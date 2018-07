Valdantiesiems gražiausias buvo savas balsas

Rima Baškienė: “Susikalbėjimo trūkumas Seimo darbui suteikia nereikalingo sąmyšio.” Alinos Ožič nuotrauka

Prieš kelias dienas pasibaigusios Seimo pavasario sesijos naujovės – plenarinių posėdžių salėje rengiamos diskusijos strateginiams klausimams aptarti ir Vyriausybės narių pateikiama informacija apie priimtų teisės aktų įgyvendinimą – opozicijai įspūdžio nepaliko. Esą valdančiajai daugumai diskusijos apskritai nereikalingos, nes ji tenori girdėti vieną nuomonę – savo.

Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis dar kovą, prieš prasidedant pavasario sesijai, pabrėžė, kad naujovės pirmiausia skirtos teisėkūros lygiui kelti. „Bus siekiama įstatymų kokybės. Manome, kad įstatymus galima priimti tik gerai padiskutavus“, – tuomet kalbėjo jis. Seimo Spaudos biuro duomenimis, per pavasario sesiją surengtos specialios diskusijos moterų teisių, mokesčių sistemos tobulinimo klausimais, o vykdant parlamentinę kontrolę išklausyti ministrų pranešimai apie priimtų įstatymų įgyvendinimą. Abi diskusijas lydėjo triukšmas: aptariant mokesčių klausimus durimis trenkė opozicija, moterų problemų aptarimas nukeltas esą dėl netinkamai parinktos dienos.

Demokratinio mąstymo stoka

Birželio viduryje buvo surengta diskusija dėl mokesčių sistemos pertvarkos. Dalis opozicijos – konservatoriai ir liberalai, protestuodami, kad valdantieji atmetė jų pasiūlymą į posėdį pakviesti Lietuvos banko valdybos pirmininką Vitą Vasiliauską, išėjo iš plenarinių posėdžių salės. „Diskusija buvo dirbtina, opozicijai neleista pasiūlyti savo ekspertų“, – „Lietuvos žinioms“ sakė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotojas Jurgis Razma. Be to, anot jo, rengti tokią diskusiją reikėtų prieš pateikiant projektus, o ne tada, kai valdantieji jau yra apsisprendę ir nieko keisti neketina. „Tai buvo daugiau viešųjų ryšių akcija“, – pridūrė konservatorius.

Jis pasigedo rimtų svarstymų dėl mokytojų darbo etatinio apmokėjimo, perėjimo prie klasės krepšelio principo, pensijų sistemos keitimo. „Valdantiesiems diskusijų žanras atrodo nelabai prasmingas. Pamatę, kad turėdami balsų daugumą gali išspręsti bet ką, jie pasijuto viską žinantys geriausiai“, – pažymėjo J. Razma. Valdančiųjų demokratinio mąstymo stoką, anot jo, liudija ne vien diskusijų trūkumas.

Kurti kitai nuomonei

Liberalų sąjūdžio lyderio ir Seimo frakcijos seniūno Eugenijaus Gentvilo nuomone, ministrų kvietimas į posėdį, kad šie papasakotų, kaip vykdomi vieni ar kiti įstatymai, nekritikuotinas, nors „kokybiškai nieko nauja taip pat nėra“. Pats diskusijų žanras, pasak jo, naudingas tik vienu atveju – kai išklausomos įvairios nuomonės. Tačiau diskusija dėl mokesčių, liberalo akimis, buvo „demokratijos vaidinimas“. „Sunku suprasti, kodėl kalbėti pakviestas vieno komercinio banko ekonomistas, o komercinius bankus prižiūrinčio Lietuvos banko vadovas nekviečiamas“, – stebėjosi E. Gentvilas.

Kur kas griežčiau ministrų ataskaitas vertino Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos seniūnas Juozas Olekas. Jo žodžiais, būta vien panegirikos, stengiantis visiems „papudruoti smegenis ir pamuilinti akis“. Be to, ministrai, anot socialdemokrato, nelabai norėjo atsakinėti į esminius klausimus. „Drąsiai galima sakyti, kad toks žanras nepasitvirtino“, – pareiškė J. Olekas. Jo nuomone, valdantieji vengia diskusijų pirmiausia dėl to, kad stokoja informacijos. „Jie daro reformą dėl reformos ir vadina save reformatoriais. Tačiau negali atsakyti į pagrindinius žmonėms rūpimus klausimus“, – teigė socialdemokratas.

Žada daugiau naujovių

Seimo pirmoji vicepirmininkė „valstietė“ Rima Baškienė tikino, kad diskusijos apie mokesčių naujoves tikslas buvo išgirsti ekspertų, o ne valdančiųjų ir opozicijos nuomonę. „Ekspertų diskusijos tikrai pasitvirtino“, – pridūrė politikė. Ji priminė, kad visi Seimo nariai savo nuomonę dėl mokesčių pertvarkos galėjo išsakyti svarstant projektus. Tam, anot R. Baškienės, buvo skirta pakankamai laiko. „Ekspertų diskusijas tęsime. Pirmomis rugsėjo dienomis bus surengtas išsamus pokalbis apie tai, kaip Lietuva atrodo Europos Sąjungos kontekste“, – dėstė ji.

Parlamentarė taip pat įsitikinusi, kad visiškai naudinga buvo ir kas savaitę Seimo nariams ministrų pateikiama informacija apie įstatymų įgyvendinimą. „Tai daryti planuojame ir rudenį“, – tvirtino R. Baškienė. Ji žadėjo, kad kitą sesiją bus skatinama daugiau bendradarbiauti pačias frakcijas, rengiami dažnesni komitetų pirmininkų ir frakcijų seniūnų pasitarimai. „Susikalbėjimo trūkumas Seimo darbui suteikia nereikalingo sąmyšio“, – aiškino R. Baškienė.