Reformų vežimui – pagaliai į ratus

Premjero Sauliaus Skvernelio planai stringa ir dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos iniciatyvų. Alinos Ožič nuotrauka

Įžvalgiai pasielgė premjeras Saulius Skvernelis dėl Seime svarstomų reformų apsisprendęs atidėti kitą savaitę planuotą vizitą į Izraelį. Kyla realus pavojus, kad dėl parlamentarų korekcijų Vyriausybės parengta permainų programa gali pakisti neatpažįstamai.

Šešių reformų planus pristačiusi Vyriausybė optimistiškai tikėjosi, kad Seimas iki pavasario sesijos pabaigos – birželio 30-osios patvirtins bent jau mokesčių ir pensijų pertvarkos planus. Tačiau vakarykščiai Biudžeto ir finansų (BFK) bei Socialinių reikalų ir darbo komitetų (SRDK) posėdžiai leidžia įtarti, kad Vyriausybės viltims išsipildyti nelemta. Atsižvelgdami į gausius parlamento narių siūlymus, abu komitetai išsakė kitokią nuomonę tiek dėl Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įstatymo pataisų, tiek dėl „Sodros“ tarifų bei vadinamųjų lubų ir kitų nuostatų.

Premjeras vakar ramino, kad reformos Seime nestringa. „Galutiniai sprendimai priimami plenariniame posėdyje, o komitetuose visada būna audringų diskusijų, registruojami papildomi siūlymai“, – sakė S. Skvernelis. Jis įspėjo, kad kai kurių naujų siūlymų teikimas gali pakenkti visam pertvarkų paketui. Premjero teigimu, visas reformas reikia vertinti kaip visumą, o mėginimai „išdraskyti arba sugriauti vieną ar kitą komponentą“ gali išardyti sistemą ir sutrukdyti pasiekti ilgalaikius tikslus.

Premjero Sauliaus Skvernelio planai stringa ir dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos iniciatyvų.

Sudėliojo savaip

SRDK nariai vakar pritarė, kad GPM tarifas būtų 20 proc. – vienu procentu mažesnis, nei siūlo Vyriausybė. Ši idėja priklauso valdančiosios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lyderiui bei parlamentinės frakcijos seniūnui Ramūnui Karbauskiui. Vyriausybė siūlo, kad konsolidavus socialinio draudimo įmokas darbuotojų pusėje darbo pajamoms būtų taikomas 21 proc. GPM tarifas. Parlamentarai vakar pasisakė už neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) taikymo 2019 metais išplėtimą iki 1,5 vidutinio darbo užmokesčio (VDU), nors Vyriausybė siūlė plėsti iki 2,5 VDU. Seimo nariai taip pat nutarė atsisakyti Vyriausybės parengto „Sodros“ viršutinės ribos („lubų“) įvedimo plano.

SRDK vakar nusprendė, kad daug dividendų gaunantys asmenys turėtų būti apmokestinti 20 proc. , o ne 15 proc., kaip dabar, GPM tarifu. Tačiau posėdyje dalyvaujanti finansų viceministrė Daiva Brasiūnaitė atkreipė parlamentarų dėmesį, kad papildomas dividendų apmokestinimas nėra gera idėja. Pasak jos, kiltų didelė rizika dėl papildomų pajamų, be to, sumažėtų konkurencingumas. Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis politikus mėgino atkalbėti nuo užmojų keisti kai kurių individualios veiklos pajamų apmokestinimą. Tačiau SRDK nariai perspėjimų neklausė – pritarė, kad 120 VDU viršijančios individualios veiklos pajamos irgi būtų apmokestinamos 20 proc. GPM tarifu.

Svarstymas atidėtas

„Sodros“ įmokų viršutinės ribos įvedimui vakar nepritarė ir BFK. Pagal Vyriausybės pateiktą „Sodros“ įmokų „lubų“ planą kitąmet jos turėtų siekti 120 VDU, 2020 metais – 84 VDU, o 2021 metais – 60 VDU. „Sodros“ viršutinę ribą viršijančioms pajamoms būtų taikomas 25 proc. GPM tarifas. BFK vakar nepriėmė sprendimo ir dėl Vyriausybės siūlymo apmokestinti antrąjį ir tolesnius vieno žmogaus būstus. Svarstyme nuspręsta padaryti pertrauką.

Pasak konservatoriaus Mykolo Majausko, šis mokestis paliestų apie 300 tūkst. gyventojų, kurie per metus turėtų vidutiniškai sumokėti po daugiau nei 30 eurų. Parlamentaro teigimu, žmonės turėtų pildyti deklaracijas, tai didintų biurokratinę naštą tiek jiems, tiek mokesčių administratoriui. Be to, anot M. Majausko, mokesčio bus nesunku išvengti, būstą perrašant artimiesiems ar giminaičiams. Komiteto posėdyje dalyvaujantis finansų ministras Vilius Šapoka užsiminė, kad Seimui nepritarus šiam pasiūlymui Vyriausybė ieškos galimybės, kaip kompensuoti iš šio mokesčio planuojamus gauti 11 mln. eurų. Ministro teigimu, pasiūlyta schema padėtų išvengti burbulų formavimosi nekilnojamojo turto rinkoje.

BFK nario konservatoriaus Andriaus Kubiliaus nuomone, visą būstą reikėtų apmokestinti remiantis jo verte, o ne gyventojų būstų skaičiumi. Pasak jo, geresnis būdas būtų Lietuvos banko pasiūlymas apmokestinti visą gyventojų nekilnojamąjį turtą, atsižvelgiant į jo bendrą vertę.

Užplūdo pataisos

Koreguoti Vyriausybės pateiktus mokesčių bei pensijų pertvarkos planus pirmieji ėmėsi LVŽS atstovai su lyderiu priešakyje. Savų idėjų pažėrė ir kiti valdančiųjų luoto partneriai „socialdarbiečiai“. Neatsiliko ir Seimo opozicijos atstovai. Pasipiktinę valdančiųjų nenoru į antradienį Seime vykusią diskusiją mokesčių klausimais pasikviesti Lietuvos banko vadovą Vitą Vasiliauską ir dėl to palikę plenarinių posėdžių salę, vakar jie šias temas gvildeno savarankiškai, pasikvietę profsąjungų atstovus.

Kaip žinoma, visi mokesčių sistemos pokyčiai turi būti patvirtinami likus pusmečiui iki jų įsigaliojimo. Nespėjus Vyriausybės pateiktų projektų priimti pavasario sesijoje, jie būtų svarstomi rudenį drauge su ateinančių metų biudžetu. Tada jų įsigaliojimas būtų atidėtas iki kitų metų vidurio.