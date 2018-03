Seimo pirmininkas neprieštarauja žemės įsigijimo procesų tyrimui Seime

BNS 2018 03 01 18:47

Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis neprieštarauja žemės įsigijimo procesų tyrimui specialioje parlamentinėje komisijoje.

„Galima ją (komisiją – BNS) sudaryti. Tikiuosi, kad ji atsakytų į tuos klausimus ir tada būtų mažiau eskaluojama“, – žurnalistams Lenkijoje tvirtino V. Pranckietis.

Vis dėlto Seimo vadovas teigė, jog komisija gali nerasti įstatymo pažeidimo atvejų.

„Aš galvoju, kad gali inicijuoti parlamentinį tyrimą tie, kas mano, jog tai reikalinga, bet pirmiausia reikėtų įsitikinti, ar buvo veikiama atitinkant įstatymus ar prieš įstatymus. Jeigu buvo veikiama pagal įstatymus, tai turbūt tyrimas niekur neatves. Tiesiog po tyrimo bus pasakyta, kad tokia buvo tvarka ir tuo buvo naudojamasi“, – tvirtino V. Pranckietis.

Seimo pirmoji vicepirmininkė „valstietė“ Rima Baškienė trečiadienį teigė, kad nemano, jog žemės įsigijimo procesus turėtų tirti speciali parlamentinė komisija, nes į visus Seimo narių klausimus galėtų atsakyti atsakingos institucijos.

Opoziciniams konservatoriams šią savaitę pavyko surinkti reikiamą parašų skaičių, kad būtų inicijuojamas parlamentinis tyrimas dėl žemės valdymo ir įsigijimo procesų Lietuvoje. Tačiau dėl šio siūlymo dar turės apsispręsti Seimas.

Iniciatyva gimė po to, kai portalas 15min.lt informavo, kad valdančiųjų „valstiečių“ lyderiui Ramūnui Karbauskiui priklausantis „Agrokoncernas“ naudojosi politiko sūnų, sesers, brolio, tėvo valdoma žeme ir galbūt apeina įstatymu nustatytą ribojimą vienam fiziniam arba juridiniam asmeniui valdyti ne daugiau kaip 500 hektarų.

Parlamentinį tyrimą daugiausia palaiko opoziciniai konservatoriai, tačiau iniciatyvą parėmė ir keli liberalai, „Tvarkos ir teisingumo“ frakcijos nariai.

Seime siūloma aiškintis, kurie fiziniai ir juridiniai asmenys Lietuvoje valdo daugiau nei 500 hektarų žemės ūkio paskirties žemės, nustatyti kiek žemės yra įsigijusios žemės ūkio, jo technikos ar trąšų prekybos įmonės.

Taip pat būtų bandoma nustatyti, kaip žmonės ir įmonės apeina 500 hektarų ribojimą ir ar dabartinis teisinis reguliavimas yra pakankamas šiam ribojimui įgyvendinti. Be to, komisija aiškinsis, kaip plačiai paplitęs vekselių naudojimas žemės ūkyje ir kiek žmonių dėl to prarado savo žemę.

Siūloma, kad komisija pateiktų išvadą, kaip reikėtų keisti žemės įsigijimo ir valdymo politiką bei tai numatančius įstatymus.