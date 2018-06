MOKSLAS IR IT

Išmaniuosius galima paversti ilgaamžiais

Karštis telefonui yra žalingas, todėl rekomenduojama vasarą jį laikyti tokioje vietoje, kur saulė ar tiesioginis karštis nepasieks. "Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka

Išmanųjį mobilųjį telefoną vartotojai yra linkę keisti kas 2–3 metus. Naujo įrenginio dairomasi ne tik dėl to, kad šis sugedo ar nusidėvėjo – paskata keisti išmanųjį gali kilti dėl greitai išsikraunančios baterijos ar operacinės sistemos, nebepalaikančios mobiliųjų programėlių. „Lietuvos žinios“ domėjosi, kokie paprasti žingsniai gali užtikrinti telefono ilgaamžiškumą.

Esame įpratę telefono bateriją krauti per naktį, išmanųjį telefoną su savimi pasiimti visur, kur einame, be to, įrenginio naudojimo praktiką formuoti pasikliaujant mitais ar nuojauta. Kai kuriuos įpročius reikėtų pakeisti, kad telefono gyvavimo laikas būtų ilgesnis.

Net 34 proc. apklaustųjų duše neapsieina be mobiliojo interneto. Tačiau drėgmės pavojus išmaniajam nekyla tik tuo atveju, jei telefono modelis yra atsparus vandeniui.

Kad baterija veiktų ilgiau

Išmaniojo mobiliojo telefono ilgaamžiškumas smarkiai priklauso nuo baterijos „ilgo gyvavimo“, nes ir puikiai veikiantis įrenginys bus niekam tikęs, jei jo baterija akimirksniu išsieikvos. Kad baterija kasdien veiktų ilgiau, galima suformuoti naujus paprastus įpročius.

Vienas svarbiausių žingsnių išmaniojo telefono baterijų ilgaamžiškumo link – neuždarinėti „budinčių“ programėlių, kuriomis naudojatės dažnai.

Dažnas programėlių išvalymas iš „fono“, t. y. jų uždarymas, nėra rekomenduotinas dalykas – ypač tų programėlių, kurios yra dažnai įjungiamos arba naudojamos. „Kiekvienas konkrečios programėlės paleidimas iš naujo reikalauja daugiau telefono resursų – procesorius apkraunamas stipriau, tad nuo to nukenčia ir baterija, nes reikalaujama daugiau energijos sąnaudų. Nenaudojamos programėlės telefone yra tarsi „užmigdomos“, tad kitą kartą įsijungus programėlę telefonui energijos resursų reikės mažiau. Todėl programėlių uždarymas iš fono nėra rekomenduotinas – jis labiau skirtas programėlėms, kurios arba užstringa, arba veikia netinkamai“, – sakė komandos „Bitės profai“ ekspertas Egidijus Adomkaitis.

Taip pat rekomenduojama išjungti programėles, kurios nenaudojamos. Kuo telefone daugiau programėlių, tuo didesnė tikimybė, kad jos, veikdamos fone, gali eikvoti telefono bateriją. Tad reikėtų reguliariai pasitikrinti programėlių sąrašą ir tas, kurios nenaudojamos, pašalinti.

Nesvarbius automatinius programėlių įspėjimus siūloma išjungti. Įvairios programėlės, pavyzdžiui, naujienų portalai, dažnai automatiškai siunčia įvairius naujienų pranešimus, kurių gausa eikvoja bateriją.

Jei pavyksta, rekomenduojama rečiau tikrinti e. paštą telefone. Jei gaunate daug elektroninių laiškų ir kiekvienas toks laiškas iššoka ekrane, supypsi ar suvibruoja, sunku tikėtis labai ilgo baterijos veikimo. Jei galimybės leidžia iškart nereaguoti į elektroninį laišką, galima nustatyti, kad automatiškai e. pašto dėžutė būtų tikrinama, pavyzdžiui, kas 15 ar 30 minučių. Taip pat yra galimybė nustatyti, kad elektroninis paštas būtų patikrinamas tik tada, kai užeinate į pašto programėlę. Taip telefono baterija tausojama maksimaliai.

Nenaudojant navigacijos siūloma išjungti automatinį vietos nustatymą (GPS), mat įjungus GPS telefonas nuolat stengiasi identifikuoti buvimo vietą ir taip eikvoja bateriją. Jei tiksli telefono buvimo vieta nėra būtina, pavyzdžiui, jei tuo metu nesinaudojate navigacija, GPS būtų geriau išjungti.

Išjungti, jei juo nesinaudojama nuolat, reikėtų ir „Bluetooth“ ryšį. Jį naudojame norėdami susijungti su įvairiais prietaisais (automobilio laisvų rankų įranga, garso kolonėlės ir t. t.) arba perduodami įvairius failus trumpu atstumu, tad įjungus „Bluetooth“ ryšį telefonas nuolat ieško įrenginių, su kuriais galėtų susijungti, ir taip sekina bateriją.

Jei telefonu naudojamasi vietoje, kur ryšys dažnai šokinėja tarp 3G ir 4G, rekomenduojama nusistatyti, kad ryšio pasirinkimas būtų ne automatinis, o, pavyzdžiui, tik 4G/LTE. Taip sutaupysite baterijos energijos, nes dažnai „šokinėdamas“ ryšys eikvoja akumuliatorių.

Išmanieji telefonai turi vis didesnius ir spalvingesnius ekranus, tad natūralu, kad norima grožėtis kuo ryškesniu bei šviesesniu vaizdu. Tačiau tai ypač eikvoja telefono bateriją. Jei nežiūrite filmo ar nereikia telefone redaguoti nuotraukų, išjunkite automatinį telefono ekrano šviesumą ir šiek tiek jį pritemdykite.

Be to, dažnai norint išgirsti skambutį naudojamas tiek skambėjimo tonas, tiek vibracija. Siekiant tausoti bateriją reikėtų pasirinkti tik vieną iš jų.

Tam, kad bateriją tausotume dar labiau, E. Adomkaitis siūlo dažniau naudoti mobiliuosius duomenis, o ne WiFi.

Iki galo įkrauta baterija – nesveika

Dėl „sveikiausio“ būdo įkrauti telefono bateriją diskusijos kyla iki šių dienų, tad vienos tiesos vis dar nėra. Tačiau dažniausiai, kaip teigė ekspertas, prieinama prie išvados, kad telefono geriausia neiškrauti iki nulio procentų. „Likus maždaug 15 proc. galima drąsiai pradėti jį krauti. Taip pat reikėtų stengtis krauti ne iki 100 proc., bet iki maždaug 97 procentų. Tokiu būdu baterija mažiau susidėvi, t. y. po kelerių metų baterijos talpa išlieka arčiau tos, kuri yra nurodyta gamintojo (mAh)“, – sakė E. Adomkaitis.

Jis taip pat nerekomendavo palikti telefono krautis per naktį, nes tai yra ne tik nesaugu (iki šiol pasitaiko įvairių nemalonių atsitikimų dėl trumpojo jungimo), tačiau ir patys telefono baterijos įkrovimo ciklai turėtų būti trumpesni.

Nemėgsta kaitros ir drėgmės

Telefoną paprastai pasiimame visur, kur tik einame. Tad jei lepinamės saulėje, neretai „lepinasi“ ir telefonas, tik, kitaip nei mums, tokios saulės vonios įrenginiui nėra malonios.

„Saulėje palikti telefono tikrai nerekomenduotume, nes kaistanti įranga gali sukelti įvairių gedimų, pavyzdžiui, pradėti gesti ar silpnėti baterija. Karštis telefonui yra žalingas, todėl rekomenduojame – ypač vasarą – jį laikyti tokioje vietoje, kur saulė ar tiesioginis karštis jo nepasieks“, – sakė E. Adomkaitis.

Drėgmė, kaip ir karštis, yra telefono priešas. Todėl pasiimti jį į vonios kambarį, kaip yra linkęs daryti dažnas vartotojas, reikėtų vengti. 2016 metais „Bitės Lietuva“ atliktas tyrimas parodė, kad net 34 proc. apklaustųjų duše neapsieina be mobiliojo interneto. Drėgmės pavojus išmaniajam nekyla tik tuo atveju, jei telefono modelis yra atsparus vandeniui.

„Jei telefonas yra atsparus drėgmei, dulkėms ir vandeniui (tai dažniausiai nurodo ir patys gamintojai), vadinasi, šių dalykų bijoti nereikėtų. Kita vertus, nederėtų ir piktnaudžiauti šiomis telefono savybėmis. Jei giliai su juo nardysite ar ilgam laikui kur nors panardinsite, drėgmė ir tokiam telefonui gali pakenkti. O tais atvejais, kai telefonas neturi atsparumo vandeniui bei drėgmei, tikrai nerekomenduojama palikti jo, pavyzdžiui, vonios kambaryje. Jei telefoną paveiks drėgmė, jis gali sugesti ne iš karto, o tik po tam tikro laiko, pavyzdžiui, įvykus kontaktų oksidacijai. Tada tokio telefono taisymas nebus pigus, nes žala bus tokia pati, kaip jam įkritus į vandenį“, – pasakojo E. Adomkaitis.

Operacinė sistema

Atsirandant naujoms operacinės sistemos versijoms, kai kurios mobiliosios programėlės nustoja veikti telefonuose, kuriuose operacinė sistema neatnaujinta. Tai ne problema tiems, kurie turi naujausią išmanųjį telefoną ir gali be sunkumų diegti naujinius. Tačiau ką daryti vartotojams, kurių įrenginiai senesni ir naujausia operacinė sistema apkrauna „senuką“?

Jeigu programėlė atsinaujino ir dėl senesnės telefono operacinės sistemos versijos nebeveikia, E. Adomkaitis patarė paieškoti ir atsisiųsti panašių programėlių į tas, kurios atsinaujino ir nebeveikia, tinkamų jūsų aparate įdiegtai operacinei sistemai – taip gali pavykti išspręsti iškilusią problemą.