„Naisių civilizacija“ dusina kultūrą?

Sausio 24 dieną Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas (SRTF) oficialiai paskelbė 2018 metais teiksimą paramą įvairiems žiniasklaidos projektams. Kai kuriems kultūriniams leidiniams buvo radikaliai apkarpytas finansavimas – taip radikaliai, kad kilo grėsmė jų egzistavimui.

Seniausio kultūros leidinio Lietuvoje, „Naujojo Židinio-Aidų“ paramai teiktam projektui lyginant su praėjusiais metais finansavimas buvo nurėžtas trečdaliu, jam skirta 22 000 eurų visiems metams. Vyriausiasis „Naujojo Židinio – Aidų“ redaktorius Tomas Vaiseta teigia, kad norint nenumarinti leidinio reikia daugmaž trigubai didesnės sumos.

Yra kategorija tokių pareiškėjų, kurie yra įsitikinę, kad jiems kažkas privalo duot pinigus ir tokius, kokius jie pageidauja, jeigu neduoda, tai yra pasaulio pabaiga, tai fondas yra nepriklausoma organizacija.

Jau prieš kelerius metus kultūrinių leidinių redakcijos susirūpino dėl gana smarkiai sumenkusios paramos. Tomas Vaiseta LŽ teigė, kad bendras kultūrinės spaudos finansavimas niekada nebuvo pakankamas, juo labiau dabar. Tiek „Naujasis Židinys-Aidai“, tiek kita kultūros periodika, su kuria redakcija palaiko bičiuliškus ryšius, seniai apie tai kalba ir su SRTF vadovybe susitikę jau buvo.

„Metai iš metų kalbame, kad šis finansavimas yra per mažas, kad dabartinė finansavimo politika yra netinkama, kad ten yra suplakami skirtingi tikslai ir pinigai, kurie pagal idėją buvo skirti kultūrinei spaudai, pradeda pretenduoti į projektą, kuris nieko bendro su kultūrine spauda neturi“, – sakė Tomas Vaiseta.

SRTF skiriamas finansavimas „Naujojo Židinio-Aidų“ projektams sistemingai mažėti pradėjo nuo 2016 metų. 2015 metais leidiniui buvo skirta 52 000 eurų, 2016 metais – 31 000 eurų, taigi beveik dvigubai mažiau, 2017 metais – 32 000, o 2018 ir taip apkarpyta suma buvo sumažinta dar trečdaliu.

„Turėkim omeny, kad per pirmus porą metų nuo euro įvedimo pakilo visos paslaugų kainos, tame tarpe – spaustuvės, leidybos, apskritai – žmonių atlyginimai kilo. Viskas kilo, o mūsų finansavimas sumažėjo dvigubai. Kadangi mums tenka labai spaustis, nukarpomi darbuotojų atlyginimai, tad jie tiesiog mums teikia paslaugas. Atlyginimai mažinami metai iš metų, bet su 22 000 eurų net to nebeįmanoma padaryti, nes net redaktoriams dirbant nemokamai, to nebepakanka, norint išleisti žurnalą“, – pasakojo leidinio redaktorius.

Tomas Vaiseta teigė, kad finansavimo skyrimo „Naujojo Židinio-Aidų“ projektams tendencijos verčia kelti ir užduoti tam tikrus klausimus. „Negaliu nieko teigti, neturiu jokių įrodymų, bet kaip čia nutiko – ar tiesiog atėjo kiti ekspertai ir staiga jiems pasirodė, kad tai, ką mes darome, yra žymiai blogiau negu anksčiau, ar kas čia atsitiko? Kitas klausimas – kodėl šiemet skirtas toks mažas finansavimas, toks, kokio niekada anksčiau nebuvo? Kodėl būtent šiemet, kai išleidome straipsnių, skirtų tam, ką pavadinome „Naisių civilizacija“, ciklą, skirtą apmąstyti Naisius kaip politinį, socialinį, kultūrinį fenomeną? Taip pat – šiemet publikavome kultūros ministrės laišką, kuriame ji kvietė kultūrinę spaudą diskutuoti apie tai, ar reikėtų keisti jos finansavimo modelį, tai reiškia – reformuoti patį fondą. Sutapimas ar ne – negaliu spręsti, tiesiog garsiai svarstau.“

Susidariusią situaciją LŽ taip pat pakomentavo SRTF direktorius Gintaras Songaila. Jis tvirtino, kad finansavimas „Naujajam Židiniui-Aidams“ beveik nepasikeitė, nes vertindama projektą taryba atsižvelgė į tai, kad leidinys gavo paramą ir iš Kultūros tarybos: „Sudėjus fondo ir Kultūros tarybos paramą tas finansavimas galbūt sumažėjo kokiu tūkstančiu eurų, bet reikia atsižvelgti ir į tai, kad jie anksčiau teikė du projektus, o šio projekto apimtis sumažėjo, tad čia nėra jokios ypatingos tragedijos. Kalbant apie pareiškėjus, kurie yra įsitikinę, kad jie žino tiesą visada ir žino, kaip viskas yra, galiu pasakyti, kad tai niekaip nėra susiję su mano asmeniu, aš jokios įtakos paramos teikimui nedariau.“

Fondo direktorius teigė, kad įprastai dėl kokybiškų projektų stokos įvyksta antras rezervinių lėšų skirstymo turas, tačiau šiemet, skirstant finansavimą įvairiems projektams, buvo išdalinti visi turimi pinigai. Gintaras Songaila sakė, kad „būna daug nusivylimo, nes kiekvienas pareiškėjas tikisi geresnio rezultato, negu paprastai būna, tačiau ir tų lėšų nėra diek daug, kad visiems užtektų pagal pageidavimą. Poreikiai paprastai būna triskart didesni, nei fonde yra pinigų.“

Taip pat SRTF direktorius sakė, kad fondas užsiima papildomų finansinių šaltinių paieška, bet ji nėra labai sėkminga. Finansavimo paieškos vyksta ieškant ne vien privačių šaltinių.

Tomas Vaiseta, kalbėdamas apie paties fondo šaltinius, teigė, kad kultūrinės spaudos atstovai yra atviri bendradarbiavimui su fondu, bet jokios iniciatyvos iš fondo nesulaukia: „Fondas šitoje vietoje visą laiką tvirtina savo – mes gauname pinigus ir paskirstome tai, kaip viskas yra duota, ne mes viską galvojam, bet nei karto nesu girdėjęs, kad fondo vadovybė būtų dėjusi pastangų prašyti daugiau pinigų ir formuotųsi pozicija, kad štai, surenkime bendrą strategiją, kaip tai padaryti.“

Kaip jau minėta, 2017 metų „Naujojo Židinio-Aidų“ numeryje buvo publikuotas kultūros ministrės Lianos Ruokytės-Jonsson atviras laiškas, kuriame išreikšta kritika SRTF funkcionavimo principų taikymui šiandien. Ministrė laiške teigė, kad 1996 metais, kai buvo įkurtas fondas, suformuoti ir nustatyti jo veikimo principai buvo puikūs tam metui, tačiau per 22 metus paseno: „Visų pirma, konceptualiai ir įstatymų leidybos prasme, Lietuvos žiniasklaidos politikos sistema yra sukurta prieš dvidešimt metų. Ir kad ir koks puikus jos įgyvendinimas buvo (o jis, mano nuomone, bent jau tam metui buvo puikus), net ir niekam nekintant, dvidešimt metų yra pakankama laiko atkarpa, kad būtų pribręsta rimtai ir fundamentaliai esamos sistemos revizijai.“

SRTF direktorius Gintaras Songaila, paklaustas apie esminę fondo reviziją ir pertvarką, LŽ atsakė, kad vertinimo, ekspertų darbo tvarka, vertinimo kriterijai pakankamai buvo neseniai patobulinti: „Viskas buvo patobulinta per pastaruosius du metus ir mes pasirengę tobulinti toliau, nes patys matom daug savo darbo trūkumų, bet, tiesą sakant ne tų, kur viešai čia kartais eskaluojama.“

Tomas Vaiseta, kalbėdamas apie „Naująjį Židinį-Aidus“, teigė, kad redakcija ir autorių kolektyvas atsidūrė dviprasmiškoje padėtyje. Pirmajam leidinio redaktoriui Petrui Kimbriui neseniai buvo įteikta Broniaus Savukyno premija, kultūros ministrė savo kalboje yra sakiusi, kad „Naujasis Židinys-Aidai“ yra atskiras ir svarbus kultūros reiškinys, tačiau staiga smarkiai sumažinamas finansavimas.

„Viena vertus esame pagiriami ir skatinami toliau dirbti, kita vertus mums pasakoma, kad mes jums pinigų neduosime arba duosime tiek, kad bus įmanoma išleisti tik 3 numerius“, – teigė redaktorius.

Apie susidariusią sunkią „Naujojo Židinio-Aidų“ situaciją socialiniuose tinkluose nuomonę pareiškė aibė Lietuvos intelektualų.

„Visuotinai kylant ekonominei gerovei ir valdant kultūros vystymui angažuotai politinei daugumai, „Naujasis Židinys-Aidai“, vienintelis iš kultūrinių žurnalų, gavo daug mažiau valstybės paramos pinigų nei pernai, užpernai ar bet kada anksčiau. Pablogėjo kokybė, sakysite, skaitomumas? Veikiausiai ne. Išdrįso žurnalas pakritikuoti lėšas skirstantį fondą. Išdrįso paskelbti straipsnius iš „Naisių“ ekspedicijos. Nepataikavo ir populiariam „dvasingumui“, išlikdamas kritiškas, intelektualus ir kandus visais atžvilgiais. Tokiu būdamas daug kultūrinių draugų neturėsi. Drąsa kainuoja, ir šiuo atveju – finansavimo mažinimą,“ – savo Facebook paskyroje rašo filosofė Nerija Putinaitė.

„Vakar – nepriklausomos žiniasklaidos parlamentinė ( = politinė) „kontrolė“, dabar – neparankios kultūrinės spaudos dusinimas. What's next? Tai #lukašenkizacija ir #putinizacija, jau net ne #orbanizacija“, – su Facebook‘o publika nuomone pasidalino Mantas Adomėnas

Į tokius pareiškimus Gintaras Songaila sureagavo šitaip: „Visos šitos, vadinkim, rašliavos yra nepagrįstos. Bet jie žino geriau, jie žino tiesą geriau, ar jie susapnavo, ar jiems viena bobutė ryte pasakė, aš nežinau, jūs jų paklauskit.“

Neįvardindamas konkrečių paramos prašančių žiniasklaidos institutų, SRTF direktorius teigė, kad „yra kategorija tokių pareiškėjų, kurie yra įsitikinę, kad jiems kažkas privalo duot pinigus ir tokius, kokius jie pageidauja, jeigu neduoda, tai yra pasaulio pabaiga, tai fondas yra nepriklausoma organizacija. <...> Idėja yra tokia, kad negalėtų kištis valdžios institucijos į tą dalinės valstybės paramos skirstymą, o ne kad kažkas tai privalo gauti kokius tai pinigus, nes kiekvienais metais privalo gauti nemažiau.“

„Ir mes kartais netgi mąstom, ar nevertėtų paduoti į teismą, nes būna, kad sąmoningai melagingų žinių platina, bet to, kas vyksta socialiniuose tinkluose mes kol kas susilaikom reaguot, neatmetam tokios galimybės,“ – taip pat neįvardindamas konkrečių skundų LŽ sakė Gintaras Songaila.

Vis dėlto Tomas Vaiseta pažymėjo, kad „Naujasis Židinys-Aidai“ yra svarbus lietuviškos kultūros reiškinys ir reikia suprasti situaciją bei jos kontekstą.

„Mūsų turinys yra orientuotas į tam tikrą kultūros išsaugojimą ir tam tikros kultūrinės tradicijos puoselėjimą, tašymą tekstų, kurie dabarties kultūrą ir tradiciją atspindės ir po dešimties, ir dvidešimties ir trisdešimties metų. Užtenka atsiversti kurį nors 1991-ųjų metų „Naujojo Židinio“ numerį ir paskaityti – nesunku pamatyti, kad tie tekstai savo kultūrinę vertę turi iki šiol. Į mus – turiu omeny visą kultūrinę spaudą – reikia žiūrėti kaip į investiciją. Juk taip pat investuojama į spektaklio pastatymą. Jis pastatomas, du – tris sezonus parodomas ir išnyksta. Tai kam iš viso investuoti į tokį daiktą? Juk tai yra kultūra, tai investavimas į kultūrą, o tai, kad ji čia ir dabar nepasiekia didelės auditorijos – joks argumentas. Tos kuriamos kultūros kokybė svarbi, o mes dėl savo kokybės neabejojame, nuolat stengiamės daryti gerai ir geriau. Mes jaučiama visokeriopą palaikymą iš skaitytojų, akademinės bendruomenės, mes tai jaučiame visą laiką, juk ne pirmi metai, kai vyksta panaši politika“, – kalbėjo redaktorius.

„Naujojo Židinio-Aidų“ redakcijos kreipimasis į skaitytojus:

Mieli Bičiuliai, kadangi iš SRTR fondo 2018 metams gavome gerokai mažiau paramos negu tikėjomės, žurnalui „Naujasis Židinys-Aidai“ labai reikia Jūsų pagalbos! Deja, šiuos metus pradedame ne tik priversti smarkiai veržtis diržus, tačiau ir su dešimttūkstantine skyle 2018-ųjų metų biudžete. Ir Jūs esate mūsų viltis. Mus paremti galite:

a) pirkdami solidarumo prenumeratą: http://www.knygynas.nzidinys.lt/prenumerata-2018–2 ;

b) pirkdami įprastinę prenumeratą: http://www.knygynas.nzidinys.lt/prenumerata-2018 ;

c) prisidėdami bankiniu pavedimu:

Viešoji Įstaiga „NAUJASIS ŽIDINYS – AIDAI"

Įmonės kodas 124626686

A/S LT60 7044 0600 0131 0361

AB SEB BANKAS, kodas 70440

Pažadame reguliariai informuoti apie žurnalo finansinę būklę ir gelbėjimo operacijos progresą. Dėkojame Jums!

EDIT: Per pastarąją parą Jūs mus jau parėmėte septyniomis solidarumo prenumeratomis ir per dvidešimt įprastinių! Apie kitas aukas pasistengsime informuoti kai tik turėsime tikslią informaciją.