą. Lordų rūmų narys Andrew Adonisas savo tviterio paskyroje parašė: „Po DD (Davido Daviso inicialai, – red.) atsistatydinimo dar labiau priartėjome prie tautos balsavimo dėl „Brexit“ nutraukimo. Th. May įkaite laikantiems „Brexit“ šalininkams pykstantis parlamente nėra daugumos jokiai pasitraukimo sutarčiai.“