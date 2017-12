Lietuviški kalėdaičiai tampa egzotika

Kūčių vakarą laužomas kalėdaitis simbolizuoja vienybę. Lietuvos žinių archyvo nuotrauka

Kai gyvenome už geležinės uždangos, reta parapija neturėjo specialios keptuvės, kuria būdavo kepami kalėdaičiai, o šiuo metu visoje Lietuvoje likusios vos kelios vietos, kur kepamos šios dvasinio ryšio ir vienybės simboliu vadinamos „plotkelės“.

Lietuva ir Lenkija – vienintelės šalys pasaulyje, kuriose žmonės puoselėja tradiciją Kūčių vakarą susėdus prie šventinio stalo pasidalinti laužomu kalėdaičiu, kitaip vadinamu plotkele. Ne vieną dešimtmetį plotkeles kepanti bei mokanti jas kepti kitus žmones Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos vienuolė ir Raseinių rajono Žaiginio mokyklos tikybos mokytoja Regina Teresiutė pabrėžia, kad dabar dauguma lietuvių, Kūčių vakarą laužo lenkiškas plotkeles. „Lietuviškų plotkelių kepimo tradicija baigia išnykti, nes jas tikrai sunku kepti taip, kaip kepėme visą sovietmetį ir dar anksčiau, t. y. rankiniu būdu. Todėl dalijamės kaimynų lenkų pramoniniu būdu iškeptus kalėdaičius, kurie, tenka pripažinti, už mūsiškius dailesni, o kartais būna ir spalvoti“, – teogė vienuolė. Ji pasakojo atkreipusi dėmesį, kokie laimingi pasijunta mokinukai, jų mokytojai ir solidūs įvairių profesijų atstovai, gavę progą išsikepti savąją vadinamąją plotkelę.

Vienybės duona

Panevėžiečiai turi išskirtinę galimybę įsigyti lietuviškų, savame mieste iškeptų kalėdaičių. Juos kepa mieste esančio Dievo Apvaizdos seserų vienuolyno vienuolės, po to, pašventintos kunigų, už auką jos dalijamos šio miesto bažnyčiose bei Panevėžio rajone esančios Krekenavos bazilikoje. Vienuolė sesuo Kazimiera teigė, kad dar rudenį pradėjusi kepti „plotkeles“, iki pirmojo Advento sekmadienio, per kurį jos šventinamos, jų prikepė apie 20 tūkstančių. Jos teigimu, elektrinėje keptuvėje iškeptos „plotkelės“ iš pradžių džiovinamos, po to garinamos (tam, kad kalėdaičiai nepradėtų lūžinėti), tada pjaustomos, sudedamos į vokus. Panevėžyje keptuose kalėdaičiuose matyti Aušros Vartų Marijos atvaizdas, Betliejaus, Trijų Karalių apsilankymo scenos. „Man svarbu kepti kalėdaičius iš Lietuvos laukuose išaugintų grūdų – jie simbolizuoja būtent mūsų tautos vienybę“, – teigė vienuolė Kazimiera.

Kita vienuolė Regina Teresiutė sakė, kad ne vieną dešimtmetį kepusi ir prieš Kalėdas dalijusi kalėdaičius, pastaruoju metu ir kitus žmones ėmė mokyti juos išsikepti. „Nuo senų laikų turiu plotkelėms kepti skirtą keptuvę, tad ją ir dubenį jau suplaktos tešlos įsidėjusi į krepšį, važinėju po mokyklas, kultūros, bendruomenių centrus bei kitas įstaigas ir ten susirinkusiuosius mokau kepti šią vienybės duoną“, – sakė vienuolė. Anot jos, tiesa, ne visiems pavyksta išsikepti gražų ir dailų kalėdaitį, bet ko vertas žmonių džiaugsmas, kai kalėdaitis apskritai pavyko! Sesuo Regina sako, kad plotkelės kepimas nepalieka abejingų, visi į jį įsitraukia, mat visiems norisi per Kūčias dalintis savo plotkele. „Tačiau noriu pabrėžti, kad vienybės ir dvasinio ryšio simboliu kalėdaitis tampa tik pašventintas“, – akcentavo Regina Teresiutė.

Subtilus darbas

Sesuo Regina teigė šiemet plotkeles kepusi su Varnių, Mažeikių, Akmenės, Telšių, Girkalnio, Šilėnų, Šiluvos, Jurbarko, Eržvilko, Bubių, Šeduvos bendruomenių atstovais. Vienuolė sakė, kad jos plotkelių kepimo prietaisui – apie 70 metų. Juo išsikeptose plotkelėse matyti Beltiejaus ir Jėzaus širdies vaizdai. „Anksčiau, kai kiekviena parapija turėdavo po plotkelių kepimo keptuvę, jose paprastai būdavo įrėžiami parapijos globėjų vaizdai. Pavyzdžiui, Šv. Jokūbo parapijiečiai lauždavo plotkelę su šv. Jokūbo atvaizdu, šv. Juozapo parapijos žmonės – su šv. Juozapo atvaizdu“, – sakė sesuo Regina.

Sovietmečiu ir dar ankstesniais laikais būdavo stengiamasi, kad kiekvienai šeimai tektų bent po vieną plotkelę. Dabar, kai į Lietuvą atvežama jų daugybė, iškeptų konvejeriniu būdu, atsirado galimybė pasirūpinti, kad po kalėdaitį turėtų kiekvienas prie Kūčių stalo atsisėdęs šeimos narys.

Kalėdaičius kepa ir Šiaulių profesinio rengimo centro mokiniai bei jų mokytojai. Specialią keptuvę iš vieno Šiauliuose zakristijonu dirbusio vyriškio parūpinęs šio centro profesijos mokytojas Mindaugas Bartkus teigė,kad šiemet Šiauliuose iškepta 600 plotkelių. Jos padalintos šio miesto labdaros valgyklos, nakvynės namų gyventojams, likusias mokiniai bei pedagogai padalijo savo nuožiūra. „Šiaulių profesinio rengimo centre kalėdačius kepame jau penkerius metus, tad, regis, jau turėjome laiko įgyti šio darbo įgūdžių. Tačiau kaskart įsitikiname, koks tai subtilus darbas, reikalaujantis kantrybės, ištvermės, sumanumo“, – pabrėžė M. Bartkus ir palinkėjo šviesių akimirkų laužant šį vienybės simbolį.