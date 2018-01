Sulaukusi 46 metų mirė „The Cranberries“ vokalistė Dolores O‘Riordan

LŽ, BNS 2018 01 15 19:51

Dolores O'Riordan / Reuters/Scanpix nuotrauka

Dolores O‘Riordan, legendinės airių grupės „The Cranberries“ vokalistė mirė Londone, sulaukusi 46 metų, apie tai rašo „The Independent“.

„Jai buvo 46 metai. Pagrindinė „The Cranberries“ vokalistė buvo Londone dėl šiuo metu vykusios įrašų sesijos.“

Mirties priežastis dar neatskleista. Dolores O‘riordan prie „The Cranberries“ prisijungė 1989 metais.

Grupė pardavė virš 40 milijonų įrašų visame pasaulyje. Vokalistė taip pat išleido kelis porą solinių albumų.

„The Cranberries“ išgarsėjo 10-e dešimtmetyje išleidusi savo debiutinį albumą „Everyone Else is Doing it, So Why Can't We?“, kuriame buvo ir didelės sėkmės sulaukęs singlas „Linger“.

Vėliau išleistas albumas „No Need to Argue“ tapo populiariausiu Australijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje, o JAV populiariausių muzikos albumų sąraše jis užėmė šeštą vietą.

Paskutinė D. O'Riordan žinutė socialiniuose tinkluose pasirodė prieš pat Kalėdas.

„Sveiki visi, čia Dolores. Jaučiuosi gerai! Savaitgalį pirmąkart per ištisus mėnesius šiek tiek koncertavau, Niujorke su grupe atlikau kelias dainas kasmetiniame „Billboard“ darbuotojų šventiniame vakarėlyje, – parašė ji „The Cranberries“ puslapyje socialiniame tinkle „Facebook“. – Man labai patiko! Linksmų Kalėdų visiems mūsų gerbėjams!“

1989-aisiais susikūrusi grupė 2003 metais nutarė padaryti pertrauką, tačiau šešeriais metais vėliau vėl atsikūrė. Pernai „The Cranberries“ išleido savo paskutinį albumą „Something Else“.

Grupė praėjusiais metais buvo priversta atšaukti kelis koncertus dėl D. O'Riordan sveikatos problemų.