Į avariją pateko 4 šarvuočiai, sužeista apie 10 karių

BNS 2018 06 07 11:48

Prienų rajone ketvirtadienį susidūrė keturi Jungtinių Valstijų kariuomenės šarvuočiai, per avariją sužeista apie 10 amerikiečių karių, BNS pranešė Lietuvos kariuomenės atstovas.

Du iš keturių JAV šarvuočių „Stryker“ nuvažiavo nuo kelio, jie vyko į Kazlų Rūdą, BNS sakė Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo atstovas spaudai kapitonas Tomas Pakalniškis.

JAV kariai dalyvauja Baltijos šalyse birželį vykstančiose pratybose „Kardo kirtis“.

lytaus apskrities policijos atstovė Eglė Kačinskienė BNS sakė, kad pranešimas apie avariją gautas apie 11.10 val. Sužalojimai yra nesunkūs, civiliai nenukentėjo, jie nesusiję su šiuo įvykiu. Šarvuočiai susidūrė tarpusavyje.

Policija buvo iškviesta reguliuoti eismo, ar kariai ligoninėje, kol kas nežinoma.

LŽ primena, jog birželio 6 d. vėlyvą vakarą Jungtinių Amerikos Valstijų Sausumos pajėgų II-ojo kavalerijos pulko pirmosios didžiosios kolonos įriedėjo į Lietuvos teritoriją – taip prasidėjo didžiausias iki šiol šalyje vykdytas karinės technikos judėjimas etapas. Tai tarptautinių pratybų „Saber Strike 2018“ (liet. „Kardo kirtis 2018“) dalis.

Iš viso per artimiausias tris birželio 6–9 d. naktis į Lietuvą įvažiuos apie keturiasdešimt kolonų – daugiau kaip 1 tūkst. kovinės technikos priemonių ir 3 tūkst. JAV karių, pranešė Krašto apsaugos minsiterija.

Per pirmąją naktį, birželio 6 d., planuojama, kad į Lietuvos teritoriją turėjo įvažiuoti iki 15 kolonų, kuriose – iki 30 kovinių transporto priemonių. Karinės technikos judėjimas numatomas per Kalvarijų užkardą, kiek mažesnis per Lazdijų. Visas šias kolonas lydėjo Lietuvos karo policijos ekipažai. Paskutinė kolona nuo pasienio turėtų pajudėti iki 10.00 val. ryto. Analogiška tvarka ir apimtimi karinės technikos judėjimai bus vykdomi ir kitas dvi naktis.

Visos kolonos, kurios judės per Lietuvą, vyks į Lietuvos kariuomenės Kazlų Rūdos poligoną. Jame Lietuvos kariuomenė yra įrengusi specialią bazę JAV kariams ir technikai priimti. Atvykę kariai turės galimybę pailsėti ir parengti transporto priemones tolimesniam judėjimui. Iš Kazlų Rūdos poligono nuo birželio 9 d. dalis karinių kolonų judės į Gaižiūnų karinį poligoną (Jonavos r.), kur dalyvaus pratybose „Saber Strike 2018“.