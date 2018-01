Lietuvoje bus pagerbtas Holokausto aukų atminimas

BNS 2018 01 26 7:54

Niujorke Holokausto aukų atminimo vakaras./ AFP/Scanpix nuotrauka

Vilniuje ir Panevėžyje penktadienį bus pagerbtas Holokausto aukų atminimas, renginiai minint Tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną vėliau vyks ir kituose miestuose.

Vilniuje, Užsienio reikalų ministerijoje vyksiančiame renginyje dalyvaus ministras Linas Linkevičius, Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky, Izraelio ambasados Lietuvoje pavaduotoja Efrat Hochstetler, teatrologė, profesorė Irena Veisaitė. Minėjime taip pat dalyvaus operos solistas Rafailas Karpis, bus atidaryta Mečio Brazaičio nuotraukų paroda „Vilniaus žydų kvartalas“.

Panevėžyje penktadienį žmonės kviečiami rinktis žydų kapinėse, prie memorialo atminties skvere, greta Vyturio progimnazijos. Vėliau susirinkusieji vyks į masinę žudynių vietą – Kurganavos mišką, kur buvo nužudyti 8 tūkst. Panevėžio žydų, Panevėžio žydų bendruomenės būstinėje bus atidaryta paroda „Holokausto tragedija“.

Kaune ši diena bus minima pirmadienį – renginyje bus pristatyta kompozicija „Išgelbėti pasauliai“, bus rodomos dokumentinio filmo „Vilties etiudas“ ištraukos.

Tarptautinę Holokausto aukų atminimo diena minėjimas siejamas su 1945-ųjų sausio 27-ąja, kuomet buvo išlaisvinti Aušvico koncentracijos stovyklos kaliniai. Didžiausioje nacių koncentracijos ir naikinimo stovykloje nužudyta per 1,5 mln. žmonių, iš kurių – per 1 mln. žydų..

Per Antrąjį pasaulinį karą naciai Lietuvoje, dažnai padedami lietuvių kolaborantų, išžudė per 90 proc. iš daugiau kaip 200 tūkst. Lietuvos žydų. Už žydų gelbėjimą Pasaulio teisuoliais yra pripažinti per 800 lietuvių. Lietuvoje šiuo metu gyvena apie 5 tūkst. žydų.