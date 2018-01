Parlamentinės lėšos leistos netaupant

Neseniai mandato atsisakęs Kęstutis Pūkas, esą dėl ligos kurį laiką nedalyvaudamas Seimo posėdžiuose, parlamentinei veiklai panaudojo 9763 eurus. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Seimo nariai su parlamentine veikla susijusioms išlaidoms pernai panaudojo 1 mln. 167 tūkst. 991 eurą. Didžiausios sumos pagal seniai nusistovėjusią tradiciją leistos automobilių eksploatacijai ir remontui, biurų, kompiuterinės technikos nuomai, eurų negailėta už viešosios informacijos paslaugas, suvenyrams, gėlėms, vizitinėms kortelėms.

Jeigu už parlamentinę veiklą atseikėjama lėšų, jos turi būti „įsisavintos“. Šiuo principu, nepriklausomai nuo kadencijos, vadovaujasi dauguma Seimo narių. Kiekvienas parlamentaras 2017-aisiais parlamentinei veiklai galėjo išleisti 9874,7 euro. Seimo Etikos ir procedūrų komisijos paskelbta ataskaita rodo, kad dauguma tautos išrinktųjų šią sumą išsėmė iki cento. Palyginti su sausiu, gruodį kiekvieno Seimo nario parlamentinei veiklai skirtas pinigų kapšas papilnėjo 57,5 euro ir siekė 850,8 euro (1 vidutinis mėnesinis darbo užmokestis – VMDU).

Du politikai kapšo nelietė

Nė karto parlamentinėmis lėšomis pernai nesinaudojo du Seimo nariai – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) lyderis bei frakcijos seniūnas Gabrielius Landsbergis ir šios frakcijos narė Ingrida Šimonytė.

Taupus buvo ir Seimo vicepirmininkas, Lietuvos socialdemokratų darbo frakcijos atstovas Gediminas Kirkilas. Jis per 12 mėnesių iš šio kapšo išleido 328 eurus kelionės išlaidoms užsienyje apmokėti. Galima spėti, kad taip G. Kirkilas įvykdė Seimo valdybos sprendimą kompensuoti komandiruotės į Gruziją, į kurią jis atsisakė vykti, nuostolius. „Lietuvos žinios“ gruodžio pradžioje rašė, jog, Seimo vicepirmininkui paskutinę minutę dėl asmeninių priežasčių atsisakius skristi į Tbilisį, Seimo valdyba nusprendė, kad jis turi grąžinti apie 400 eurų.

620 eurų per metus išleido Seimo vicepirmininkė TS-LKD atstovė Irena Degutienė. Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis per šį laikotarpį panaudojo 1074 eurus parlamentinių lėšų. Jis pirko viešosios informacijos rengėjų paslaugų už 590 eurų, gėlių – už 350 eurų. Kiti Seimo valdybos nariai buvo išlaidesni – parlamento vicepirmininkė Irena Šiaulienė per metus išleido 6448 eurus, pirmoji vicepirmininkė „valstietė“ Rima Baškienė – 9300 eurų, vicepirmininkas „valstietis“ Arvydas Nekrošius – 9830 eurų. Seimo vadovybės nariai kas mėnesį dar gauna lėšų reprezentacinėms reikmėms: Seimo pirmininkas – 1 VMDU, jo pavaduotojai – 0,5 VMDU dydžio sumą.

Leido taupydami

Būrys parlamentarų išleido maždaug pusę ar mažiau metams numatytų parlamentinių lėšų limito. Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas „valstietis“ Stasys Jakeliūnas išsivertė su 2875 eurais, konservatorius Arvydas Anušauskas išleido 3115, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis ir frakcijos seniūnas Ramūnas Karbauskis – 3616, konservatorė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė – 3865, Mišriai Seimo narių grupei priklausanti Aušra Maldeikienė – 3770 eurų. Premjeras Saulius Skvernelis per metus išleido 2556 eurus parlamentinių lėšų. Už 653 eurus jis pirko suvenyrų, 588 eurai panaudoti biuro, kompiuterinės technikos nuomai, 266 eurai – kanceliarinėms prekėms.

Iš Seimo narių ministrų taupiausiai vertėsi Užsienio reikalų ministerijos vadovas Linas Linkevičius. Per metus jis panaudojo 193 eurus parlamentinių lėšų. Kur kas daugiau jų leido žemės ūkio ministras „valstietis“ Bronius Markauskas – 7854 eurus, iš jų beveik 1800 eurų sumokėjo viešosios informacijos rengėjams. Sveikatos apsaugos ministras „valstietis“ Aurelijus Veryga parlamentinei veiklai panaudojo 5780 eurų, iš jų per 2000 eurų – įvairiems suvenyrams įsigyti. 2017-ųjų lapkritį ūkio ministru paskirtas buvęs Ekonomikos komiteto pirmininkas Virginijus Sinkevičius per 12 mėnesių parlamentiniams reikalams išleido 9586 eurus.

Priminsime, kad kas mėnesį į kiekvieno ministro reprezentacinį fondą, skirtą atstovavimo šalyje ir užsienyje išlaidoms finansuoti, pervedama 1 VMDU suma. Anksčiau teigta, kad premjeras S. Skvernelis reprezentacinio fondo neturi.

Pirkta suvenyrų ir gėlių

Nemažai parlamentarų automobilių eksploatacijai, priežiūrai, remontui išleido pusę ar kiek daugiau metinės parlamentinių išlaidų sumos. Rekordininkas – konservatorius Paulius Saudargas, tam skyręs 7477 eurus iš 9161.

Užtat kiti kolegos negailėjo lėšų suvenyrams. Liberalas Jonas Varkalys jiems atseikėjo 3389 eurus, „valstietis“ Eugenijus Jovaiša – 2046, „valstietis“ Vytautas Bakas – 2000 eurų. Keli Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos nariai nemenkas sumas skyrė gėlėms pirkti: Česlavas Olševskis – 2100 eurų, Jaroslavas Narkevičius – 1391 eurą, Leonardas Talmontas – 984 eurus. Gėlių už 1006 eurus pirko ir „valstietė“ Levutė Staniuvienė.

Viešosios informacijos rengėjų teikiamos paslaugos labiausiai domino „tvarkiečius“. Jų lyderis ir frakcijos seniūnas Remigijus Žemaitaitis šiam tikslui išleido 4042 eurus, Juozas Imbrasas – 2224 eurus, Kęstutis Bartkevičius – 2209 eurus. Tuo metu „valstietis“ Darius Kaminskas informacijai viešinti teskyrė 24 eurus, konservatorius Vytautas Juozapaitis – 36 eurus. Liberalas Jonas Liesys vizitinių kortelių bei kitos informacijos gamybai panaudojo 13,6 euro, konservatorius Mykolas Majauskas – 2849 eurus. „Valstietis“ Virgilijus Poderys prenumeratai nepagailėjo 2385 eurų, konservatorius Sergejus Jovaiša 1536 eurus išleido knygoms.

