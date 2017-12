Dainius Trumpis: gilyn į triušio urvą

Dainius Trumpis ankstesnėje parodoje „Imaginarium: kitapus regimybės“. Pastaruoju metu jis mažiau keliauja ir daugiau kuria savo dirbtuvėse Šiauliuose. Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

Dailininkų sąjungos galerijoje – „Ribinės tikrovės būsena“. Dainiaus Trumpio kūrybos darbų paroda tarsi tęsia šiemet rodytą „Nuojautą“. Vėliau menininkas sudalyvavo „Imaginariume“ – bendroje objektų parodoje Pamėnkalnio galerijoje. „Ribinės tikrovės būsena“ – jau trečioji jo paroda šiemet, kurioje vėl matyti nauji darbai.

D. Trumpis – tapytojas, studijas baigęs Šiauliuose ir Helsinkyje, dalyvavęs menininkų rezidencijose Latvijoje, Prancūzijoje, Indijoje, Maroke. Keliaudamas po Kazachstaną jis tapė portretus, Kambodžoje vaikus mokė anglų kalbos ir kūrybiškumo. Pastaruoju metu keliauja mažiau ir daugiau kuria savo dirbtuvėse Šiauliuose.

„Bėgdavome į Zoknių aerodromą, kareivių prašydavome sprogmenų, įspėjamųjų juostų. Su realiais (gautais, nusipirktais, iškeistais) daiktais žaisdavome karą.“

Naujausios parodos tema – kraštutinės žmogaus patirtys. Rūstūs Maroko moksleivių piešiniai, sirų vaikai karių uniformomis įkvėpė autorių sukurti paradoksų kupiną kolekciją, kurioje gvildenamos priešybės tarp karo ir vaikystės.

Kai žaisdavo karą

– Ankstesnė paroda, „Nuojauta“ buvo apie jausenas: vaikystės, miestų, laikmečio kaitos, kelionių. Čia išgryninai vieną būseną – parengties dėl artėjančios grėsmės. Ją prisimeni iš kelionių po militarizuotą Siriją, darbo su Maroko moksleiviais. Kodėl aktuali tapo ši ribinė patirtis?

– Parodos pavadinimas kilo skaitant knygą apie daoizmą ir dzenbudizmą. Joje buvo paminėta ribinės tikrovės būsena. Ėmiau analizuoti, kas tai yra man, filosofuoti kuriant. Taip pasukau viena linkme.

Žinoma, ne visada darbuose išeina parodyti, kaip jauteisi. Tai asmeniška. Sunku jausmą perteikti kitam, kuris galbūt nėra buvęs kraštutinėse, karo ar grėsmingose situacijose. Kelionėse esu patyręs pavojų. Tokiu metu nežinai, kaip elgtis, kaip sureaguos sąmonė. Todėl įtraukiau ir vaikystės prisiminimų.

Vietoje drobės dailininkas naudojo brezentą, kuriuo dengiami kariniai automobiliai.

– Pasakojai, kaip pionierių stovyklose būdavo inscenizuodajamas karas. Naktį pažadindavo sirenos, o vaikus, kaip malkas sukrautus į sunkvežimius, išveždavo į kitą stovyklą. Turbūt to pamiršti neįmanoma. Be to, vaikai – ypač jautrūs ribinėms patirtims.

– Šis šokas išlieka visam gyvenimui, antrąkart jo patirti nesinori. Naudodamas grubų brezento paviršių, kvapą norėjau perteikti dabartinę nuojautą, kuri mus persekioja. Ja kvėpuojame. Šiauliuose NATO lėktuvai skraido virš galvos, klausomės žinių apie tai, kas vyksta pasaulyje. Net nuėjęs į parduotuvę gali pajausti tą pačią būseną.

Palikti daiktai – nuojauta, lyg kažkas juos ten pasidėjo ir dar grįš.

Dabar tai atrodo absurdiška, o tada vyko informacinis karas. Ideologija diktavo, kad visi turi būti pasiruošę karui. Taip buvome ugdomi nuo mažens. Reikėdavo mokėti greitai išardyti automatą ir jį vėl surinkti. Bėgdavome į Zoknių aerodromą, kareivių prašydavome sprogmenų, įspėjamųjų juostų, kurios išmetamos į orą, jei kyla grėsmė. Su realiais (gautais, nusipirktais, iškeistais) daiktais žaisdavome karą.

Stebi, kol daiktai prabyla

– Panašiai galima pasakyti ir apie tavo kūrybą – realius daiktus pritaikai nerealioje, tapybos, tikrovėje.

– Kartais nuvažiuoju į tą apgriuvusią stovyklą, ji vis dar stovi. Ten prisirinkau daiktų, pavyzdžiui, savo, septinto namelio, numerį. Jis jau pageltęs, išėstas laiko. Plytelės, padėtos ant kruvinų neštuvų, – iš tos pačios stovyklos valgyklos.

Išsaugotas senovinis šviestuvas, po kuriuo padėta istorinė knyga.

– Senovinis šviestuvas pastatytas ant istorijos knygos. Taigi esi subtilių užuominų, nuorodų, metaforų kūrėjas?

– Istorija – lyg ir nebeaktuali, bet tūno išlikusi mūsų sąmonėje. Kiekvienas kūrėjas yra knistukas – domisi smulkmenomis, į kurias neįsižiūri, neįsigilina kitas žmogus. Tomis smulkmenomis ir duodi jam nuorodas, jos mus sustabdo, kažką mums kalba, primena, atveria ką nors naujo. Tapytojai, skulptoriai, video menininkai – visi kuria smulkias detales, į kurias reikia įsižiūrėti. Kurdami daug laiko praleidžiame stebėdami, studijoje žiūrėdami į tuos pačius daiktus tol, kol jie pradeda kalbėti.

– Kokiomis knygomis savo bibliotekoje didžiuojiesi?

– Retų leidinių ar net daiktų, kuriais didžiuočiausi, neturiu. Bet turiu naudojamų knygų, kurias skaitau daug kartų. Jei kur nors kraustyčiausi ar tektų išvykti, jas vežčiausi su savimi.

Ką palieki, to grįžti

– Kaip per gana trumpą laiką sugalvoti tiek vizualių pasakojimų?

Numeris septyni – iš pionierių stovyklos, kur lankėsi autorius.

– Tik atrodo daug. Pirmoji paroda vyko metų pradžioje. Tada pajaučiau pasimetimą, tuštumą. Kaip būna po kiekvienos parodos, nežinojau, ko naujo griebtis. Vasaros pabaigoje po truputį kilo minčių, važiavau pasivaikščioti į mišką netoli tos stovyklos. Prisiminimai susijungė su patirtimis iš kelionių.

Ir dabar turiu daug pradėtų darbų, nežinau, kur tai nuves. Kitąmet (AV17) galerijoje rengiu visiškai naują parodą. Galima sakyti, jai ruošiuosi jau pusantrų metų. Medžiagą rinkau po truputį, iki šiol turiu neišpakuotų dėžių su daiktais, parsisiųstų iš Kazachstano ar Indijos. Su laiku juose pradedu matyti gyvybę – užbaigtus kūrinius.

– Nustebina, kai tapybą keiti konceptualiais objektais, asambliažais, instaliacijomis. Lyg žiūrovas į kiekvieną parodą eitų nenumanydamas, ką išvys. Ši nuostaba – tikslingai kuriama būsena?

– Man – tikslingai. Keletą pastarųjų metų stengiuosi įlįsti gilyn į triušio urvą – savo vaizduotę. Smalsu. Nežinau, kada ji išseks. Vidinis tikslas – atskleisti kuo daugiau idėjų formų. Anksčiau daug tapiau, po to pradėjo veržtis ir kitos medžiagos, medijos. Nematau skirtumo tarp jų, nes galutinis tikslas – ką nors pasakyti, parodyti sužadinti žiūrovui jausmą arba atskleisti naują patirtį.

– Esi sakęs, kad palikti daiktai – nuojauta, lyg kažkas juos ten pasidėjo ir dar grįš. O pats esi kur nors ką nors pasidėjęs – palikęs lyg norėtum sugrįžti?

„Ribinės tikrovės būsena“ – antroji personalinė Dainiaus Trumpio paroda ir trečioji, kurią jis kūrė šiemet.

– Tokia mintis buvo kilusi Kambodžoje. Ten vežiausi Jacko Kerouaco knygą „Dharmos valkatos“. Norėjau įdėti ją į celofaninį maišą ir užkasti po medžiu vienoje iš Mekongo upės salų, kad kada nors ten grįžęs ją rasčiau. Paskutinę minutę apsigalvojau – nenoriu nieko ten palikti – ir knygą išmečiau į upę. Laikas prabėgo ir nežinau, ar bėra stiprus noras grįžti.

Paroda Dailininkų sąjungos galerijoje veiks iki sausio 6 dienos.