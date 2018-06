Vasara su „Tyto alba“: lėto ir malonaus skaitymo!

LŽ 2018 06 07 16:09

Ką jau galima paskaityti, o kas dar laukia? Nepraleiskite ką tik išleistų knygų ir susiplanuokite būsimus skaitinius. Vasara ilga, be to, ji geriausias laikas skaityti net ir sudėtingas knygas – ilsintis, be skubos, be nerimo ir nereikalingų iššūkių. Skaitymas ilgina laiką, knygos ilgina gyvenimą.

Vaiskų birželio vakarą

* ROMAS TREINYS „Dziedas“

Apie autorių. Romas Treinys (1957–2018), režisieriaus E. Nekrošiaus asistentas, šviesų dailininkas, visą gyvenimą dirbo teatre, vėliau gyveno Mardasavo kaime, ten baigė rašyti savo vienintelį romaną.

Apie istorinį romaną. Tikras nardymo po tekstą malonumas – ir po dabartinį dzūkiškąjį sluoksnį, po jame atkurtą XIX, net XVII-ąjį amžius, su kiekvienu skyrium sužinant vis daugiau Lietuvos istorijos ir klajojant paskui romano herojus su Napoleonu per nelaimingą jo žygį į Rusiją, į škotų bendruomenės gyvenimą Kėdainiuose ir įsibraunant į kaimo vyrų ūturiavimą Dzūkijoje, Mardasavo kaime, kuriame apsigyvenęs Romas Treinys ir parašė savo romaną.

Skiriama: lietuvių literatūros, gerų istorinių romanų mėgėjams, pasiilgusiems literatūroje garbingo ir kilnaus herojaus; ničnieko nežinantiems apie škotus Lietuvoje.

* LINA VĖŽELIENĖ „Septynios didžiosios nuodėmės psichologo kabinete“

Apie autorę. Psichologę-psichoterapeutę Liną Vėželienę daugelis žino iš straipsnių apie sielos sveikatą, kai kas – kaip pedagogę, o daugiausia – kaip tinklaraščio „Gyvoji psichologija“ autorę. Ji konsultuoja ir individualiai, vadovauja psichoterapinėms, profesinio augimo ir šokio terapijos grupėms.

Apie knygą. Pasak autorės, jos knyga apie meilę. Dirbdama psichoterapinį darbą ji atrado dėsningumą: kiek žmogus geba mylėti ir kiek yra kitų mylimas – tiek jis ir sveikas. Mintis rašyti knygą kilo susidūrus su psichoterapiniam gydymui nepasiduodančiais žmonių negalavimais. Ieškodama atsakymų, autorė susitelkė į sielos ligas, dar vadinamas ydomis, silpnybėmis, o krikščionybėje nuodėmėmis: puikybe, rūstumu, tinginyste, pavydu, godumu, gašlumu ir rajumu. Lina Vėželienė ne tik vaizdingai aprašo nuodėmes, bet ir paaiškina, kaip jas išgyvendinti.

Skiriama. Nepaviršutiniškai vertinantiems psichologines problemas, tiems, kurie domisi sielogyda, psichoterapija ir jų sąsajomis, dvasine psichologinių problemų kilme ir įvairesniais sveikimo būdais.

*ABIR MUKHERJEE „Kalkutos detektyvas“

(Iš anglų k. vertė Rasa Drazdauskienė)

Apie autorių: Vakarų Škotijoje užaugęs imigrantų iš Indijos sūnus; su šeima gyvena Londone.

Apie detektyvinį romaną. Ypatinga 1919-ųjų Kalkutos atmosfera, kolonijų žavesys ir skurdas; britiškas sarkazmas, revoliuciniai idealai ir nusikaltimo tyrimas.

Buvęs Skotland Jardo detektyvas charizmatiškas ir sarkastiškas detektyvas Vindemas atvyksta į Kalkutą tikėdamasis pradėti gyvenimą iš naujo. Nespėjęs apsiprasti, jis įtraukiamas į žmogžudystės tyrimo sūkurį. Nužudytas aukštas valstybės tarnautojas, politinė padėtis nestabili, daugėja neramumų, valstybei gresia pavojus. Vindemas, kartu su arogantišku kolega inspektoriumi Digbiu ir britiškai auklėtu seržantu Banerdžiu narplioja nusikaltimo gijas, vedančias nuo klestinčių britų salonų iki gundančių opijaus landynių.

Skiriama: protingų, talentingų detektyvų mėgėjams, pasiilgusiems ypatingo pagrindinio veikėjo ir sąmojingos intrigos.

*MATT HAIG „Kaip sustabdyti laiką“

(Iš anglų k. vertė Inga Tuliševskaitė)

Apie autorių. Vienas originaliausių šiuolaikinių Didžiosios Britanijos rašytojų, žurnalistas ir scenarijų autorius. Kuria vaikams ir suaugusiesiems; visi romanai suaugusiesiems ekranizuoti; knygos išverstos į daugiau nei 30 kalbų.

Apie romaną. Tomas Hazardas turi paslaptį – nors atrodo kaip keturiasdešimtmetis, jam jau keletas šimtmečių. Jis vaidino drauge su Šekspyru, plaukiojo jūromis su kapitonu Kuku, gėrė koktelius su Frensiu Skotu Ficdžeraldu. Dabar jis – vienos Londono mokyklos istorijos mokytojas, viską regėjęs savo akimis. Tomo gyvenimą valdo paslaptingos draugijos taisyklės, viena iš jų: niekada neįsimylėk. Tačiau jo gyvenime atsiranda žavinga prancūzų kalbos mokytoja... Draudžiama meilė – vienintelė, galinti jį išgelbėti. Tenka rinktis...

Skiriama: mėgstantiems originalius siužetus, įtraukiantį pasakojimą, nebanaliai išnagrinėtą savęs praradimo ir atgavimo temą, būtinybę keistis, apie šimtmečius trunkančią meilę.

*ROHINTON MISTRY „Šeimos reikalai“

(iš anglų k. vertė Danguolė Žalytė-Steiblienė)

Apie autorių. Vienas žymiausių šiuolaikinių autorių, indų tautybės rašytojas, gyvenantis Kanadoje. Trys jo romanai nominuoti Booker premijai. Lietuviškai išleista „Trapi pusiausvyra“ (2015) – viena geriausių kada nors parašytų knygų apie Indiją.

Apie romaną. Pasakojimas apie Mumbajuje gyvenančias tris parsų šeimos kartas. Svarbiausias šeimoje – Narimanas, garbus patriarchas. Šeimos harmonija – labai trapi: senukas serga, duktė ir anūkai rūpinasi tėvu, bet ankštuma ir nepriteklius griauna jų pastangas. Senasis patriarchas grimzta į prisiminimus apie pirmąją uždraustą jaunystės meilę, žentas prasilošia Mumbajų užvaldžiusioje loterijos karštinėje... Tačiau kaip tik rūpinimasis senu tėvu pakeičia šeimos narių elgesį ir priverčia kitaip pažvelgti į gyvenimą.

Skiriama. Jaudinančios, alsuojančios gyvybe, veriančios iki širdies gelmių, geros literatūros skaitytojams; mėgstantiems ir šeimos reikalų istorijas, ir įspūdingai kuriamą atmosferą, šiuo atveju – šiuolaikinio Mumbajaus.

*MAZ EVANS „Eliotas ir ištrūkęs demonas, arba kaip Olimpo dievai gelbėjo pasaulį“

(Iš anglų kalbos vertė Jūratė Dzermeikaitė)

Autorė: britė Maz Evans – dramaturgė, žurnalistė, kritikė ir dainų kūrėja. Nuo mažumės domėjosi graikų mitologija. Pirmoji knyga jaunimui.

Apie romaną. Istorija apie dvylikametį berniuką Eliotą, turintį bėdų mokykloje, be to, jo mama sunkiai serga ir jam tenka rūpintis dar ir namais. Jeigu per savaitę negaus 20 tūkstančių svarų, juodu neteks namų. Eliotas tikisi nebent stebuklo... Ir jis nutinka! Į pagalbą atskuba Olimpo dievai: pensininkas Dzeusas, stilingasis dievų pasiuntinys Hermis, išminties deivė Atėnė ir meilės deivė Afroditė.

Bet kas gi tas ištrūkęs demonas? Patikėkite, senovės dievai negali būti nuobodūs...

Skiriama: jaunimui maždaug nuo dvylikos metų, skaitytojams, mėgstantiems linksmus, gerai parašytus, netuščius skaitinius.

*LUCINDA RILEY „Helenos paslaptis“

(Iš anglų kalbos vertė Ieva Albertavičienė)

Autorė. Tarptautiniu mastu ir Lietuvoje labai populiari britų rašytoja, užburiančių romanų autorė. „Orchidėjų namai“, „Levandų sodas“, „Mergaitė ant jūros skardžio“, „Vidurnakčio rožė“, „Septynių seserų“ romanų serija.

Atostogų romanas. Užlietas Kipro saulės, kvepiantis jūra, panardinantis į šeimos įvykių sūkurį. Pats metas užsisvajoti apie kadaise išgyventą meilę, mėginti įvertinti atsargiai ir rūpestingai kuriamus santykius. Knyga apie baimę, meilę ir tiesą. Pasakotoja Helena – subrendusi moteris, bijanti sugriauti gyvenimo harmoniją. Aleksas – paauglys, labai mylintis motiną, bet nujaučiantis, kad ji turi paslaptį. Jeigu paslaptis paaiškės, gyvenimas nebebus toks, koks buvo. Kiek tiesos gali pakelti meilė?

Skiriama. Rašytojos talento gerbėjoms, lengvų, nebanalių knygų skaitytojoms.

*ALAIN GOLAY „Lieknėjimo filosofija. Pirmiausia pažink save“

(Iš prancūzų kalbos vertė Lina Perkauskytė)

Apie autorių: profesorius endokrinologas-diabetologas, Ženevos universitetinės ligoninės gydytojas, tarptautinio lygio mokslininkas tyrėjas ir dėstytojas, 13 knygų autorius. Lietuviškai išleista „Lieknėti pagal asmenybės tipą“, „Lieknėti be streso“. Apie knygą. Kaip lieknėti harmoningai? Atsakymas – palaipsniui ugdant savo asmenybę. Profesorius, turintis ilgametį stažą, teigia, kad visų pirma reikia išmokti sutarti su savimi, į pasaulį žvelgti ramiai ir filosofiškai. Knyga išmokys, kaip atsikratyti neigiamų minčių, pasiekti vidinę pusiausvyrą ir svarbiausia – ją išlaikyti.

Skiriama. Siekiantiems vidinės harmonijos, įvairesnių būdų atsikratyti antsvorio, nusivylusiems banaliais ir neveiksmingais lieknėjimo būdais.

*DAINA OPOLSKAITĖ „Užraktas“

Apie autorę. Literatūros pasaulyje debiutavo 2000 m. Nuo 2015 m. rašo paaugliams ir jaunimui. Už kūrybą įvertinta Vaikų literatūros premija. „Metų knygos rinkimai 2017“ nugalėtoja paauglių kategorijoje.

Apie romaną. Trečioji knyga jaunimui. Ši istorija apie tai, kiek daug vienas žmogus gali padaryti dėl kito, net jeigu jų nesieja kraujo ryšys. Aštuoniolikmetės Minos gimtasis miestelis – mažas ir pilkas, bet jos pačios gyvenime netrūksta paslapčių. Nuo ko prieš daugelį metų mirė jos gražuolė mama? Kodėl tikra senelė jos nekenčia? Kodėl tėvas taip mažai kalba apie praeitį? Ypatingi santykiai su tėvu, netikrumo jausmas sutikus pirmąją meilę, likimo jai ruošiami posūkiai augina abejones ir kuria trapų Minos pasaulį. Ir kartais merginai tenka priimti gerokai per sunkius sprendimus...

Skiriama. Išgyvenantiems paauglystę, pirmąkart susiduriantiems su didžiosiomis gyvenimo problemomis, suaugusiųjų pasaulio paslaptimis, kurias norisi atrakinti, bet gal visai nebūtina atverti visas duris, kad būtum laimingas...

Alsioje liepos paunksnėje

*GINTARĖ JANKAUSKIENĖ „Panikos priepuoliai. Išsivaduok iš nerimo ir baimių“

Apie autorę. Žurnalistė, komunikacijos specialistė, knygos „Kai atgimsta viltis. Sėkmės istorijos ir patarimai, kaip įveikti nevaisingumą ir susilaukti vaikų“ (2016) autorė.

Apie knygą. Antrosios G. Jankauskienės knygos žinia: pasveikimas didžiąja dalimi priklauso nuo paties žmogaus, jo dėmesio sau. Kaip atpažinti panikos priepuolį, kas vyksta organizme jam užklupus, ar šis nerimo sutrikimas paveldimas, koks poilsis geriausias, kaip išmokti neskubėti ir mėgautis dabarties akimirkomis, kaip auklėti vaiką, kad jo psichika būtų stipri, kodėl svarbu kasdien rūpintis psichologine šeimos gerove? Į šiuos ir kitus klausimus atsako dešimt psichikos sveikatos priežiūros ir natūralios gyvensenos specialistų.

Skiriama. Kamuojamiems nerimo sutrikimų, norintiems jaustis tvirtesniais, ieškantiems būdų išgyventi panikos priepuolius patiems ir padėti juos atlaikyti artimiesiems.

*VAIVA RYKŠTAITĖ „Pirmąkart mama“

Apie autorę. Filosofijos magistrė, tinklaraštininkė. Gyvena Havajuose, augina dvi dukras. Trijų romanų autorė. „Pirmąkart mama“ – septintoji knyga.

Apie knygą. Pirmas, netikėtas, viską sujaukiantis tapsmas mama. Toji patirtis knygos autorę ištiko kaip šokas, vėliau virto tapatybės krize, tartum nesibaigiantis meilės priepuolis su paranojos priemaišomis. „Vaiko gimimas – tai galimybė iš naujo permąstyti pasaulį. Į šį gyvenimo pokytį nusprendžiau pažvelgti akademiškai ir pirmiausia pačiai sau atsakyti į kilusius klausimus: ar po gimdymo pasikeitė mano smegenys? Ar man reikia mamyčių klubo? Ar vis dar galiu būti seksuali? Kodėl mano močiutės ir kitos Sovietų Sąjungos moterys nežindė savo vaikų? Kas, visuomenės manymu, yra gera mama?“ Vaiva Rykštaitė.

Skiriama. Pirmakartėms, laukinėms, pasiutusioms moterims, kurios pačios nenutuokė viduje turinčios švelnią mamytę. Bet ir visoms geriausioms rožinėms merginoms, nė karto nepamynusioms tėvų liepimo namo grįžti devintą.

* NANCY HUSTON „Dolce agonia“

(iš prancūzų k. vertė Akvilė Melkūnaitė)

Apie autorę. Viena garsiausių Kanados rašytojų, daugybės literatūrinių premijų laureatė, 15 romanų ir 14 negrožinių kūrinių autorė.

Apie romaną. Vienuoliktas N. Huston romanas – emociškai intensyvus, kupinas vidinės įtampos tarsi Ingmaro Bergmano filmas. Dvylikos draugų istorija, papasakota per vieną dieną, šių laikų šeimos gyvenimo pjūvis, atveriantis meilę ir mirtį, draugystę ir atstūmimą. Būrys draugų atkeliauja pas airį rašytoją Šoną į Naująją Angliją Padėkos dienos vakarienei, bet sniegas juos neplanuotai sulaiko ilgesniam laikui. Vakarienė virsta išpažinčių apie sugriautus gyvenimus, iššvaistytą laiką, neišsipildžiusias viltis virtine.

Skiriama. Rimtos literatūros gerbėjams, tragikomiškų psichologinių dramų skaitytojams.

*ELIF SHAFAK „Trys Ievos dukterys“

(Iš anglų k. vertė Danguolė Žalytė-Steiblienė)

Apie autorę: žymiausia turkų rašytoja, derinanti Rytų ir Vakarų literatūrines tradicijas; parašė 15 knygų, jos išverstos į 47 kalbas. Lietuvių k.: „Stambulo pavainikė“, „Keturiasdešimt meilės taisyklių“, „Mečetė sultono dukteriai“.

Apie romaną. Vieną pavasario vakarą Stambule turtinga dviejų vaikų motina Perė vyksta į vakarėlį prašmatnioje viloje, bet pakeliui užpuolama, elgetos pagrobia jos rankinę, lieka tik nuotrauka, primenanti studijas Oksforde. Vakarėlis Perei virsta prisiminimų vakaru…

Perė, Šyryn ir Mona. Abejojanti Perė, įžūli ateistė Šyryn ir pamaldi musulmonė Mona, sutaikanti amerikietišką feminizmą su hidžabo dėvėjimu, susitinka protingo, provokuojančio ir nepaprastai patrauklaus profesoriaus Azuro seminare, tikėdamosi išsivaduoti iš abejonių.

Skiriama. Elif Shafak talentingos prozos gerbėjams; abejojantiems, bėgantiems nuo prisiminimų.

Lepaus rugpjūčio naktyje

*GLORIA GOLDREICH „Mano tėvas Šagalas“

(Iš anglų kalbos vertė Aidas Jurašius)

Apie autorę: amerikiečių rašytoja, aštuonių bestseleriais tapusių romanų autorė; su šeima gyvena Niujorke.

Apie romaną. Paremtas tikrais faktais. Apie Idą, vieno žymiausių XX a. tapytojų Marco Chagallo dukterį. Gražuolę dukrą kūrėjas saugojo kaip savo akį ir daugybę kartų tapė. Galiausiai užsispyrėlė ištrūko iš saugaus kontroliuojančių tėvų lizdelio studijuoti Paryžiuje, kur jos širdį pavergė neturtingas studentas.

Ida Šagal – ypatingo likimo moteris, mylėjusi gyvenimą ir mokėjusi jį švęsti net ir sunkiausiomis akimirkomis. Ji mylėjo savo tėvą ir jo nekentė. Šis romanas apie meno pasaulį, menininko egoizmą ir talentą, meilę ir neapykantą, grėsmes ir intrigas. Apie genijų ir jo mūzą, negalėjusius ištverti vienas be kito. Knyga – lyg Marco Chagallo paveikslas: kupinas poezijos, sapnų ir aistros.

Skiriama. Poetinės prozos mėgėjams, Marco Chagallo talento gerbėjams, vaikų ir tėvų santykių analitikams, charizmatiškų moterų portretų vertintojams.

MATTHEW KNEALE „Anglai keleiviai“

(Iš anglų k. vertė Daiva Vilkelytė)

Apie autorių: britų rašytojas, devynių knygų autorius, kurį visuomet žavėjo kitos kultūros, kelionės ir užsienio kalbos. populiariausias M. Kneale’o romanas „Anglai keleiviai“, įtrauktas į trumpąjį Man Booker sąrašą ir apdovanotas prestižine Whitebread literatūrine premija. Kelionių romanas: Apie vieną neįprastą kelionę. Moderniosios literatūros kalba papasakota XIX a. kelionė buriniu laivu iš Didžiosios Britanijos į Tasmaniją. Civilizacijų konfliktas, brutalios socionikos teorija ir šiurpūs nutikimai supinti su nutrūktgalviškais nuotykiais, nesusipratimais, melagystėmis, gudrybėmis ir netikėtumais. Atrastajame Rojaus sode apstu nematytų gyvūnų, gero humoro ir kolonizacijos siaubų. Dvidešimt pasakotojų. Dvidešimt likimų. Skiriama. Intelektualių, paradoksalių, žaismingų romanų mėgėjams, gero humoro vertintojams.