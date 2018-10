MOKSLAS IR IT

Kodėl už 5G vystymą Europoje mokama daugiausiai pasaulyje?

Donato Vertelkos iliustracija

Italijoje šį mėnesį vykstantis 5G dažnio aukcionas siekia pagerinti pasaulinį rekordą už pagrindinių dažnių juostą ir jau dabar išaugo iki 5,8 mlrd. eurų.

Tai yra daugiau nei dvigubai daugiau nei šalis planavo ir tai yra daug lyginant su 23 milijardais eurų, kuriuos telekomunikacijų bendrovės išleis šiemet Europoje paleidžiant 5G bevielį ryšį, išskyrus spektro išlaidas.

Neseniai paskelbtas aukcionas Didžiojoje Britanijoje taip pat viršijo sąnaudas, todėl bendrovėms, įskaitant „Vodafone Group Plc“, „Deutsche Telekom AG“ ir „Telefonica SA“, reikės kaskart giliau susipažinti su būsimais dažnių pardavimais regione.

Tai dar vienas įspėjimo ženklas investuotojams, atsižvelgiant į tai, kad telekomunikacijų bendrovės per ateinančius septynerius metus daugumoje Europos šalių nemato mobiliojo ryšio pajamų.

Naujos paslaugos

Regiono interneto paslaugų tiekėjai turi mažai pasirinkimo, bet turi pirkti 5G. Belaidžio ryšio 5G technologija žada greitą greitį – pakankama per kelias sekundes atsisiųsti visą pilnametražį filmą ir paleisti visiškai naujus produktus ir paslaugas, nuo bevielio automobilio iki nuotolinės operacijos arba 3D holograminių skambučių.

Tos paslaugos ir kitos galimybės, kurios dar turėtų būti apgalvotos, galėtų padėti telekomunikacijų bendrovėms kurti naujus pajamų srautus, siekiant kompensuoti mobiliųjų duomenų kainų žlugimą.

Talpos riba

Nors kai kurie telekomunikacijų vadovai abejojo ​​5G verslo reikalais, duomenų srautas kasmet auga apie 40 proc., todėl dabartiniai 4G tinklai gali būti greitai perkrauti. 5G duomenų perdavimo pajėgumas yra apie septynis kartus didesnis nei 4G.

Be 5G, bendrovės šį mėnesį turi įtraukti į sąnaudas didžiulį masyvų ir antenų skaičių miestuose, kad susidorotų su didžiuliu duomenų naudojimu, teigiama „Boston Consulting Group“ ataskaitoje paskelbtoje šį mėnesį.

Pasak „Boston Consulting Group“, nepaisant to, kad kai kuriose šalyse pernelyg didelės išlaidos, susijusios su radijo bangų užtikrinimu, 5G sistemose gigabaito kaina gali sumažėti daugiau nei 90 proc. laikui bėgant, o tai padeda operatoriams išlaikyti savo tinklo išlaidas tvariu lygiu.

„Varomoji jėga yra tai, kad tai bus pigiausias būdas padidinti pajėgumus“, – sakė Bengt Nordstrom, telekomunikacijų konsultantas „Northstream AB“ Stokholme. „Jei nesuprantate, kad ši technologija daro plėtrą pigesnę, jums kyla problemų.“

Kiti aukcionai

5G aukcionai visame regione yra iššūkis Europos mobiliesiems operatoriams, nors ne visi jie yra struktūrizuoti kaip itališkas, nes netolygus spektro pasiskirstymas sustiprino siūlymų kainų karą, teigia „Bloomberg Intelligence“.

„New Street Research“ analitikas Andrew Entwistle teigia, kad mažesni operatoriai galėtų matyti, kad jų verslo modeliai yra įtempti, jei didesni žaidėjai juos bando išstumti iš svarbaus spektro.

Atsilieka

Europa jau atsilieka: JAV šiais metais AT & T Inc. ir T-Mobile JAV Inc pradės 5G paslaugas daugybėje miestų, o Kinija, dar viena agresyviai investuojanti šalis. Prognozuojama, kad ji bus didžiausia pasaulyje 5G rinka 2025 m.

Pirma Europoje?

Kanclerė Angela Merkel nori, kad Vokietija taptų lyderiu naujosiose technologijose, nes šalies pramonė suskaitmenina, kol kitos šalys, tarp jų ir U.K., Italija ir Suomija, dar tik siekia paskirstyti dažnius.

BT Group Plc EE ketina pradėti komercines 5G paslaugas kažkur kitų metų pabaigoje, o Telia planuoja pradėti Helsinkyje 2019 m. pradžioje. Vokietijos operatoriai tikisi, kad iki 2020 m. Jie pristatys plačias 5G paslaugas, – teigia „Bloomberg“.