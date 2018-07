Atostogų politikams (ne)reikia

Ieva ALŠĖNAITĖ 2018 07 05 11:00

Saulius Skvernelis: “Važiuosiu į Ispaniją. Man tikrai patinka ta šalis - klimatas, maistas, žmonės.“ Lietuvos žinių montažas

Vasaros poilsiu lepinsis ne visi šalies vadovai. Atostogauti tradiciškai neketina prezidentė Dalia Grybauskaitė, Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis atokvėpio nuo darbų ieškos namie, premjeras Saulius Skvernelis – Ispanijoje.

Pasibaigusi Seimo pavasario sesija ir rimstančios politinės aistros rodo atėjus atostogų metą. Poilsiauti į artimus ar tolimesnius kraštus traukia Vyriausybės vadovas, ministrai ir Seimo nariai, nors šie oficialių atostogų neturi.

Vienintelei prezidentei atostogų klausimas neaktualus.

Intensyvi vasaros darbotvarkė

Nė karto per abi savo kadencijas neatostogavusi D. Grybauskaitė ir šįsyk neketina laužyti tradicijų. Anot Prezidentės spaudos tarnybos, šalies vadovės darbotvarkė šią vasarą – ypač intensyvi. Birželį ji priėmė Lietuvoje viešėjusius Nyderlandų karalių Vilemą Aleksandrą, Airijos prezidentą Michaelą D. Higginsą, vyko į Europos Vadovų Tarybos posėdžius Briuselyje. Šiomis dienomis D. Grybauskaitė susitiko su Europos Sąjungos šalių ambasadoriais, Lietuvos garbės konsulais užsienyje, taip pat dalyvavo metiniame Lietuvos ambasadorių suvažiavime Vilniuje.

Šiandien valstybės vadovė priims į Lietuvą atvykstantį Italijos prezidentą Sergio Mattarellą, o vėliau šį mėnesį – Graikijos vadovą. Kitą savaitę prezidentė skris į NATO viršūnių susitikimą Belgijoje, o Vokietijoje, Miunsterio mieste, Lietuvos žmonių vardu atsiims garbingą Vestfalijos taikos premiją. Rugpjūtį laukiama į Lietuvą atvykstančio Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono. D. Grybauskaitės ir Katalikų bažnyčios kvietimu rugsėjį mūsų šalyje lankysis popiežiaus Pranciškus.

Ispanijoje pigiau

Nuo ateinančio pirmadienio trijų savaičių atostogų išeinančio premjero kelionės kryptis taip pat tradicinė – Ispanija. Šioje valstybėje S. Skvernelis su šeima ilsėjosi ir vasario mėnesį. „Važiuosiu į Ispaniją. Man tikrai patinka ta šalis – klimatas, maistas, žmonės“, – vakar kalbėjo Vyriausybės vadovas. Jo požiūriu, atostogauti Ispanijoje gal net pigiau negu Lietuvoje. S. Skvernelis neslėpė, kad daugiau laiko norėtų praleisti ir gimtojoje šalyje, tačiau dėl tam tikrų priežasčių to nedaro. Pasak premjero, neretai aplinkinius trikdo jo pasirodymas, be to, žmonės iškart puola ko nors prašyti ar siūlyti. S. Skvernelis ilsėtis renkasi vietą, kurioje niekas jo nepažįsta.

V. Pranckiečio atstovai informavo, kad Seimo pirmininkas didelių atostogų planų neturi. Liepos pabaigoje ir rugpjūčio pradžioje parlamento vadovas stengsis atitrūkti nuo darbų ir skirs laiko šeimai. V. Pranckietis gyvena Kauno rajone, Ringauduose, nuosavoje sodyboje.

Vengia įteisinti

Seimo pirmininkas, kaip ir kiti tautos išrinktieji, oficialiai įteisintų atostogų neturi, nors tai padaryti įpareigoja daugiau kaip prieš dešimtmetį priimtas Konstitucinio Teismo (KT) nutarimas. Valdančiųjų „valstiečių“ iniciatyva parengtame Seimo narių teisių, pareigų ir veiklos garantijų įstatymo projekte raginama numatyti, kad parlamentarai atostogautų 40 dienų, visi vienu metu. Tačiau kritikos tokiam pasiūlymui negaili nei valdantieji, nei opozicija. Pagrindinis politikų argumentas – esą Seimo nario veikla yra nepertraukiama, todėl atostogų būti negali.

Konstitucinės teisės žinovai ne kartą atkreipė dėmesį, kad nė vienoje kitoje Europos valstybėje nėra tokio ilgo laikotarpio, kai parlamentas gali neposėdžiauti penkis mėnesius, o jo nariai visą tą laiką leisti savo nuožiūra. „Visi supranta, jog tokia situacija tėra rinkėjų apgaudinėjimas ir visuomenės mulkinimas. Visi žino, kad atostogauti jie važiuoja kaip ir kiti normalūs žmonės. Matyt, atėjo laikas atvirai pasakyti: taip, mes piktnaudžiaujame, nevykdome KT nutarimo“, – „Lietuvos žinioms“ yra kalbėjęs Mykolo Romerio universiteto profesorius, konstitucinės teisės žinovas Vytautas Sinkevičius. Kiek Seimo nariai turėtų atostogauti, anot teisininko, susitarimo reikalas.