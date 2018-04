3 temos: Baltijos šalių viršūnių susitikimas su Donaldu Trumpu

BNS 2018 04 03 10:17

Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid, Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė, Latvijos prezidentas Raimonds Vejonis./ Reuters/Scanpix nuotrauka

Jungtinių Valstijų vadovas Donaldas Trumpas antradienį susitinka su Lietuvos, Latvijos ir Estijos vadovais. BNS pristato tris svarbiausias susitikimo temas:

Saugumas.

Baltijos šalys siekia, kad JAV dažniau pratyboms atgabentų oro gynybos sistemas „Patriot“, o NATO įtrauktų Baltijos šalis į bendrą oro gynybos skydą. Baltijos šalys taip pat norėtų nuolat turėti JAV karius – Baltijos šalims pernai nepavyko įtikinti amerikiečių palikti po kuopą karių, kai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje po tarptautinį batalioną suformavo kitų sąjungininkų pajėgos. Lietuva taip pat siūlo JAV įkurti bendrą regioninį kibernetinio saugumo centrą.

D. Trumpui tai bus proga parodyti Baltijos šalis kaip pavyzdį dėl gynybos biudžetų didinimo – Lietuva, Latvija ir Estija krašto apsaugai skiria NATO numatytą standartą – 2 proc. BVP, ir pagal šį rodiklį lenkia daugumą sąjungininkų Europoje. Lietuva iš JAV per artimiausius trejus – ketverius metus numato pirkti karinių pirkinių už daugiau kaip 200 mln. eurų. Be to, Lietuva, atsižvelgdama į JAV prašymą, nuo 21 iki 50 padidino savo karių skaičių Afganistane.

Verslas.

Vizito metu rengiamas verslo forumas, jame dalyvaus 18 Lietuvos įmonių. Jos tikisi pristatyti savo veiklą ir susirasti naujų klientų. Valstybės kontroliuojamos įmonės „Klaipėdos nafta“ ir „Lietuvos dujų tiekimas“ ketina pasirašyti susitarimą su bendrove „Freeport LNG“ dėl suskystintų gamtinių dujų tiekimo iš JAV į Lietuvą. Verslo forumą atidarys Baltijos šalių prezidentai ir JAV prekybos sekretorius Wilburas Rossas.

Susitikime gali iškilti klausimų dėl JAV ir ES prekybos ginčų. Nors D. Trumpas iki gegužės sustabdė plieno ir aliuminio importo muitų taikymą, ES rengia atsakomąsias priemones, įskaitant importo muitus „Harley Davidson“ motociklams ir viskiui. Lietuvos verslui JAV muitai didelės tiesioginės įtakos nedaro, bet Baltijos šalys vis labiau nerimauja dėl augančios trinties tarp svarbiausių partnerių saugumo ir ekonomikos srityse – JAV ir Vokietijos.

Diplomatija.

Susitikimui skirtas aukštas diplomatinis statusas – jis vadinamas viršūnių susitikimu. Tai reiškia, kad D. Trumpas Baltijos šalių vadovams skirs daugiau laiko nei per darbo susitikimus, įskaitant bendrus pietus ir bendrą spaudos konferenciją. Susitikime dalyvaus gynybos, prekybos, energetikos sekretoriai ir valstybės sekretoriaus pavaduotojas. Aukštas statusas siejamas su tuo, kad Baltijos šalys šiemet švenčia nepriklausomybės šimtmečius.

Susitikimo išvakarėse pasirodė žinių apie galimą D. Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimą, todėl Lietuvos diplomatai tai vadina gera proga Baltijos šalims pristatyti savo požiūrį į Maskvos užsienio politiką.

Susitikime turbūt iškils ir kiti svarbūs tarptautiniai klausimai, tokie kaip situacija Šiaurės Korėjoje ar santykiai su Kinija.