Adolfo Ramanausko-Vanago laidotuvės: Kremlius springsta purvino melo purslais

Atsisveikinimas su Adolfu Ramanausku-Vanagu šv. Jonų bažnyčioje. / Alinos Ožič nuotrauka

Rusijos propagandos skleidėjai nerimsta dėl to, kad Lietuvoje nuspręsta rengti iškilmingą valstybinių laidotuvių ceremoniją partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago, kovojusio prieš sovietų okupaciją. Jie vėl skleidžia melą ir dezinformaciją.

Piktinosi Lietuvos valdžios sprendimu

Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova spalio 4 dieną, Lietuvos partizanų vado A. Ramanausko-Vanago valstybinių laidotuvių išvakarėse, per spaudos konferenciją nepraleido progos paminėti šio įvykio ir išlieti apmaudą.

Marija Zacharova: „Ypač ciniška, kad A. Ramanausko-Vanago, kapas bus netoli tos vietos, kurioje palaidoti daugiau kaip penki tūkstančiai sovietų karių, žuvusių vaduojant Vilnių nuo fašistinių okupantų.“

„Oficialus Vilnius ir toliau peržiūri neseną istoriją, bandydamas pokario metais Lietuvoje veikusias banditų „miško brolių“ gaujų dalyvius, kurių rankos permirkusios krauju, paversti nacionaliniais didvyriais-kankiniais, – pareiškė ji. – Todėl negali nekelti pasipiktinimo Lietuvos valdžios sprendimas šiuos metus paskelbti vieno iš „miško brolių“ vadeivų Adolfo Ramanausko-Vanago atminimo metais.“

M. Zacharova priminė, kad spalio 6 dieną dalyvaujant šalies vadovams planuojamas jo palaikų perlaidojimas Antakalnio kapinėse.

„Ypač ciniška yra tai, kad A. Ramanausko-Vanago, atsakingo už daugelio taikių gyventojų žūtį, kapas bus netoli nuo vietos, kurioje palaidoti daugiau kaip penki tūkstančiai sovietų karių, žuvusių vaduojant Vilnių nuo fašistinių okupantų“, – piktinosi savąją „istorijos versiją“ pateikusi M. Zacharova.

Galiausiai Rusijos užsienio politiką formuojančios institucijos atstovė spaudai rėžė, kad „niekas neatšaukė teismo verdikto dėl faktų apie karo nusikaltimų prieš neginkluotus civilius“. „Šis nuosprendis neturi senaties termino“, – sakė M. Zacharova.

Citavo R. Vanagaitę ir Dušanskį

Propagandinis Kremliaus finansuojamas naujienų portalas, kurio savininkas yra bendrovė „Russia Today“, piktinosi Lietuvos užsienio reikalų ministerijos įrašu socialiniame tinkle „Twitter“.

Kremliaus lakštingala - Marija Zacharova./Reuters/Scanpix nuotrauka

„#DidYouKnow who Adolfas Ramanauskas-Vanagas was? A symbol of Lithuania’s fight for freedom during Soviet years. He envisioned Lithuania as a democratic Republic with a democratically elected parliament & guaranteed equal rights for all citizens of the country #LTFreedomFighters“ (#ArŽinojote, kas buvo Adolfas Ramanauskas-Vanagas? Lietuvos kovos už laisvę simbolis sovietmečiu. Jis įsivaizdavo Lietuvą kaip demokratinę Respubliką su demokratiškai renkamu parlamentu ir garantuojamomis teisėmis visiems šalies piliečiams“ – liet.), – skelbiama ten.

Rusijos propagandinis portalas citavo Viešųjų ryšių specialistės, rašytojos Rūtos Vanagaitės skandalingus pareiškimus apie partizanų vadą A. Ramanauską-Vanagą, esą R. Vanagaitė interviu jis „nėra joks didvyris“, nebuvo kankinamas ir galėjo bendradarbiauti su KGB, dėl kurių ji vėliau apgailestavo.

Kremliaus propaganda citavo net Nachmaną Dušanskį, kuris per interviu šmeižė A. Ramanauską-Vanagą, kaip neva „Nemuno vanduo pasidarė raudonas nuo kraujo“ dėl žudynių ir kitus neįtikėtinus dalykus.

LŽ primena, kad N. Dušanskis buvo sovietinio KGB Lietuvoje veikėjas, kuris tiesiogiai dalyvavo ir vadovavo sovietų valdžiai nepalankių Lietuvos gyventojų žudynėms ir kankinimams. Būtent jis kartu su kitais planavo bei organizavo Lietuvos partizanų apygardų štabų likvidavimą, dalyvavo operacijose nužudant partizanų vadus, vadovavo A. Ramanausko-Vanago suėmimo operacijai; pasirašinėjo suėmimo orderius ir tardė.

Prezidentė: Rusijos reakcija dar kartą patvirtina, kad laidojame ypatingą asmenį

Partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago atminimą penktadienį pagerbę Lietuvos vadovai sako, kad dabartinės Rusijos valdžios reiškiama neapykanta tik patvirtina jo reikšmę ir nuopelnus Lietuvos laisvei.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė sakė, kad A. Ramanauskas – Vanagas buvo okupantams „didžiausią neapykantą keliančiu žmogumi“ ir ta neapykanta siekia „iki dabar“.

„Matome tos neapykantos pliūpsnius net ir dabartinėje Rusijoje, kuri nukreipta į mus, į laisvą, demokratišką ir nepriklausomą valstybę. Tai dar kartą įrodo, kad net vienas žmogus valstybės istorijoje gali būti toks svarbus ir tiek daug padaryti. Tai dar kartą tik patvirtina, kad mes laidojame savo didvyrį, savo laisvės simbolį“, – žurnalistams sakė D. Grybauskaitė.

Saulius Skvernelis: tai rodo, jog Rusija nesikeičia

Premjeras Saulius Skvernelis A. Ramanausko-Vanago valstybines laidotuves vadino „istorinio teisingumo atstatymu ir įprasminimu“.

Jo teigimu, Maskvos pareiškimai rodo, kad jis suvaidino ypatingą vaidmenį laisvės kovose.

„Pagal reakciją iš kaimyninės valstybės, matome, kad tai yra tikrai teisingas sprendimas ir jiems tas priešas buvo ypatingai svarbus ir jautrus. Manau, kad tai yra mūsų tautos, mūsų laisvės kovotojų pergalės diena, nes žmogus bus palaidotas, kaip dera, pažymint prasmingą, galiausiai tikslą pasiekusią mūsų partizanų kovą“, – sakė S. Skvernelis.

„Tai rodo, kad ši valstybė nesikeičia arba keičiasi ne į gerą pusę. Apgailėtina“, – taip jos žodžius įvertino S. Skvernelis.

Anot jo, Lietuva yra atkurta demokratinė ir klestinti valstybė, o tai „matyt, labai nepatinka tiems, kurie nenorėjo tokios Lietuvos niekada matyti“.

Pareiškimai nebestebina

Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis sakė, kad Maskvos pareiškimai jo nestebina.

„O gal mes galėjome iš jų tikėtis ko nors gero per visą okupaciją ir dabar, vykstant informaciniam karui?“, – retoriškai klausė Seimo vadovas.

„Pasimokyti iš jo gyvenimo, turbūt, gali kiekviena Lietuvos šeima – iš jo idealizmo, iš jo tikėjimo. Iš tokių žmonių tikėjimo ir atsikūrė Lietuvos nepriklausomybė“, – pridūrė jis.

Partizanų vadas Adolfas Ramanauskas–Vanagas. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro nuotrauka

Mokytojas tapo partizanų vadu

A. Ramanauskas-Vanagas buvo mokytojas, sovietams okupavus Lietuvą, įsijungė į partizaninę kovą už Lietuvos nepriklausomybę, tapo vienu iškiliausių partizanų vadų, jam buvo suteiktas brigados generolo laipsnis. A. Ramanauskas-Vanagas kartu su kitais septyniais partizanų vadais 1949 vasario 16 dieną pasirašė Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio deklaraciją.

Seimas įstatymu pripažino deklaraciją Lietuvos valstybės tęstinumui itin reikšmingu teisės aktu. Šiuo dokumentu Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdis paskelbė, kad prisiima atsakomybę vadovauti nepriklausomos bei demokratinės Lietuvos valstybės atkūrimui.

A. Ramanauskas-Vanagas 1956 metais buvo suimtas, kankintas, o 1957 metų lapkričio 29 dieną Vilniuje sušaudytas. A. Ramanausko-Vanago palaikai šiais metais buvo rasti Našlaičių kapinėse Antakalnyje. Palaikų autentiškumas nustatytas atlikus teismo antropologinę analizę, kaukolės ir asmens fotografijų sugretinimus bei DNR tyrimus.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) ir Vilniaus universiteto (VU) tyrėjai šį birželį patvirtino Vilniaus Našlaičių kapinėse rastų Adolfo Ramanausko-Vanago palaikų autentiškumą, kuris nustatytas atlikus teismo antropologinę analizę, kaukolės ir asmens fotografijų sugretinimus bei DNR tyrimus.

Trispalve apdengtas A. Ramanausko – Vanago karstas penktadienio atvežtas į Vilniaus universiteto Šventųjų Jonų bažnyčią. Pokario kovų didvyrio laidotuvės sostinės Antakalnio kapinėse vyks šeštadienio popietę.

Valstybinių laidotuvių programa:

Spalio 5 d., penktadienis

9.00 – brg. gen. A. Ramanausko-Vanago palaikų išnešimas iš VU Medicinos fakulteto

9.30 – velionio atvežimas į VU Šv. Jonų bažnyčios vidinį kiemą

10.00 – 20.00 val. Visuomenės atsisveikinimas su velionio palaikais Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje

18.00 val. Šventosios Mišios Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje

Spalio 6 d., šeštadienis

10.00 – 12.00 val. Visuomenės atsisveikinimas su velionio palaikais Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje

12.00 val. Karsto išnešimas iš Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčios.

Atsisveikinimo su Lietuvos kariuomene ceremonija vidiniame Šv. Jonų bažnyčios kieme. Po ceremonijos – gedulingos procesijos vykimas į Arkikatedrą baziliką

13.00 val. Šventos Mišios Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje. Mišias aukoja J.E. arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas

14.00 val. Laidotuvių procesijos vykimas į Antakalnio kapines

15.00 val. Laidotuvės Antakalnio kapinėse.